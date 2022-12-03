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Какие ракеты США могут поставить на Украину, но "никогда" не поставят

От оперативно-тактических ATACMS до гиперзвуковых Dark Eagle с большой дальностью
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   То что ракеты - это вовсе не вчерашний век, наглядно продемонстрировала СВО. Несмотря на приятную эффективность по соотношению "цена\качество" всевозможных беспилотников, именно ракеты срывают планы по наступлению и эффективному снабжению противоборствующих группировок. Да и критически важная инфраструктура Украины не даст соврать. И посмотрим на "другую сторону": чего только стоят Хаймарсы, которые даже несмотря на кажущуюся малочисленность (не менее 18 штук), способны доставить множество проблем. Что уж говорить о многочисленных русских "визави", которые и в тактическом и в стратегическом исполнении весьма эффективны. Просто посмотрите на непрекращающиеся блэкауты. А теперь посмотрим, чего хотели бы получить ВСУшники, но чего в силу ряда причин не может дать США. 

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   Самый первый вариант, который еще с начала весны выклянчивают киевские чинуши - это "снаряд" для Хаймарсов, способный улететь за 300 километров. Речь идет о полноценной ракете ATACMS.


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Оперативно-тактическая ATACMS

   В отличие от того самого "HIMARS", ATACMS базируется не на шасси трехосного грузовика FMTV (с австрийскими корнями), а на гусеничной базе американской боевой машины пехоты. Хотя пусковые установки с Хаймарсами у них одинаковые - это M270 MLRS (Хаймарс также можно "запульнуть" и с M142). И спешу поправиться, есть и "колесные версии", но с одной ракетой MGM-140 ATACMS.

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Источник фото: yakutsk-news.net

РСЗО M270 MLRS

Несмотря на шесть "блинчиков" на фото, под ними скрываются всего два пусковых контейнера (по одному с каждой стороны) в каждом по одной ракете. Как писал выше, ракеты способны пролететь от 150 до 300 километров (в самой поздней модификации), относятся к классу "земля-земля". Также ракеты отличаются типом боевой части. Существуют осколочно-фугасное исполнение и кассетное. Причем последние не разрешены к боевому применению согласно Международной конвенции по кассетным боеприпасам в Осло 2008 года, но США не подписала ее. На данный момент известно о пяти вариантах ракеты MGM 140A-B(MGM 164A-B). Это четыре сухопутных подтипа (MGM-140A ATACMS Block 1, MGM-140B ATACMS Block 1A, MGM-164A ATACMS Block 2 и MGM-168A ATACMS Block 4A) и одни "морской" - MGM-140 NTACMS. Кроме того, есть и "засекреченный вариант" -перспективная Block 3 с новой боевой частью, способной поражать хорошо защищенные бункеры. 

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Источник фото: vimpel-v.com

Ракета в вариации Block IA (MGM 140B)


Ракета PrSM

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Источник фото: warspot.ru


   Данная ракета еще не встала на вооружение в самих США, но первые партии обещают поставить в войска дядюшки Сэма в следующем 2023 году. Разрабатывается на замену той самой ATACMS, превосходя ее по целому ряду параметров. Во-первых, она "дальнобойней": первоначальный вариант преодолел расстояние в 500 километров, в последующих модификациях, после выхода Звездно-полосатых из соглашения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, планируется довести дальность полета до 1000 километров. Во-вторых, из-за более "изящной" формы, в пусковой контейнер планируется "запихнуть" до двух ракет. То есть на основе пусковой платформы M142 можно будет "возить" две ракеты, а на основе M270 уже целых четыре. В-третьих, ракета значительно быстрей предшественника.  

Источник фото: news.lockheedmartin.com



Pershing-II


Источник фото: warspot.ru


   Вообще-то эта ракета согласно договору ДРСМД должна была пойти "в утиль", но рачительные янки, не в пример простодушному Горбачеву, не стали работать "на камеру", и резать как наши "лопухи" - сверхсовременные на тот момент "Сабли" (Пионер-УТТХ) с дальностью пуска в последних модификациях вплоть до 5500 километров. А просто взяли и разобрали на крупные узлы и "ласково" сложили в защищенные ангары до лучших времен. Но на словах этих ракет как бы у Американцев и нет.

Источник фото: википедия

Три ракеты РСД-10, подготовленные к уничтожению. 1980ые года

   А если есть, то это достаточно актуальные ракеты с дальнобойностью в 1 800 километров, совсем не чета современных "карликам" по ряду признаков. К тому же в ядерном исполнении, способные быть оснащены ядрен-батоном. Передача именно этих ракет - вполне неиллюзорный шанс дать "официальный старт" третьей мировой с обменом ударами "всего что есть".


Источник фото: warspot.ru



Опытный гиперзвуковой ракетный комплекс Dark Eagle (LRHW)

   Несмотря на приставку "Опытный", первые образцы уже переданы в войска США еще в 2021 году. Ракетушки "катаются" на семиосном тягаче M983A4 HEMTT. Дальность ракет составляет приблизительно 2800 километров, а максимальная скорость, развиваемая темным Орлом, составляет до 17 Махов. К настоящему времени в сети нет ни единой фотки ракеты. Лишь только макеты. 

Источник фото: topwar.ru

Макет ракеты




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atacms mgm-140 atacms dark eagle pershing-ii ракета prsm рсзо m270 mlrs
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