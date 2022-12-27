Большому кораблю - большое плавание. Хорошая фраза. Но на сегодняшний момент у обожателей Королевского военно-морского флота Великобритании она вызывает смешки и недоумение. И этому нельзя удивляться. корабль-авианосец, спущенный на воду каких-то пять лет назад, постоянно ломается и вместо боевых походов и учебных стрельб "воюет" в ремонтных доках. Все из-за периодически случающихся поломок. И это у корабля, которому нет и десяти лет.
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Эту новость не смогли обойти стороной постоянные читатели Daily Mail, возмущенные известиями, как новейший корабль за 3 миллиарда фунтов стерлингов проводит время в постоянных ремонтных работах.
Простых британцев беспокоит почему раньше Англия умела строить превосходные суда, а теперь "внезапно разучилась". Другие жители туманного Альбиона опасливо "ждут" парочку маленьких русских ракет, которые очень легко потопят такую махину.
Третьи считают "Принца Уэльского" одним большим позором, а не кораблем, которого должны бояться враги.
Некоторые "переключились" на Великобританию, назвав что причина аварии не в корабле, а во всей стране, в которой все поломано.
Этим летом текущий флагман флота должен был принять участие в морских учениях вместе с США, но вместо этого поплыл в ремонтные доки из-за выхода из строя гребного вала. До этого события два года назад корабль на 6 месяцев отправился в такие привычные сухие доки из-за пробоя и затопления машинного отделения.