И теперь вместо 26 мая 2026 года игра выйдет 26 ноября – то есть на полгода больше первоначальных обещаний

Руководство Rockstar Games решило перенести первоначальную дату премьеры Grand Theft Auto VI с 26 мая 2026 года на более поздний срок. Теперь самая ожидаемая игровая новинка будущего года должна выйти 19 ноября 2026-го.

Пресс-служба студии опубликовала заявление, в котором извинилась перед всеми ожидающими игры геймерами, указав, что дополнительное время позволит отшлифовать финальную версию GTA 6.

Как указано в тексте извинения, компания благодарит всех ожидающих за терпение и мощную поддержку.

И как только общественность и отрасль узнали об этих негативных новостях, связанных с переносом, курс акций Take Two Interactive резко спикировал вниз. На старте утренних торгов обвал доходил до 10%.

После данного события пришлось взять слово руководителю коммерческой организации Штраусу Зельнику. Последний предпринял успокаивающую попытку снизить волнение среди геймеров и инвесторов, выдав информацию, что его план изначально предусматривал выделение дополнительного временного коридора на доводку продукта до отличного состояния. При условии если возникнет необходимость.

Но перенос релиза – не единственная проблема Rockstar Games. Так руководство компании посчитало нужным уволить из фирмы несколько десятков опытных специалистов, выдвинув последним обвинения в«утечке корпоративных данных». На что уволенные работники заявили, что они лишь предприняли попытку организовать профсоюз, что резко не понравилось высшему руководству. И прямо сейчас оставшийся без работы персонал RG устраивает забастовки.