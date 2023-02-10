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"Великий гегемон" сегодняшних дней, управляющий мировыми событиями, как Карабас-Барабас куклами своего маленького театра, ничего не смог сделать с воздушным шаром "made in China" практически в течение 7 дней. И благодаря сверхсовременному истребителю пятого поколения лишь с n-ой попытки получил возможность кое-как сбить разведывательный аэростат. В пору задаться "парочкой вопросов": настолько ли могущественны США, раз не смогли перехватить шар сразу же, и имели ли они право сбивать его в принципе.

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Су-57 - первый российский самолет 5-го поколения. Источник фото: gazeta.ru

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Согласно международному праву воздушных границ, всё что ниже 100 километров, относится к воздушной границе стран. В честь физика Теодора фон Кармана, сделавшего открытие по поводу космического пространства и где оно начинается, данную границу назвали линией Кармана. И получается США имели полное право "перехватить" воздушную угрозу. Но хватит юридических тонкостей, посмотрим на боевые самолеты с их "рабочими высотами".

Все без исключения текущие воздушные машины, включая так называемое 5-е поколение, состоящее из F-22, F-35 и Су-57, не способно подняться выше 20 тыс. километров.





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Многоцелевой истребитель Су-35. Источник фото: dfnc.ru





Вернемся обратно к "просто шару": китайская версия аэростата оснащена солнечными батареями, способными питать не только двигатели, но и снабжающие технику наблюдения и фиксации. И как заправский вертолёт или дрон, шар может остановиться на месте, дабы лучше рассмотреть какой-нибудь "случайный объект", встреченный на пути. А если в качестве аппаратуры есть анализатор воздуха, то с 99% долей вероятности можно выяснить, а не этот ли "большой сарай" - есть прикрытие для пусковой шахты "какого-нибудь" Minuteman с термоядерной боевой частью.

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LGM-30G Minuteman III. Источник фото: military.com









Но при всей критике США, ПВО и ПРО которой совсем ничего не смогли сделать с китайским "просто шаром", стоит отдать должное воздушным пилотам, сбившим ракетой класса "воздух-воздух" тот самый злополучный для Америки объект. Но что делать странам, которые не могут ничего сделать с воздушной напастью из Китая, а ответ прост до безобразия: а ни-че-го. Так как шар, наполненный инертным газом на высоте от 30 километров - большая проблема практически против любой ПВО. США, как увидел весь мир, тоже не смогли его сбить наземными силами.





Зенитное оружие 12.8cm Flak-Zwilling 40. Источник фото: sketchfab.com





Чем гипотетически можно "перехватить" воздушную цель типа шара

Классические зенитки. К сожалению, век орудийных установок, способных сбить столь высотный объект, ушёл лет этак 50 назад. Даже немецкая зенитная пушка 10,5 cm FlaK 38/39, эпохи ВМВ, теоретически могла "дострельнуть" лишь до высот в 17 километров, но и это был предел.





Зенитные ракетные комплексы. В ходе научных расчетов могли бы. Но на текущий момент, наводка на воздушную цель осуществляется с помощью радиолокационных или тепловых сенсоров. А воздушный шар, наполненный гелием, ну никак не тянет на обладание указанными признаками. Эти головки не смогут засечь такую цель.





Реактивные самолеты. Какой ни возьми современный самолет, все они обладают "пределом мечтаний" в 20 километров высоты, многие - даже меньше.





А удалось сбить, пусть не с первой попытки, лишь с помощью ультимативной (ха - три раза) ракеты AIM-9X "Sidewinder" с инфракрасной головкой самонаведения, и как писали в самом начале "шаровой эпопеи" на overclockers.ru (я горд за родной интернет-ресурс, который ещё до мнения всяких экспертов, расшифровал "на пальцах", почему американцы так долго мучились с зондом), ждали пока аэростат не нагреется и "засветится" в тепловизоре ракеты.





AIM-9X "Sidewinder". Источник фото: globaldefensecorp.com













А что было бы, если б такой шар "заглянул в гости" в российское небо





Истребитель-перехватчик МиГ-31. Источник фото: ria.ru





И забегая вперёд: этот нарушитель воздушного пространства не продержался бы и 20 минут, благодаря высотному перехватчику МиГ-31, прозванным "крылатым спецназом ПВО". Да, советский сверхзвуковой истребитель, пусть и на короткое время, но всё-таки мог достичь вертикальной высоты в 30 километров. А там небронированному шару хватит пары-тройки выстрелов из 23-мм пушки ГШ-6-23М.

Это будет интересно и занимательно, изначально пушка ГШ-6-23 как раз и разрабатывалась как оружие против шаров и прочих "дирижаблей". Ведь новое, это хорошо забытое старое: и полвека назад, США, как сейчас Китай, просто "достал" своими разведывательными зондами высшее военно-политическое руководство СССР.





Та самая ГШ-6-23М, которая страшнее заокеанского "Вулкана". Источник фото: warfiles.ru





Как раз во время "тирании" воздушных шаров советское небо и начал охранять ныне незаслуженно забытый МиГ-25. Который есть не что иное, как улучшенный 1990 года постановки на вооружение - МиГ-31. Отличие которых друг от друга - это наличие второго пилота и отсутствие пушки на более ранней модели микояновского самолета. И чуть меньшей высотной "выносливостью". И закрывая тему скорострельных пушек и пушек вообще:

Помимо пушки с чудовищной скорострельностью, подобный шар может "зацепить" ракета с телевизионным наведением. И они пускай сейчас не сильно актуальны, но с ситуацией с воздушным шаром, вновь встанут в строй. Американцы не дадут соврать: униженные и оскорбленные. То, с чем смог справиться Советский Союз 50 лет назад, смогли справиться еле-еле изобретатели аэростатного "ноу-хау". Дабы Китай лишний раз напомнил, что гегемон-то дутый и совсем нестрашный. А что было бы, если б таких зондов-шаров запустить не 5 или 10, а 1000. Со своей развитой оборонной (и не только) промышленностью, КНР мог бы выполнить и перевыполнить "ленинскую пятилетку". Поэтому в Америке удивленно чешут головы в поисках адекватного противоядия.









МиГ-25 -первый в мире серийный самолёт, который смог достичь скорости в 3000 км/ч

. Источник фото: aviation21.ru





А вот в России есть подобные ракеты или близкие к "высокооблачной теме", благо на высотах в 40 километров облаков почти нет. Поэтому в качестве "воздушношарикового противоядия" можно использовать модифицированные ракеты со стержневым (шариковым) наполнением. Но в качестве "детонатора" использовать живого оператора.





И надо не забывать: на аэростаты можно подвесить помимо "подзорной трубы" боезаряд, способный пускай не уничтожить, но изрядно повредить пусковые шахты "ракет-стратегов" и прочие архиважные объекты заокеанского Минобороны. Так что той самой Америке стоит сто раз подумать, стоит ли ввязываться в тайваньскую авантюру или сделать, как всегда и делали Соединенные Штаты Америки в таких случаях, "подкидывать дровишек" в костер войны, ловя профит на расстоянии. Хотя и тут, думается, ответный шаг в виде каких-нибудь гиперзвуковых ракет, "случайно" залетевших в воздушное пространство Америки - за китайцами не заржавеет. Как говорится, был бы повод, а ракеты - найдутся.