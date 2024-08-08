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Meta закрывает свою собственную студию VR-игр Ready at Dawn
Разработчик игр Daxter, The Order: 1886 и серий Echo VR закрывается спустя год после того, как его купила Meta.

Android Central сообщил о решении Meta* закрыть Ready at Dawn Studios почти через полтора года после покупки игровой студии. Новость последовала за сообщением от середины июля о том, что Meta* планирует сократить бюджет своего подразделения Reality Labs на 20 процентов к 2026 году, когда, как сообщается, планируется выпустить Meta Quest 4 и Quest 4s, свои следующие VR-гарнитуры.

Достижения Ready at Dawn в игровой индустрии восходят к временам PlayStation Portable (PSP) от Sony. Студия выпустила свою первую игру в 2006 году с Daxter, спин-оффом популярной серии Jak and Daxter для PSP. Ready at Dawn также выпустила три игры в серии God of War от Sony для PSP, включая Chains of Olympus, Ghost of Sparta и Olympus Collection, которая объединяла две ее более ранние игры. Студия перешла на консоли, начиная с PlayStation 4 в 2015 году с The Order:1886. Приключенческий боевик от третьего лица викторианской эпохи стал одним из самых ожидаемых игр года благодаря своей графике.

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После волны неоднозначных отзывов Ready at Dawn предприняла попытку создать многопользовательскую игру с более веселым характером под названием De-Formers для PS4, Xbox One и ПК. Старший редактор Engadget  Джессика Кондитт описала красочное соревнование по бою персонажей как «каннибалистический бой в 3D-мультфильме».

Рост популярности и простота доступа к виртуальной реальности побудили студию снова обратиться в 2018 году к новой среде захватывающих игр. Студия выпустила первые две VR-игры в своей серии игр Echo, включая бесплатный виртуальный спорт Oculus Rift и Quest Echo Arena и интерактивное научно-фантастическое приключение Lone Echo. Обе игры нашли поклонников на универсальной VR-гарнитуре, что привело к сиквелам, включая шутер на свободно парящей арене Echo Combat в 2018 году и Lone Echo II в 2021 году.

Oculus купила студию в 2023 году и позволила ей продолжить работу в своих офисах в Калифорнии и Орегоне. В том же году Meta* закрыла свою бесплатную игру Echo VR из-за сокращения числа игроков.

С 2023 года компания Meta* сократила более 20 000 рабочих мест. Генеральный директор Марк Цукерберг охарактеризовал этот период как «год эффективности».

*Внесена в перечень общественных объединений и религиозных организаций,
в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации
или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»

#meta #марк цукерберг #oculus #vr-игры
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