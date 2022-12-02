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О секретном вооружении России, назначение которого скрывается

Семь различных типов различного оружия, о которых мало что известно. От боевого лазера до подводного робота-кликуши "суперцунами"
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   Спутники от господина Илона слишком "назойливы", и возможно не за горами то время, когда оные могут так "надоесть", что их придется отключить, и сделает это совсем не директор SpaceX... Посмотрим вместе с вами что есть в секретных амбарах нашей Родины для различных недругов помимо индивидуального "подарка" для Starlink...

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   Лазер "Задира"

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    Разработан физиками, да не простыми, а "посвятившими жизнь" изучению ядерных реакций. Естественно, что и "продукт" получился ядреный. Какие вам еще нужны комплименты в адрес этого лазера, где даже зарубежные аналитики испытывают священное благоговение только заслышав Задире, по причине скрытного второго режима у данного лазера. "Официально" Задира предназначен для ослепления электронно-оптических систем противника, таких как прицелы, дальномеры, тепловизоры, камеры наблюдения беспилотников. А вот "засекреченный" режим как раз разбирается с техникой врага "кардинально": просто сжигая (пока что без пепла ядерной войны) высокоэнергетическим выбросом свою цель. 

   Как и что там устроенно - скрыто за темным-темным занавесом, но данное "оружие будущего" автономно, что позволяет использовать его в любом месте, и как говорится - в любое время.

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Источник фото: eadaily.com


"Ртуть"

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   Это не жидкий металл и не супергерой из Марвел. Это станция помех радиовзрывателям. И несмотря на скуку в названии, и не менее "тяжеловесное" номенклатурное описание, станция обладает очень нужным навыком: нарушает работу взрывателей различных вражеских РСЗО. Делает это с помощью равномерных импульсов фиксированной частоты. В результате чего снаряды взрываются на безопасном расстоянии от цели. Например высоко в воздухе. Самым знаменитым оппонентом для Ртути является тот самый "Хаймарс", который несмотря на урапатриотические оханьки и аханьки - очень опасен. 


Источник фото: topwar.ru

СПР-2М "Ртуть-БМ"

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ракета "Буревестник"

   Что может сегодня удивить в ракетах, вопрос не сильно праздный, даже в нашу "продвинутую" эпоху. Так межконтинентальные баллистические ракеты придумали и создали еще этак полвека назад, но погодите-ка, слышали ли вы что-нибудь о ракете на ядерном движителе, так вот, наши ученые справились с этой нетривиальной раздачей. Это крылатая ракета "Буревестник", способная по "лекалам" младшего братишки "Калибра" на дозвуковой скорости подлетать к цели, "маскируясь" в складках рельефа местности. Правда в отличие от Калибра (заряд эквивалентный 0.5 килотонны), мощность заряда совсем "недетская": в зависимости от своей модификации Буревестник может быть оснащен зарядом, эквивалентным 150 и выше килотонн. 


Источник фото: naukatehnika.com


гиперзвуковой планер "Авангард"

   В официальных документах его называют глайдер, и это действительно так, потому что еще до подлета к цели, до нее нужно "как-то" долететь. И это как-то осуществляется с помощью "ракетных ступеней". В настоящий момент носителями "Авангарда" служат "советские" УР-100Н УТТХ МБРного "разлива". Но в недалеком будущем баллистическую ракету третьего поколения должен заменить "Сармат". Единственное, что известно об Авангарде, так это о его чудовищной скорости, равной 28 Махам. Сбить такой "молот" практически невозможно. 


Источник фото: thehostbest.ru

   

перспективная подлодка пятого поколения "Хаски"

   Ничего общего с жизнерадостной породой собак кроме "милого" названия не имеет. А вот почему ее должны бояться первые морские державы, так это из-за малой акустической заметности (в сравнении с прошлым четвертым поколением) и из-за "зубов" - которые будут состоять "Цирконов" и "Калибров", все в зависимости от "целеполагания". Предусматривается создание как "чистых" противолодочных охотников, так и "убийц авианосцев". Жаль конечно, что сроки введения хотя бы в опытную эксплуатацию нам неизвестны. 


Источник фото: naked-science.ru

Рендер Хаски


инспектирующие спутники "Нивелир"

   Два года назад Америка обвинила Россию в испытании космического оружия. Хотя чего бы "суетиться", при испытаниях ни один заокеанский спутник не пострадал, "вроде бы". А на самом деле США испугались непозволительной активности спутника-инспектора, который взял да начал играть в "догонялки" с суперсекретным спутником made in USA. Во-первых, заставив последнего сжигать драгоценнейшее топливо, необходимое для корректировки орбиты, а во-вторых, американцам сильно не понравилось делиться своими космическими секретами, которые поди поважней чем даже устройство своих ядерных ракет (про ракеты, как говорится, все уже "узнано" до нас).


Источник фото: topcor.ru


Подлодки текущего поколения - "Белгород" и "Хабаровск"

   Пока мы ждем проектируемые, но ни капельки не готовые лодки серии "Хаски", наше спокойствие сторожат лодки четвертого поколения, названные в честь одноименных областных центров из проекта "Антей", точнее пока одна - "Белгород". Про нее немногое известно, но то что известно, нагоняет дрожи на заокеанских адмиралов. Ведь на борту АПЛ может находиться "он" - "Посейдон". Подрыв последнего в Атлантическом океане недалеко от береговой линии способен превратить Нью-Йорк в груду "средневековых развалин" благодаря суперцунами. Так что не едиными ядрен-батонами сильна наша ядерная триада.


Источник фото: pikabu.ru


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Теги

авангард боевой лазер апл белгород задира ртуть спр-2м &quot;ртуть-бм&quot; хаски
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