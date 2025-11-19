Более новый стандарт оперативной памяти позволяет наиболее полно раскрыть потенциал процессоров в играх

Специалисты издания Hardware Unboxed провели сравнительное тестирование оперативной памяти DDR4 и DDR5 в играх. Согласно результатам, более современный стандарт RAM заметно превосходит устаревший по среднему FPS.

В качестве тестовой видеокарты использовалась GeForce RTX 5090, что дало возможность исключить упор в GPU. На ультра настройках в 1080p распространенная и доступная конфигурация DDR5-6000 CL30 на 19,6% обошла довольно дорогую и быструю DDR4-3600 CL14, а также на 24,7% опередила DDR4-3200 CL14, которая производительнее массовой DDR4-3200 CL16.

Снижение настроек графики приводит к небольшому сокращению разницы, как между DDR4 и DDR5, так и между двумя типами DDR4. Но даже здесь перевес DDR5 превышает 20%, что сопоставимо с переходом на графический ускоритель уровнем выше.

Дополнительно Hardware Unboxed сравнили с Core i5-12400F популярные Ryzen 5 7500F и Ryzen 5 8400F. Конкуренты от AMD без проблем обошли "народный синий камень", за счет продвинутой архитектуры и использования памяти последнего поколения. Хотя преимущество Ryzen 5 8400F является чисто символическим, многие геймеры делают свой выбор в пользу более перспективной платформы AM5, учитывая равенство в цене обоих CPU.

В общем, вывод следующий — DDR5 дает значительный прирост FPS в играх, а значит, не может игнорироваться геймерами, которые ценят комфортный игровой процесс.