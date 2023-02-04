Да, долго же в Америке "запрягали" с решением сбить китайский разведывательный аппарат в виде высотного метеорологического аэростата. Но президент Америки принял такое решение, на это у него ушло аж 24 часа. А как иначе было можно терпеть, если так называемая "самая безопасная страна в мире" с самой сильной армией, ничего не могла поделать с простым шаром, способным не только сделать пару тысяч фото секретных объектов, но и возможно, в случае чего, сбросить хоть бомбу.
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Маршрут следования. Источник фото: usatoday.com
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Кадры с пораженным шаром, которые стали возможны благодаря работе истребителя F-22 уже набирают популярность.
Обломки "шара-разведчика" ориентировочно упадут в атлантический океан, где за несколько тысяч километров, практически сегодня был затоплен другой выдающийся объект - авианосец "Сан-Паулу". Сообщается, что поражение воздушной цели произошло в воздушном пространстве США, но в безопасном удалении от крупных городов. К месту предполагаемого "принудительного" приземления остатков аэростата направлена целая кавалькада разнообразных флотских кораблей.