Кто бы мог подумать, что простая ситуация с китайским метеорологическим аэростатом "завоюет" информационное пространство и станет самым главным новостным "трендом".
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К тому же хваленые ПВО Америки так и не смогли "достать" злополучный "воздушный шарик". На фоне полета которого Госсекретарь США Энтони Блинкен отложил свою поездку в Китай до лучших времен (видимо когда у последнего закончатся аналогичные шары).
Госдепартамент США отделался же сухим дипломатичным "криком" про нарушение суверенитета и международного права, где осталось лишь добавить про так называемые "красные линии", и картина маслом: оказывается США ничего не могут сделать против Китая.
Источник фото: tengrinews.kz
Кроме того, население города Биллингс, небо которого пересек аэростат, "задокументировали", сняв на видео своих телефонов, разрывы в воздухе. Предположительно, это инверсионные следы пуска ракет, которыми американцы пытались сбить второй воздушный шар, следовавший за первым.
Тот самый инверсионный след от предполагаемой ракеты ПВО США. Источник фото: Youtube
Но ПВО США ещё рано "успокаиваться", третий воздушный шар, схожий с двумя, упомянутыми ранее, сфотографировали горожане Маракайбо в Венесуэле.
Ранее в сети появилась информация от Fox News, что второй метеорологический шар "перехватить" не удалось и он как ни в чем не бывало, продолжил свой путь.
А тем временем среди США нарастает паника по поводу слишком частых полетов таких зондов.