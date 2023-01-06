Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В чем причина страха американцев перед обновленным фрегатом "Горшков" с "Цирконом"

Фрегат "Адмирал Горшков" отправился в дальний поход с учебными стрельбами гиперзвуковым оружием Циркон
[ ] для раздела Блоги
3
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
3060 Ti со скидкой 11% в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
3080 за 72 тр - цены снова пошли вниз
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

   Выход из сухих доков на морские просторы (а в последующем и океанские) фрегата "Адмирал Горшков" с "Цирконами" на борту никого не оставил равнодушным. Уж в западном полушарии точно. И действительно, Санта Клаус и его олени ушли на второй план, даже поставки броневиков прошлого столетия никак не всколыхнули мировую общественность, а вот поди же ты, а новость про наш фрегат заняла все мировое информационное пространство. 

реклама

   И надо признаться, это всё неслучайно: корабль 2018 года постройки, перевооруженный ракетами "Циркон" с гиперзвуковой скоростью полета, не стал "отстаиваться" в военных портах Северного флота, а взял и отправился с не совсем дружественным визитом по акватории мирового океана, с обязательными посещениями Атлантического и Индийского океанов. Не забыв почтить своим присутствием и "внутреннее море" НАТО - Средиземное море. 


рекомендации
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
3070 Gainward Phoenix за 45 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
15000р скидка на 4090 MSI Gaming
3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Гибралтар. Источник фото: topcor.ru

реклама


   Речь, посвященная дальнему военному походу корабля произнес министр оборону Шойгу, рассказав, что плавание корабля в совсем неблизкие территориальные воды необходимо для борьбы с угрозами в адрес России, в которой наша страна будет участвовать совместно с блоком стран-союзников. Вторая цель похода - поддержание регионального баланса и относительной стабильности. Ну а чтобы потенциальный противник не сильно скучал, его будут "развлекать" проверочными стрельбами гиперзвуковых ракет в различных сценариях учебно-боевой обстановки. 


реклама

Ракетные стрельбы. Источник фото: Министерство обороны РФ


   Но не будем лукавить, предстоящее учебное применение Цирконов совсем не первое: подобные этим стрельбы происходили в период с 2020-го по 2022-ой год. Учения, как и пуски крылатых ракет большой дальности, прошли успешно. Тогдашним "полигоном" было Баренцево море, теперь гиперзвук будет испытан "чуть" южнее. И да, теперь ход учений усложнится: так как в будущих морских маневрах примут и другие участники, в том числе и Китай, у которого тоже имеется гиперзвуковое оружие в ассортименте. 

   И вы конечно не будете смеяться, но за новостями об адмирале Горшкове внимательно наблюдают из-за моря-окияна. 

реклама


Корабли ВМС Китая в Южно-Китайском море. На изображении выше авианосец "Ляонин". Источник фото: hotgeo.ru


   Не осталась безучастной и британская пресса, обозвавшая выход в путь корабля леденящим посланием мировому сообществу. Даже не так, а обозвав данное действие предупреждением. А для большей доходчивости до испуганного потребителя буржуазной прессы, английские журналисты даже потрудились "сварганить" инфографику с техническими характеристиками гиперзвуковой ракеты. Фото ниже.


Характеристики ракеты Циркон. Источник фото: dailymail.co.uk


   К слову, бывшая "Владычица морей" совсем не зря так злится на злой российский корабль: три года назад в 2019 году "Горшков" совершал патрулирование вдоль берегов того самого острова, который у нас и называют Великобританией. Для "контроля" параллельным курсом был выпущен эсминец "Defender" (что удивительно, в настоящее время даже на такое сопровождение англичане не способны, ведь их авианосец Принц Уэльский уже который раз проводит все свое "свободное время" в ремонтном доке). Не обошлось то дело и без глупого английского юмора, понятного наверное только самим англичанам: только вдумайтесь, якобы по данным британской разведки на борту фрегата было расположено секретное оружие большей дальности, целью которого было вызвать тошноту и рвоту у вражеского оппонента.


Авианосец Принц Уэльский. Источник фото: inosmi.ru


   Сегодняшний гегемон тоже не забыл "проехаться" по российским ракетам, обозвав последние не слишком надежными, так как нет 100% уверенности, что они должны успешно сработать. Да и гиперзвуком на вооружении никого сейчас не удивишь, по причине, что Россия не первая у которой есть такое оружие. Но к чести американцев, эти господа признали, что их гиперзвуковые ракеты гораздо хуже русских крылатых ракет. 


Американская гиперзвуковая аэробаллистическая ракета ARRW. Источник фото: ixbt.com


   Опять же, американцы совсем не кривят душой, заявляя, что гиперзвук в США пока еще "сырой". Так большинство испытательных пусков гиперзвуковых носителей трудно считать успешными. Лишь в прошлом месяце что-то "получилось", когда ракета "Стрела" смогла хоть куда-то долететь и попасть. 

  И продолжая: от начала испытания и до зачисления ракет "в штат" проходит слишком много времени. Хотя военные США бравурно заявляют, что первая ракета с гиперзвуковым режимом полета появится этим летом. Но вот эксперты, бывшие военные, заявляют, что такие слова лишь попытка "притвориться" и до появления реальных боевых образцов надо ждать пару лет или больше. 

   Но как видится, проблема в американской армии не только с крылатыми ракетами, способными многократно превысить скорость звука. Проблема сбить быстрые русские ракеты. К настоящему времени, все что могут предоставить авианосцы в борьбе с Цирконом, это все та же старая система Aegis.


Эсминец John Paul Jones с Aegis. Источник фото: topwar.ru


   А единственной ракетой, в потенциале своем способной поразить российский Циркон является противоракета семейства sm-6. Но значение слова "в потенциале" нам всем хорошо известно. Поэтому однозначно утверждать, что данная ракета способна перехватить Циркон - сказать нельзя. 


Противоракета SM-6. Источник фото: vpk.name


   И вы будете смеяться, еще не успел дойти наш корабль до вод Атлантического океана, а в Америке уже показали пропагандистский ролик "любовного содержания". В это трудно поверить, но речь в видео шла о любви американцев к русским. Где решили "вернуться" к старой истине, что оказывается, Третий Рейх победила не только лишь одна Америка. Да и "никто", де, мол, не отказывается от нашей великой культуры: музыки, танцев (балета). Ну а то, что это не "любовное послание", а самый настоящий образец пропаганды, довершил репутационный слоган - "нет войне".


"Щелкунчик" - хит американского рождества. Источник фото: inosmi.ru


   Конечно отрадно, что американцы нас боятся, но одного носителя Цирконов, когда у американцев как минимум 5 авианосцев в строю - это всё еще слишком мало. Хотелось бы верить, что в "случае чего" мы можем рассчитывать и на многочисленный китайский флот, где кораблей куда больше чем у американцев.



За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

фрегат &quot;адмирал горшков&quot;
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Главные игры января 2023 года
9
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
4
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
15
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
11
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
9
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
6
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LT720
17
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
17
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
11

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Самая дорогая в мире немецкая БМП оказалась небоеспособная - Министерство Обороны Германии
12
ASRock представила монитор 34" 3440*1440/165 Гц с Wi-Fi и OLED-экраном
7
SSD высокой емкости подешевели в магазинах РФ
16
Магазин DNS вызвал возмущение покупателей высокими ценами на RTX 4070 Ti
171
В новом проекте Aleo одна RTX 3080 Ti зарабатывает 2.66 доллара в сутки
7
США не горят желанием передавать Украине современные танки Abrams - и причины для этого есть
8
СМИ: Грядущий пакет американской военной помощи Украине станет крупнейшим
8
Гибридный OLED-дисплей Samsung Flex предназначен для использования в складных устройствах
1
Инсайдер поделился результатами тестов Ryzen 7 7800X3D в ряде игр — ощутимо быстрее Ryzen 7 5800X3D
14
F-35 остаётся самым спорным истребителем 5-го поколения – дозвуковой самолёт по цене 3-х Су-57
5
Какие дроны используют бойцы Украины и РФ на фронте – как китайцы зарабатывают на продаже БПЛА в СВО
+
GeForce RTX 4070 Ti назвали провальной несмотря на высокие показатели производительности в играх
26
TSMC при поддержке Байдена планирует перенести все свои производства с "проблемного" острова Тайвань
8
CES 2023: JBL представила TWS наушники Tour Pro 2
+
Побег Apple в Индию ознаменовал экономический крах Запада
3
AMD представила линейку игровых процессоров Ryzen 7000X3D и новые модели Ryzen 7000
68
Владимир Зеленский отверг предложение о прекращении боевых действий во время Рождества
38
Ryzen 9 7950X3D станет самым быстрым игровым процессором 2023г и обходит Core i9-13900K до 24%
9
Джеймс Кэмерон собирается показать злых на’ви в третьем «Аватаре»
2
Представлена линейка Intel Core T 13-го поколения: i9-13900T с частотой до 5,3 ГГц
4

Популярные статьи

Какую видеокарту купить в 2023 году, если вы играете редко, но не потеряли интерес к играм
218
-8 градусов на топовом воздухе за 600 рублей - тестируем рамку Thermalright
62
Обзор бюджетного 2K/165Hz монитора с AliExpress за 15 тысяч рублей
23
Западные эксперты рассказали о новой тактике «Генерала Армагеддона» – как Герани выигрывают СВО
17
Главные игры января 2023 года
9
Стоит-ли брать iPad второго поколения в 2023 году - небольшой обзор и тест-драйв планшета
15
Фильм Гром Трудное детство - радужные 90-е, древнеегипетские боги и незакрытый гештальт
4
Продажи игр на дисках за год выросли вдвое в России - разбираемся как такое стало возможным
7
Мои впечатления от игры Fallout 3. Часть 4
5
Гигантский волк Амарок или Вахила - красивый миф или суровая реальность
12

Сейчас обсуждают

korney
22:59
Чимбализм детектед. Или ...
Ретро сборка на AMD FX и двух видеокартах - раньше было лучше
Владимир Татаренков
22:58
Брал в 2019 1080ti за 22т.р. - работает нормально и сейчас, если не требуется разрешение выше 2К и не нужна поддержка RTX - 1080ti вполне достаточно и в 2023 году(возможно кроме самых требовательных и...
Какую видеокарту купить в 2023 году, если вы играете редко, но не потеряли интерес к играм
Александр Сечков
22:58
Каким образом изгиб получается? Сзади довольно мощный бекплейт, его таким болтиками не согнуть. Рамка вроде плотно проц прижимает. Выгибает сам проц?
-8 градусов на топовом воздухе за 600 рублей - тестируем рамку Thermalright
Ezdiumno ru
22:57
Не войдет, а въедет. На эвакуаторе. В качестве подбитого и сгоревшего металлолома. На потеху публике. :))
США не горят желанием передавать Украине современные танки Abrams - и причины для этого есть
Сергей Vorvort
22:56
У DNS в Казахстане своя сеть, закупки напрямую делают, никаких посредников.
Магазин DNS вызвал возмущение покупателей высокими ценами на RTX 4070 Ti
Kosia2
22:55
Да черт с ними с американцами, самое главное болгары то восхитились цирконами?
В чем причина страха американцев перед обновленным фрегатом "Горшков" с "Цирконом"
Георгий Жуков
22:54
Как стервятники.
MSI представила новый 4K-монитор: минималистичный дизайн и интерфейс USB-C
Ezdiumno ru
22:54
Конечно дорого. Ибо Абры создавались не для войны, а для выкачивания денег из налогоплательщиков. :))
США не горят желанием передавать Украине современные танки Abrams - и причины для этого есть
Сергей Vorvort
22:54
Еще раз для тупых: РРЦ включает все расходы ритейлера, налоги и маржу. Маркетологи и экономисты производителя всё посчитали когда установили рекомендованную цену. То что тебе потом карту продают в 2 -...
Магазин DNS вызвал возмущение покупателей высокими ценами на RTX 4070 Ti
Александр Сечков
22:54
на qhd перейди, и 4Гб быстро кончатся)))
Сказ о том, как AMD снова села в лужу и рискует потерять остаток доли на рынке дискретных GPU
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем