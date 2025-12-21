Причиной является нехватка RAM и завершение поддержки Windows 10

Стремительно взлетевшая в цене оперативная память не дешевеет, поскольку мощности для ее производства были переброшены на обеспечение сферы ИИ ЦОД. В результате геймеры остались без возможности экономного апгрейда своего ПК или сборки нового.

Некоторые считают, что эффект временный и вскоре положение на рынке RAM утрясется. Однако по данным экспертов, в будущем следует готовиться к взлету цен на персональные компьютеры.

Так, агентство IDC проанализировало ситуацию на рынке и сделало неутешительный вывод — следующий год станет непростым для ПК-игроков. Дефицит памяти идеально совпал с циклом завершения поддержки Windows 10 и маркетинговой кампанией по использованию ИИ на ПК.

В связи с увеличением ценового давления производители готовых компьютеров первого эшелона, включая Lenovo, Dell, HP, Acer и ASUS предупредили о повышении прайса на свою продукцию на 15-20% во второй половине 2026 года. IDC предрекает падение продаж ПК на 8,9% в пессимистичном сценарии.

Также говорится о вытеснении локальных сборщиков OEM-производителями, которые в состоянии предложить более демократичные цены в новых рыночных условиях. Таким образом, геймеры будут вынуждены приобретать готовые сборки, а не собирать ПК из комплектующих. Это приведет к сокращению рынка сборок ПК на заказ.

Тенденция к проталкиванию ИИ в сегмент ПК и ноутбуков требует повышенного объема ОЗУ, так что в этой части пыл многих участников рынка также немного поубавится. Согласно ранее опубликованному прогнозу, в 2026 году 8 ГБ RAM станут новым стандартом объема памяти в портативных компьютерах.

В целом, следующий год может стать одним из самых проблемных по части покупки комплектующих для ПК, превзойдя предыдущие кризисы, связанные с COVID-19 и майнингом криптовалют.