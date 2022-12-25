Данная традиция появилась почти семьдесят лет назад, когда в результате ошибки в открытый доступ попал номер телефона начальника оперативного управления противовоздушной обороны

Хватит остросоциальных и политических новостей. Накануне нового года приходят предпраздничные вести из США, где Пентагон сообщил о обнаружении и "идентификации" в небе над Москвой и в остальной России Санта-Клауса, полетевшего в свой рождественский облет.

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Радарные установки НОРАД обнаружили сани Санта-Клауса над Курильской грядой, населенными пунктами Дальневосточной местности, Сибирской равнины, Урала и зоны Поволжья. К Настоящему моменту "команде" предновогоднего настроения удалось посетить Австралию, азиатские страны и Африку. Ведется и "статистика" раздачи подарков: Санта-Клаус смог раздать на момент 25 декабря уже около 3 миллиарда подарков.









Сама традиция зародилась по чистой случайности в Северной Америке в США, когда в рекламе редактор ошибся и вместо "Горячей линии Санта-Клауса" опубликовал номер начальника ПВО - полковника Гэрри Шаупа. После чего телефонную линию Пентагона "атаковала" целая армада американских детей, но старший офицер не растерялся и объяснил детворе, что военные являются операторами Санта-Клауса, подсказывающие новогоднему деду в ночном небе.

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После этого резко возрос имидж ВС США, предприимчивые военные решили взять этот казус "на вооружение", тем самым заложив традицию отслеживания перемещений Санта-Клауса.





