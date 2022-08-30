В прошлый раз не удалось разжечь костер мировой революции войны в ходе визита престарелого джентльмена в юбке - Ненси Пелоси на многострадальный остров-государство. Китай трусливо дал заднюю, а это значит, что теперь можно безнаказанно повышать градус политического и иного давления на "давшего слабину пацана".
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Ближайшее политическое окружение Байдена уже подготовило "пакет военной помощи" Тайваню, в ходе которого будут проданы ракеты и другие ништяки в размере 1 млрд долларов.
Осталось дело за малым: "пропихнуть" данную бумажку для одобрения Конгресса. После чего "мира в мире" станет больше.
Подробнее, какие же штуковины приплывут: это AGM-84L - противокорабельные ракеты и серия ракет AIM-9X со "схемой полета" воздух-воздух. Плюс "по мелочи" - радар контроля и ракеты для самолетов F-16.
Скорее всего, Конгресс, после длительных временных проволочек, одобрит данный контракт на поставку оружия. А мы для себя делаем простой вывод: подобный закупочный список - прямой намек для чего, а главное - для кого, направлены эти сдерживающие меры. Ведь для полноценной интервенции до острова нужно доплыть и долететь. А чтобы максимально осложнить подобные маневры - и нужны радары с ракетами. К слову - оба потенциальных противника воевать не умеют от слова совсем. Особенно Тайвань.