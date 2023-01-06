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Выход из сухих доков на морские просторы (а в последующем и океанские) фрегата "Адмирал Горшков" с "Цирконами" на борту никого не оставил равнодушным. Уж в западном полушарии точно. И действительно, Санта Клаус и его олени ушли на второй план, даже поставки броневиков прошлого столетия никак не всколыхнули мировую общественность, а вот поди же ты, а новость про наш фрегат заняла все мировое информационное пространство.

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И надо признаться, это всё неслучайно: корабль 2018 года постройки, перевооруженный ракетами "Циркон" с гиперзвуковой скоростью полета, не стал "отстаиваться" в военных портах Северного флота, а взял и отправился с не совсем дружественным визитом по акватории мирового океана, с обязательными посещениями Атлантического и Индийского океанов. Не забыв почтить своим присутствием и "внутреннее море" НАТО - Средиземное море.





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Гибралтар. Источник фото: topcor.ru

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Речь, посвященная дальнему военному походу корабля произнес министр оборону Шойгу, рассказав, что плавание корабля в совсем неблизкие территориальные воды необходимо для борьбы с угрозами в адрес России, в которой наша страна будет участвовать совместно с блоком стран-союзников. Вторая цель похода - поддержание регионального баланса и относительной стабильности. Ну а чтобы потенциальный противник не сильно скучал, его будут "развлекать" проверочными стрельбами гиперзвуковых ракет в различных сценариях учебно-боевой обстановки.





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Ракетные стрельбы. Источник фото: Министерство обороны РФ





Но не будем лукавить, предстоящее учебное применение Цирконов совсем не первое: подобные этим стрельбы происходили в период с 2020-го по 2022-ой год. Учения, как и пуски крылатых ракет большой дальности, прошли успешно. Тогдашним "полигоном" было Баренцево море, теперь гиперзвук будет испытан "чуть" южнее. И да, теперь ход учений усложнится: так как в будущих морских маневрах примут и другие участники, в том числе и Китай, у которого тоже имеется гиперзвуковое оружие в ассортименте.

И вы конечно не будете смеяться, но за новостями об адмирале Горшкове внимательно наблюдают из-за моря-окияна.

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Корабли ВМС Китая в Южно-Китайском море. На изображении выше авианосец "Ляонин". Источник фото: hotgeo.ru





Не осталась безучастной и британская пресса, обозвавшая выход в путь корабля леденящим посланием мировому сообществу. Даже не так, а обозвав данное действие предупреждением. А для большей доходчивости до испуганного потребителя буржуазной прессы, английские журналисты даже потрудились "сварганить" инфографику с техническими характеристиками гиперзвуковой ракеты. Фото ниже.





Характеристики ракеты Циркон. Источник фото: dailymail.co.uk





К слову, бывшая "Владычица морей" совсем не зря так злится на злой российский корабль: три года назад в 2019 году "Горшков" совершал патрулирование вдоль берегов того самого острова, который у нас и называют Великобританией. Для "контроля" параллельным курсом был выпущен эсминец "Defender" (что удивительно, в настоящее время даже на такое сопровождение англичане не способны, ведь их авианосец Принц Уэльский уже который раз проводит все свое "свободное время" в ремонтном доке). Не обошлось то дело и без глупого английского юмора, понятного наверное только самим англичанам: только вдумайтесь, якобы по данным британской разведки на борту фрегата было расположено секретное оружие большей дальности, целью которого было вызвать тошноту и рвоту у вражеского оппонента.





Авианосец Принц Уэльский. Источник фото: inosmi.ru





Сегодняшний гегемон тоже не забыл "проехаться" по российским ракетам, обозвав последние не слишком надежными, так как нет 100% уверенности, что они должны успешно сработать. Да и гиперзвуком на вооружении никого сейчас не удивишь, по причине, что Россия не первая у которой есть такое оружие. Но к чести американцев, эти господа признали, что их гиперзвуковые ракеты гораздо хуже русских крылатых ракет.





Американская гиперзвуковая аэробаллистическая ракета ARRW. Источник фото: ixbt.com





Опять же, американцы совсем не кривят душой, заявляя, что гиперзвук в США пока еще "сырой". Так большинство испытательных пусков гиперзвуковых носителей трудно считать успешными. Лишь в прошлом месяце что-то "получилось", когда ракета "Стрела" смогла хоть куда-то долететь и попасть.

И продолжая: от начала испытания и до зачисления ракет "в штат" проходит слишком много времени. Хотя военные США бравурно заявляют, что первая ракета с гиперзвуковым режимом полета появится этим летом. Но вот эксперты, бывшие военные, заявляют, что такие слова лишь попытка "притвориться" и до появления реальных боевых образцов надо ждать пару лет или больше.

Но как видится, проблема в американской армии не только с крылатыми ракетами, способными многократно превысить скорость звука. Проблема сбить быстрые русские ракеты. К настоящему времени, все что могут предоставить авианосцы в борьбе с Цирконом, это все та же старая система Aegis.





Эсминец John Paul Jones с Aegis. Источник фото: topwar.ru





А единственной ракетой, в потенциале своем способной поразить российский Циркон является противоракета семейства sm-6. Но значение слова "в потенциале" нам всем хорошо известно. Поэтому однозначно утверждать, что данная ракета способна перехватить Циркон - сказать нельзя.





Противоракета SM-6. Источник фото: vpk.name





И вы будете смеяться, еще не успел дойти наш корабль до вод Атлантического океана, а в Америке уже показали пропагандистский ролик "любовного содержания". В это трудно поверить, но речь в видео шла о любви американцев к русским. Где решили "вернуться" к старой истине, что оказывается, Третий Рейх победила не только лишь одна Америка. Да и "никто", де, мол, не отказывается от нашей великой культуры: музыки, танцев (балета). Ну а то, что это не "любовное послание", а самый настоящий образец пропаганды, довершил репутационный слоган - "нет войне".





"Щелкунчик" - хит американского рождества. Источник фото: inosmi.ru





Конечно отрадно, что американцы нас боятся, но одного носителя Цирконов, когда у американцев как минимум 5 авианосцев в строю - это всё еще слишком мало. Хотелось бы верить, что в "случае чего" мы можем рассчитывать и на многочисленный китайский флот, где кораблей куда больше чем у американцев.







