В многочисленных интервью российских солдат, находящихся на территории проведения СВО, указывается на малое количество разнообразного спецоборудования, заметно увеличивающего эффективность ведения боев. Так бойцам не хватает тактических перископов (аналога трубы разведчика).
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Так на одном из полигонов Белгородской области, где оттачивает свои навыки группа добровольцев из белгородской территориальной обороны, одним из бойцов было продемонстрировано собственное изобретение, необходимое "для слежки" за противником. Перископ сконструирован из пластиковых труб с уголками и оптических линз.
"Инструмент" наблюдения за противником. Источник фото: Youtube.com
Первые батальоны Белгородской области начали появляться в 2022 году. На текущий момент численность всех отрядов составляет порядка 3 000 человек, что примерно равно 2 мотострелковым полкам армии РФ. Формирования состоят из добровольцев, имеющих желание защитить свой регион и страну, не по каким-то причинам не способным нести воинскую службу из-за заболеваний или возраста. Таких людей обучают опытные инструктора и готовят на местных полигонах.
Сейчас на границе России и Украины ведутся инженерные и фортификационные работы; а важнейшие приграничные объекты критической инфраструктуры защищаются противодронными сетями и бетонными желобами и иными формами; социальные объекты в случае чего имеют источники резервного питания.