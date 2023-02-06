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Как китайский "шар" унизил США, добавил политических очков Китаю и почему это плохо для Украины

Разбираем свежую историю с китайским разведывательным аппаратом под легендой "просто шара"
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   Весь мир с придыханием следил за развитием событий вокруг того самого разведывательного аэростата, получившем в народе прозвище "шар". Это могло показаться обычным курьезом, набравшим "случайно" гигантский отклик и интерес, но всё куда сложнее. Рассказываю.

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   До этого времени не было такого случая, что бы хоть какой-нибудь "завалящий" аэростат смог хоть капельку намекнуть что ПВО США - это "проходной двор" не только для неуловимых российских ракет, но и оказывается, что всё воздушное пространство Америки - "красная ковровая дорожка" для воздушного шара.

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   И на выходе мы получили кучу малу: унижение "первой армии мира", растоптанный электоральный рейтинг господина Джо Байдена, отменена посещения Китая Энтони Блинкеном, госсекретарём США. А если подвести под этим итог, событийный кейс с шаром свёл на нет все попытки снизить накал американо-китайской борьбы. 

   А сюжет "голливудского действа" до безумия напомнил оскароносный комедийный хит прошлого года - "Не смотрите наверх" с Леонардо Ди Каприо. И действительно, за воздушным шариком "побросав все домашние и не очень дела" наблюдала вся Америка: от безвестной домохозяйки из Кармел-бай-те-Си до Дональда Трампа, эксцентричного экс-президента тех самых США. Не мудрено что событие, посвященное шару, смогло вызывать бурю политических дискуссий, а кто-то находчивый даже создал персональную страницу в социальных сетях, к которой присоединилась куча подписчиков и "фанатов". 

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Постер "Не смотрите наверх". Источник фото: kinopoisk.ru


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   А немножко после "подбросил дров" и сам Трамп (кто бы сомневался), затребовавший без промедления уничтожить ненавистный китайский аэростат. И сеть отреагировала соответственно: заполонив просторы мировой паутины бесчисленными фотожабами и пародийными видео, где в манере лёгкой издевки показывалось "как правильно" сбивать детские воздушные шарики. 

   Соответственно на фоне такой критики "Байден и компания" выглядели максимально комично и негативно, добавив свою долю отрицательного "обожания" к американским вооруженным силам, где самым популярным тегом в соцсетях можно было называть - беспомощный.

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   Что еще точно можно добавить, так это желание Белого Дома поскорей вычеркнуть "из новостной повестки" информацию, что эпопея с шаром началась ещё 3 февраля, когда потихоньку-помаленьку всевозможные форумы и социальные площадки стали издеваться над всей этой ситуацией. В то время шар как раз пролетал над Монтаной, и это нельзя было спрятать в "темный шкаф". Миллионы людей заметили огромный шар, несмотря на то, что он летел на достаточно высокой "орбите" в 18-20 километров. 

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   Появилась информация, что точно такой аэростат "посещал" Алеутские острова (территория Америки) еще в прошлом месяце, но тогда американским властям удалось купировать широкое распространение негативного новостного тренда, хотя эти острова такая же часть государства, как и Вашингтон с Нью-Йорком. Что интересно, шар-путешественник "не забыл" посетить и Канаду, где совсем нисколечки не отреагировали на незаконный полет. Правда и по значимости Канада - не США. Но это не отменяет того факта, что Канада - полноправный член НАТО с наличием на её территории секретных военных баз. 


Пусковая шахта в Америке с ракетой. Источник фото: regnum.ru


   И внимание. Американцы оживлённо отреагировали лишь 3 февраля, когда официальный Пентагон публично признал, что над штатом Монтана не "просто шар" - а всамделишный разведывательный аппарат Китая. Почему так долго молчали, когда шар пролетал над Аляской и пересек половину Канады - большая загадка.

   И вот после ночи на 3 февраля пошёл вал карнавального безумия "made in America" и что ни на есть самый настоящий троллинг "made in Tramp", затребовавшего "прям щас" сбить разведывательный шар.

   Последовательность событий посадила администрацию Белого дома "на шпагат": спрятать голову в песок и "прикинуться шлангом" или начать хоть что-то делать. 


Не мешайте Байдену со своим "шаром". Источник фото: news-front.info


Погрузимся "в тему"


  Аэростаты можно охарактеризовать двумя "фишками". Наблюдаем.

  •    "Шар не шар", но аэростат запросто может использоваться как оборудование двойного назначения. Казалось бы, взять непримечательные пробы воздуха. А подивись, по этим самым воздушным пробам можно "выделить" где находятся ядерные ракеты или где обогащают уран. А если ещё разместить и оптические приборы, то с такого расстояния разведывательная информация много качественнее чем с тех же самых спутников. 
  •    Следующее. Как бы мы не насмехались, сбить высоколетящий шар - довольно сложно. Взять для примера истребитель. Эти "птички" обычно не поднимаются выше 12 километров. А если мы задумаемся о ракетах, которые могли бы поразить шар, то и тут не обойдется без "сюрприза". Внутреннее пространство шара наполнено гелием, а гелий не очень-то и хорошо виден на радарах. Точнее совсем не виден. И даже если поиграть "в бухгалтерию", самая обычная ракета стоит куда дороже чем аэростат. 


F-22 "Raptor". Хоть "где-то" пригодился. Источник фото: af.mil


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Продолжение истории

   За 48 часов вооруженные силы Америки всё-таки сподобились сбить шар (с помощью F-22 "Raptor" и ракеты AIM-9X). Правда выглядело это совсем "не по-голливудски". Как минимум, пара попыток оказались неудачными, что задокументировано на появившихся в сети видео. А сбить аэростат удалось в районе Атлантики. Что даёт шанс сделать Белому дому "красивую мину". Якобы специально сбили ненавистный аппарат подальше от густонаселенной местности, разумеется, в благородных целях. Но можно было бы поступить изящней, "перехватив" шар в Монтане, где люди живут так редко, что это больше похоже на безлюдные районы Северного полюса, чем на перенаселённое пространство. Поэтому все всё поняли, а ПВО Америки расписалось в собственном бессилии. То есть сбили шар не где нужно было, а где смогли.


Предполагаемая ракета AIM-9X, "перехватившая" разведывательный зонд. Источник фото: thedrive.com


Продолжение продолжения

   Можно было бы предположить, что "виновник" позора Америки не должен был "отсвечивать" совсем. Но не тут-то было. Китай очень агрессивно огрызнулся, напомнив США, что атака на гражданскую цель (пусть и беспилотник) - это неприкрытое попрание мирных инициатив и необязательное "применение силы". Не остался в стороне и МИД китайской республики, оставивший право Поднебесной на ответную реакцию (в будущем). 

   И снова о хорошей "китайской памяти". Если вы подумали, что США никогда не поступали так ранее с Китаем, как Китай поступил сейчас по отношению к США, то вы - ошиблись. Совсем недавно США многократно использовали аэростаты для полетов над китайской территорией. И эти разведчики в обличье "шаров" никто не сбивал. Во всяком случае об этом нет упоминаний. Правда тут ситуация двоякая: либо китайские военные ещё не умеют сбивать таких "нарушителей суверенитета", либо специально не перехватывали и позволяли выполнять "летное задание". 


Троллинг от КНР

   Вы упадёте со стула, если услышите официальную китайскую версию, почему воздушный шар "попрал" границы США. "Оказывается", всё дело в "розе ветров", которая тудым-сюдым гоняла бедный шарик по воздушному пространству Америки согласно версии от вероятного противника . Из интересного: и почему-то эта роза ветров оказалась весьма дружественной воздушному суверенитету России, не посмевшая "подуть" на шар и погнать его в сторону Командорских островов, принадлежащих России, а потом - в  сторону Чукотки, хотя могла. А наоборот - погнала прямолинейно на юг к континентальной половине США, где "по случайности" то тут, то там распиханы шахты с американскими ядерными ракетами. Повторяюсь - "совершенно случайно" роза ветров дула "куда надо".


Вся суть "просто шара" в одной картинке. Источник фото: knowyourmeme.com


Итоги "блокбастера"

   Из-за "наглого" поведения "просто шара" Энтони Блинкен уже никуда не летит, хотя совсем недавно собирался посетить Китай, где "поприветствовать" высокого гостя должен был сам Си Цзиньпин. И словно сговорившись, весной текущего года уже Кевин Маккарти (нет, это не тот самый родственник Маккарти, видевший в каждом втором гражданине США - русского агента) спикер Палаты представителей "засобирался" прилететь на Тайвань, что уж наверняка если не забьет все гвозди в крышку хороших отношений между Китаем и США, но "гвозди приготовит". А еще поговаривают, что если Си Цзиньпин надумает в скорости прилететь в Москву - а всё к этому и идёт, то налицо старт союза между Россией и Китаем. 

   Ах, забыл про Украину. Для Украины что полёт шара, что демарш Кевина Маккарти, в особенности если Цзиньпин приедет в Россию, ничего положительного не принесёт. А если начнется "нарыв" тайваньского кризиса, то про Украину забудут не только США, но даже Эстония и Польша.

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