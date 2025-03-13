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Razg0n
Эксперт обозначил топ-10 худших поддержанных кроссоверов на авторынке РФ
Они уступают другим моделям в том числе по сохранению остаточной стоимости.

Известный автоэксперт Асафьев Стас назвал топ-10 худших б/у кроссоверов для покупки на весну 2025 года. И 10-е место занял Renault Kaptur за 1,5 млн рублей. Данный автомобиль построен на базе неплохой платформы B0, но производитель реализовал её здесь не совсем корректно. В результате Kaptur получился узким, с неудобной посадкой и небольшим пространством в багажнике и на заднем сидении. Дополняют картину ненадежный вариатор, не дающий кроссоверу выезжать за пределы дорожного покрытия. И все это в сумме привело к тому, что он не особо ценится на вторичном рынке и уступает в этом отношении Renault Duster, который 4 года назад стоил дешевле.

9-е место по мнению эксперта занимает Opel Mokka за примерно 1 млн рублей. Авто получилось довольно небольших размеров и в неё с трудом могут поместиться двое человек в куртках в один ряд. Кроме того, короткая база и большая высота способствуют повышенной парусности, из-за чего машину сбивает на обочину или на встречку ветром. В минус Mokka также можно записать не совсем удачную конструкцию коробки передач 6T40 от General Motors, ремонт которой будет очень дорогим. Подбор экземпляра Mokka, где нужно приводить в порядок двигатель и КПП, может обойтись в половину стоимости транспортного средства.

8-ю позицию в рейтинге присудили Ford EcoSport за 1,1-1,2 млн рублей. Данный аппарат похож на Mokko, но в отличие от него разрабатывался для рынка Бразилии. И в Ford посчитали, что для России он тоже подойдет. На текущий момент EcoSport стоит дешевле, чем 4-5 лет назад. Это выбивается из общей тенденции к удорожанию даже б/у авто. Несмотря на нормальный мотор, EcoSport имеет жесткую, неудобную и ненадежную роботизированную коробку передач.

7-е место плотно оккупировали кроссоверы от SsangYoung, которые специалист назвал неудачной финансовой инвестицией. Новыми они стоили от 1,1 млн рублей, а Volkswagen Tiguan стартовал от 1,2 млн. Сегодня Tiguan стоит примерно 2 млн, а тот же SsangYoung Actyon — 1,2 млн. Отличительной особенностью марки является выбор не самых лучших комплектующих для лицензирования.

На 6-е место поставили премиальный Jaguar E-Pace, конкурирующий с BMW X1, Audi Q3 и Mercedes-Benz GLA. Этот кроссовер славится тем, что покупается под одного владельца и его практически невозможно продать без значительной потери стоимости. E-Pace провалился на рынке РФ, так как стоил на 20-25% дороже вышеперечисленных конкурентов. Технически он представляет собой более худшую версию Range Rover Evoque с большей ценой. При этом по мощности и надежности к E-Pace вопросов нет.

5-е место занял актуальный Mercedes-Benz GLS последнего поколения (X167). Основная претензия к GLS заключается в том, что он не соответствует принципу концерна "the best or nothing" и сделан криво. В частности, кроссовер имеет плохую сборку салона с расхождением швов, а также глюки электроники с пропаданием показаний на приборной панели. Это может быть простительным для Land Rover, но довольно странно для бренда Mercedes-Benz. В результате по продажам GLS провалился в США, основном рынке сбыта, уступив Chrysler и BMW X7.

4-е место досталось переоцененной Toyota C-HR. Она надежная, будет ездить и на ней не потеряешь деньги, так как это все таки Toyota. Проблема лишь в том, что кроме шильдика у C-HR больше ничего нет. Она маленькая, шумная, тряская, не способствует быстрому разгону и внутри как будто бы сделана из переработанных материалов. И если и выбирать Toyota, то явно не эту.

3-е место было определено за Tesla Model Y. Автоэксперт не указал конкретных недостатков данного кроссовера, но, вероятно, они могли бы касаться электрической природы авто и связанных с этим различных неудобств.

2-е место занял GAC GS8. Большой черный брутальный автомобиль активно рекламировался до пандемии и стоил 2,8 млн рублей. Сейчас его цена упала ниже этой отметки, что контрастирует с удорожанием моделей других премильных автобрендов. Даже не люксовая Hyundai Santa Fe, на старте стоившая одинаково с GAC GS8, теперь оценивается в 4 млн рублей, а тот в среднем максимум в 2,5 млн.

1-е место в топе с большим отрывом от всех занял Zotye T600. Тут эксперт не был многословен и просто охарактеризовал кроссовер, как полный хлам, который стоит обходить стороной при выборе б/у авто.

Что касается современных китайцев, то их оценивать пока еще рано. А вышеперечисленные варианты определенно приведут не только к потере денег, но и к формированию негативного опыта в отношении владения автомобилями.

#топ #автомобиль #авторынок
Источник: youtube.com
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