Почему советский МиГ-25 лучше американского F-22 даже спустя полвека и причем здесь китайский шар
"Великий гегемон" сегодняшних дней, управляющий мировыми событиями, как Карабас-Барабас куклами своего маленького театра, ничего не смог сделать с воздушным шаром "made in China" практически в течение 7 дней. И благодаря сверхсовременному истребителю пятого поколения лишь с n-ой попытки получил возможность кое-как сбить разведывательный аэростат. В пору задаться "парочкой вопросов": настолько ли могущественны США, раз не смогли перехватить шар сразу же, и имели ли они право сбивать его в принципе.
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Су-57 - первый российский самолет 5-го поколения. Источник фото: gazeta.ru
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Согласно международному праву воздушных границ, всё что ниже 100 километров, относится к воздушной границе стран. В честь физика Теодора фон Кармана, сделавшего открытие по поводу космического пространства и где оно начинается, данную границу назвали линией Кармана. И получается США имели полное право "перехватить" воздушную угрозу. Но хватит юридических тонкостей, посмотрим на боевые самолеты с их "рабочими высотами".
Все без исключения текущие воздушные машины, включая так называемое 5-е поколение, состоящее из F-22, F-35 и Су-57, не способно подняться выше 20 тыс. километров.
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Многоцелевой истребитель Су-35. Источник фото: dfnc.ru
Вернемся обратно к "просто шару": китайская версия аэростата оснащена солнечными батареями, способными питать не только двигатели, но и снабжающие технику наблюдения и фиксации. И как заправский вертолёт или дрон, шар может остановиться на месте, дабы лучше рассмотреть какой-нибудь "случайный объект", встреченный на пути. А если в качестве аппаратуры есть анализатор воздуха, то с 99% долей вероятности можно выяснить, а не этот ли "большой сарай" - есть прикрытие для пусковой шахты "какого-нибудь" Minuteman с термоядерной боевой частью.
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LGM-30G Minuteman III. Источник фото: military.com
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Но при всей критике США, ПВО и ПРО которой совсем ничего не смогли сделать с китайским "просто шаром", стоит отдать должное воздушным пилотам, сбившим ракетой класса "воздух-воздух" тот самый злополучный для Америки объект. Но что делать странам, которые не могут ничего сделать с воздушной напастью из Китая, а ответ прост до безобразия: а ни-че-го. Так как шар, наполненный инертным газом на высоте от 30 километров - большая проблема практически против любой ПВО. США, как увидел весь мир, тоже не смогли его сбить наземными силами.
Зенитное оружие 12.8cm Flak-Zwilling 40. Источник фото: sketchfab.com
Чем гипотетически можно "перехватить" воздушную цель типа шара
- Классические зенитки. К сожалению, век орудийных установок, способных сбить столь высотный объект, ушёл лет этак 50 назад. Даже немецкая зенитная пушка 10,5 cm FlaK 38/39, эпохи ВМВ, теоретически могла "дострельнуть" лишь до высот в 17 километров, но и это был предел.
- Зенитные ракетные комплексы. В ходе научных расчетов могли бы. Но на текущий момент, наводка на воздушную цель осуществляется с помощью радиолокационных или тепловых сенсоров. А воздушный шар, наполненный гелием, ну никак не тянет на обладание указанными признаками. Эти головки не смогут засечь такую цель.
- Реактивные самолеты. Какой ни возьми современный самолет, все они обладают "пределом мечтаний" в 20 километров высоты, многие - даже меньше.
А удалось сбить, пусть не с первой попытки, лишь с помощью ультимативной (ха - три раза) ракеты AIM-9X "Sidewinder" с инфракрасной головкой самонаведения, и как писали в самом начале "шаровой эпопеи" на overclockers.ru (я горд за родной интернет-ресурс, который ещё до мнения всяких экспертов, расшифровал "на пальцах", почему американцы так долго мучились с зондом), ждали пока аэростат не нагреется и "засветится" в тепловизоре ракеты.
AIM-9X "Sidewinder". Источник фото: globaldefensecorp.com
А что было бы, если б такой шар "заглянул в гости" в российское небо
Истребитель-перехватчик МиГ-31. Источник фото: ria.ru
И забегая вперёд: этот нарушитель воздушного пространства не продержался бы и 20 минут, благодаря высотному перехватчику МиГ-31, прозванным "крылатым спецназом ПВО". Да, советский сверхзвуковой истребитель, пусть и на короткое время, но всё-таки мог достичь вертикальной высоты в 30 километров. А там небронированному шару хватит пары-тройки выстрелов из 23-мм пушки ГШ-6-23М.
Это будет интересно и занимательно, изначально пушка ГШ-6-23 как раз и разрабатывалась как оружие против шаров и прочих "дирижаблей". Ведь новое, это хорошо забытое старое: и полвека назад, США, как сейчас Китай, просто "достал" своими разведывательными зондами высшее военно-политическое руководство СССР.
Та самая ГШ-6-23М, которая страшнее заокеанского "Вулкана". Источник фото: warfiles.ru
Как раз во время "тирании" воздушных шаров советское небо и начал охранять ныне незаслуженно забытый МиГ-25. Который есть не что иное, как улучшенный 1990 года постановки на вооружение - МиГ-31. Отличие которых друг от друга - это наличие второго пилота и отсутствие пушки на более ранней модели микояновского самолета. И чуть меньшей высотной "выносливостью". И закрывая тему скорострельных пушек и пушек вообще:
Помимо пушки с чудовищной скорострельностью, подобный шар может "зацепить" ракета с телевизионным наведением. И они пускай сейчас не сильно актуальны, но с ситуацией с воздушным шаром, вновь встанут в строй. Американцы не дадут соврать: униженные и оскорбленные. То, с чем смог справиться Советский Союз 50 лет назад, смогли справиться еле-еле изобретатели аэростатного "ноу-хау". Дабы Китай лишний раз напомнил, что гегемон-то дутый и совсем нестрашный. А что было бы, если б таких зондов-шаров запустить не 5 или 10, а 1000. Со своей развитой оборонной (и не только) промышленностью, КНР мог бы выполнить и перевыполнить "ленинскую пятилетку". Поэтому в Америке удивленно чешут головы в поисках адекватного противоядия.
МиГ-25 -первый в мире серийный самолёт, который смог достичь скорости в 3000 км/ч
. Источник фото: aviation21.ru
А вот в России есть подобные ракеты или близкие к "высокооблачной теме", благо на высотах в 40 километров облаков почти нет. Поэтому в качестве "воздушношарикового противоядия" можно использовать модифицированные ракеты со стержневым (шариковым) наполнением. Но в качестве "детонатора" использовать живого оператора.
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И надо не забывать: на аэростаты можно подвесить помимо "подзорной трубы" боезаряд, способный пускай не уничтожить, но изрядно повредить пусковые шахты "ракет-стратегов" и прочие архиважные объекты заокеанского Минобороны. Так что той самой Америке стоит сто раз подумать, стоит ли ввязываться в тайваньскую авантюру или сделать, как всегда и делали Соединенные Штаты Америки в таких случаях, "подкидывать дровишек" в костер войны, ловя профит на расстоянии. Хотя и тут, думается, ответный шаг в виде каких-нибудь гиперзвуковых ракет, "случайно" залетевших в воздушное пространство Америки - за китайцами не заржавеет. Как говорится, был бы повод, а ракеты - найдутся.
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