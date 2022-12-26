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Почему российский гиперзвук "Авангард" так нервирует американцев

Появление "Авангарда" изменило баланс между странами, кроме того, не за горами скорая модернизация комплекса и всех его компонентов
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   Совсем недавно появление комплекса "Авангарда" недоброжелатели России, а то и откровенные враги называли лишь "Мультиками Путина", ничего не имеющими общего с настоящей действительностью. И как мы поняли, всех рассудило время, после того как эти самые "мультики" под микроскопом стали изучать на Западе.

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   Так специализированное издание Newsweek проделало работу по экспертному анализу и изучению возможностей боевого ракетного комплекса "Авангард". И не мудрено - полет на гиперзвуке, как одна из многих "плюшек", не могла не вызвать пристальный интерес среди иностранных специалистов.


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   Источник фото: regnum.ru

Носитель Авангарда - МБР УР-100Н УТТХ

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   В Америке (США) располагают сведениями (больше похожими на предположение), что изделие "Авангард" исполняется в двух разновидностях: кинетическом, для уничтожения цели при физическом столкновении, примерно похожем как молоток бьет по гвоздю, и ядерном (разъяснять здесь не нужно).

   Что из себя представляет боеголовка для ядерного варианта, на Западе не знают, но делают прогноз, что объем ядерного заряда можно варьировать в широком диапазоне от 800 килотонн до 2 мегатонн. Аналогичное исполнение как раз используется и для знаменитого "Тополя-М".


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Источник фото: smotrim.ru

Тополь-М


   На текущее время носителем "глайдера" Авангарда считается межконтинентальная баллистическая ракета "Молодец", дожившая до современных времен с эпохи Советского Союза. Правда на Западе не заостряют на этом пристального внимания по причине "вариантности одного из многих". Так как главная цель такого носителя "довезти" Авангард до нужного "квадрата", где все остальное сделает сам маневрирующий боевой глайдер. Но уже известен "приемник" ракеты-долгожительницы: в скором будущем ракетные войска переоснастят на РС-28 "Сармат".

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   Источник фото: smotrim.ru

РС-28 "Сармат"


   Правда даже в текущем варианте одна ракета вместо другой никак не облегчают "службу" противоборствующей стороны. Сначала рассмотрим "как все устроено" у американцев.

   "Периферия" №1 - Зона американской противоракетной ответственности в Европе. Центры располагаются в Румынии, Польше и Турции и курсирующими кораблями с соответствующими противоракетами. 

   "Периферия" №2 - Зона американской противоракетной ответственности в Японии. Здесь правят бал комплексы ПРО THAAD и радары Aegis Ashore.

   "Центральная черта" в США. За небом следят радары AN-TPY2, а непосредственно охраняют небо Ground Based Interceptor, территориально расположенные на военной базе в Аляске и Калифорнии. Недавно заступили на боевое дежурство противоракеты Standard Missile в версиях 3 и 6.


Источник фото: thedrive.com

Запуск новейшей противоракеты Standard Missile 6 с эсминца USS Fitzgerald


   Но несмотря на эшелонированность и многоступенчатый подход к своим оборонительным редутам, у ПРО США есть уязвимые "дыры". Скажу вам больше, это даже не дыры, а чрезвычайно слабая насыщенность ПРО и ПВО. Ракеты прикрывают только стратегические цели. И даже в таком случае многие объекты практически беззащитны.

   А вот те самые ЗРК "Патриот", которые денно и нощно должны нести боевое дежурство, охраняя покой граждан и военных, находятся не в режиме "патрулирования", а в режиме "складирования" на складе Форта Силл, форта Блисс, форта Худ и военной базе Редстоун. Что разумеется делает эти комплексы "бесполезными", так как "в случае чего" будут уничтожены в первую очередь. 


Источник фото: atlanticcouncil.org

Противоракета Ground Based Interceptor


   Рассмотрим теперь ПРО США под другим углом. На самом деле большая часть компонентов ПРО США, в том числе и противоракет, производились не одно и даже не два десятилетия назад. Поэтому к выходу "на сцену" Авангарда большая часть из этого сильно устарело. Так, согласно открытым данным, максимальные скоростные характеристики с которыми может справиться ракета SM-3, это 4,5 км/с.

   Но военные Америки не переставали проводить испытания, где смогли даже сбить космический спутник. И все бы это было "хорошо", вот только координаты спутника были заранее известны. Чего не скажешь например о ракетах с функцией маневрирования. 


Источник фото: m24.ru


   Но разумеется Авангард - "это другое". Боевой блок на гиперзвуковой скорости движется к цели. И скорость у такого "снаряда" воистину спринтерская - 9.5 км/с. Как мы помним, это в два раза быстрей максимального порога противоракет Америки. Но у Авангарда есть еще один "сюрприз" - это особый противоракетный модуль.

   Как только боевой блок обнаруживает появление противоракет противника, то сразу включается режим маневрирования без снижения своей основной скорости. 

   И словно "мало" этого, в воздушной зоне между США и Канадой отсутствует сплошное поле радиолокационной сетки. Наглядно уязвимость продемонстрировали 11 сентября в ходе атаки на всемирный торговый центр. 


Источник фото: wallpaperbetter.com

Башни-близнецы Всемирного торгового центра


   Как вариант, разберем систему ПВО/ПРО столицы США - города Вашингтона. С трех сторон главный город Америки прикрывают лишь три батареи NASAMS, вооруженного противоракетами AIM-120. Но надо признать, данная система без проблем собьет самолет и ракету, выбравшую своей целью Белый дом. Но не Авангард.

   И по заявлениям некоторых западных исследователей, американская ПРО постепенно угасает, вершина боевых возможностей была пройдена практически 20 лет назад в далекой середине 90-ых. На тот момент боевое дежурство несли противоракеты Бомарк, являющиеся рекордсменами по текущий день по дальности перехвата (свыше 500 километров), а зоны ответственности были "перенасыщены" РЛС и космическими спутниками. 


Источник фото: flickr.com

ракета-перехватчик подземного базирования № 10 (Бомарк)


   Кроме того, ни единым Авангардом полнится российская ядерная триада. Ассортимент которой насчитывает десятки ракет как сухопутного шахтного, так и морского мобильного оснащения. Компанию "которым" могут составить крылатые авиационные ракеты - семейства X-101 в ядерном исполнении. 

   Несмотря на стремление военных чинов Америки насытить космос новейшими спутниками с инфракрасным режимом работы и "собратьями" по оптической разведке, всех этих шагов пока еще сильно недостаточно для полноценной борьбы с российским Авангардом. Такую информацию предоставил эксперт Питер Сучиу еще два года назад. А мы не забываем, что боевые возможности Авангарда "не застыли", а развиваются в поступательном направлении.

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