Razg0n_blog
Эксперты прогнозируют резкий рост цен на ПК во второй половине 2026 года
Причиной является нехватка RAM и завершение поддержки Windows 10

Стремительно взлетевшая в цене оперативная память не дешевеет, поскольку мощности для ее производства были переброшены на обеспечение сферы ИИ ЦОД. В результате геймеры остались без возможности экономного апгрейда своего ПК или сборки нового.

Некоторые считают, что эффект временный и вскоре положение на рынке RAM утрясется. Однако по данным экспертов, в будущем следует готовиться к взлету цен на персональные компьютеры.

Так, агентство IDC проанализировало ситуацию на рынке и сделало неутешительный вывод — следующий год станет непростым для ПК-игроков. Дефицит памяти идеально совпал с циклом завершения поддержки Windows 10 и маркетинговой кампанией по использованию ИИ на ПК.

В связи с увеличением ценового давления производители готовых компьютеров первого эшелона, включая Lenovo, Dell, HP, Acer и ASUS предупредили о повышении прайса на свою продукцию на 15-20% во второй половине 2026 года. IDC предрекает падение продаж ПК на 8,9% в пессимистичном сценарии.

Также говорится о вытеснении локальных сборщиков OEM-производителями, которые в состоянии предложить более демократичные цены в новых рыночных условиях. Таким образом, геймеры будут вынуждены приобретать готовые сборки, а не собирать ПК из комплектующих. Это приведет к сокращению рынка сборок ПК на заказ.

Тенденция к проталкиванию ИИ в сегмент ПК и ноутбуков требует повышенного объема ОЗУ, так что в этой части пыл многих участников рынка также немного поубавится. Согласно ранее опубликованному прогнозу, в 2026 году 8 ГБ RAM станут новым стандартом объема памяти в портативных компьютерах.

В целом, следующий год может стать одним из самых проблемных по части покупки комплектующих для ПК, превзойдя предыдущие кризисы, связанные с COVID-19 и майнингом криптовалют.

#windows 10 #ram
Источник: wccftech.com
Сейчас обсуждают

MriS
16:10
«отказаться от Windows 11 еще на год» 24H2 год назад вышла 😁 Нафиг старье устанавливать.
5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
Parlous
16:05
Ты два раза обделался. Шварценеггер гражданин Австрии. ria.ru/person/arnold-shvartsenegger Но ты упорно можешь доказывать обратное. Так же как и то, что PocketBook в твоём личном понимании не какляци...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Roamville
15:23
В каком месте они украинские? Это примерно как сейчас Шварценеггера упорно австрияком считать...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Владимир
14:42
я не думал и я рюский ващет) у украины в обще нет этой машины, мотивации к познаниям такие как есть у меня о этой машине. Физюляж блин.... корыто) тогда уж я скажу. А вот корабли из новой морской док...
Ветеран ФСБ Александр Безверхний назвал полным провалом попытку угона МиГ-31
Parlous
14:28
самый смешной последний абзац, все недруги сша крутят пальцем у виска и смеются над тупыми американцами, с другой стороны стартап нашел новый способ воровства денег пентагоном. вчера новость была - Пе...
Американский стартап планирует создать 50 тысяч военных роботов к 2027 году
IRanPast
14:15
Не радуют нас наши недоблогеры
В Германии оснастят фрегаты F127 сразу 96 пусковыми установками для ракет
_x86_64s
14:02
Моя рыдать, кто его стриг, а самое главное чем его брили)))))))))))))))) все кривое и косое, а мы еще к его скриншотам придираемся, вполне нормальные скрины)))
Как Neolurk вводит в заблуждение своих читателей относительно дистрибутива Chimbalix
Malfoi
13:56
6 военных новостей подряд. Сайту пора менять вывески. Новостей про технологии и софт ничтожно мало.
В Германии оснастят фрегаты F127 сразу 96 пусковыми установками для ракет
сергей гришин
13:48
...вес будущей БМП в 42 тонны... Т-80?
Польша может представить прототип тяжёлой БМП Ratel уже в 2025 году
4pokalin
13:42
Где то читал, что уже идут обсуждения военной базы сша, ждите китайцы, ждите пока Тайвань независимость не объявит.
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
