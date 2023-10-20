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Reuters: Израиль готовится к разрушению инфраструктуры Газы во время военной операции

В информационном агентстве уже назвали этот план "непревзойденным по жестокости" после которого палестинский анклав войдет в стадию небытия
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   Информированные источники ИА Reuters располагают сведениями, что израильская армия вынашивает планы по тотальному разрушению инфраструктуры палестинского анклава Газы. Причем это будет достигнуто несмотря на огромное количество жертв среди обычных жителей городской агломерации. В результате операции будут выведены из строя подземные склады и тоннели группировки ХАМАС. Но даже после завершения этой миссии, никто "не смотрит в будущее" в Тель-Авиве, сколько-нибудь пытаясь наладить послевоенную мирную жизнь здесь. 

   Так ушедший глава Минобороны еврейского государства сделал прогноз, что фаза горячего противостояния продлится несколько месяцев, но для решения проблем разрушенного анклава могут потребоваться годы гигантских вложений сил и средств. 

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Источник фото: rossaprimavera.ru

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   А тем временем действующий представитель ЦАХАЛ предупредил широкую общественность о как минимум 203 захваченных заложниках и удерживаемых на территории Газы. Часть из которых может попытаться освободить немецкий спецназ по сообщениям Bild. А сейчас начинается фаза предварительной подготовки к следующему активному этапу.

   Этот этап получил название "Железные мечи", в ходе которого вошедшая в сектор Газа ЦАХАЛ устроит невиданные ранее сцены с элементом "непревзойденной по своей жестокости" силы воздействия. Причем сделан акцент, что ранее ничего подобного в отношении Газы использовано не было. И это мнение не какого-то одного информатора, а мнение абсолютно разных людей, не знакомых между собой и представляющих разные ближневосточные и европейские государства, в том числе и США.


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Источник фото: wall.alphacoders.com


   Причем, как сделали акцент в Рейтерс, израильский военный и гражданский истеблишмент абсолютно не волнует чужое мнение о том, что же будет с цепочкой палестинских городов, в результате тотальной деградации разрушенной инфраструктуры. Естественно, что правящая коалиция партий в официальном Тель-Авиве понимает, что всё это обязательно обойдется большими жертвами гражданских. Единственный выход еврейская армия видит в стимуляции мирных палестинцев достичь границы с Египтом и там переждать так называемый подземный период ударов, когда ЦАХАЛ попытается устранить "проблему подземного города", смяв тоннели и склады, в массе своей покрывшие густой сетью территорию под землей Газы.

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   Как обмолвился один из представителей спецслужб арабской страны, весь стратегический план армейской верхушки Израиля заключается в массовой ковровой бомбардировке тысячью бомб Газы, после ввести свои войска, "разметав" абсолютно все земное. "Но что делать дальше?", - вопрошает функционер.


Разрушения в Газе после авиационных ударов. Источник фото: ren.tv


   Между тем на территории Газы находится 203 заложника, и это не окончательные данные, признался представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари. Разумеется хорошо подготовленное нападение ХАМАС на израильскую территорию было насколько тщательным, настолько и всеобъемлющим: пострадавших до сих пор находят на всей протяженности границы Израиля с палестинской территорией. Кроме того, некоторые ДРГ-группы даже спустя 10 дней после нападения не ушли обратно, а продолжают свою подрывную деятельность внутри еврейской республики. Лишним поводом так утверждать стал случай, когда сегодня в ходе рейда израильского спецназа был задержан один из нападавших в то роковое субботнее утро, предпринявший безуспешную попытку вернуться в Газу. Как уточнил Хагари, мероприятия по зачистке приграничной территории не закончены.

   Пока ещё наземная операция не началась, силы армии обороны Израиля предваряя её, наносят непрекращающиеся совершенно неизбирательные удары по сектору Газы, не всегда точно попадая по сотням объектов тщательно законспирированных объектов ХАМАС, используя и запрещенные международными конвенциями боеприпасы с белым фосфором. Но в то же время достигаются промежуточные "решения", когда одни за другим исчезают из жизни высокопоставленные члены палестинских группировок, уничтожаемые воздушными ударами.

   По уточненным данным атакам прежде всего подвергаются командные центры, наблюдательные посты, места сосредоточения спецназа ХАМАС (есть и такой), замаскированные огневые точки. Не остаются без внимания и объекты в других местах предполагаемого контура конфликта, такие как участки границы с Ливана, контролируемые "Хезболлой", которая не без успеха обстреливает и поражает один из лучших танков в мире - израильскую "Merkava".


Знаменитый кадр с уничтоженной и захваченной Меркавой. Источник фото: vedomosti.ru


   Как писалось выше, конфликт переросший в настоящую войну, может продлиться месяцы. Именно об этом заявил экс-министр обороны Израиля Бенни Ганц, чьи слова цитирует Times of Israel. Несомненно, операция "по принуждению к миру" может быть проведена не только на южной оконечности еврейского государства, но и на севере и в иных местах. Причем "война войной", но восстановление будет длиться долгие годы. А пока война не закончена и не завершена, никакого восстановления не будет, - резюмировал Ганц. Причем цель "Железных мечей" не только военная победа над ХАМАС, но и превращение юга страны "в Рай". Неизвестно, что подразумевает под этим выражением отставной министр, но наверняка полное решение "палестинского вопроса".


Источник фото: mk.ru


   Вместе с тем если ЦАХАЛ будет охранять внешний периметр страны, и по заявлению уже начштаба первого готов вступить, если потребуется в противостояние с Хезболлой, то безопасность внутри государства ляжет целиком и полностью на плечи полиции. Так Коби Шабтай, занимающий должность начальника местного полицейского ведомства, прямо объявил, для демонстраций палестинцев на землях Израиля не будет места, от слова совсем. Скорее наоборот, будет действовать политика "нулевой терпимости" к таким мероприятиям и их организаторам. Пригрозив противникам операции принудительной депортацией в мятежный анклав "на автобусах". 

   Происходят "движения" и со стороны соседних стран, где президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси пообещал запустить на территорию Газы через КПП Рафах около 20 большегрузов с гумпомощью для жителей многострадальной земли Газы.

   Не отказывает в помощи гражданскому населению и российская сторона, где по сообщения зама отечественного МЧС Ильи Денисова, в Египет в срочном порядке готовится вылететь экипаж Ил-76. После приземления последнего в Каире собранная помощь будет отправлена в местное отделение Красного Полумесяца, занимающееся снабжением осажденного поселения.


Источник фото: Телеграм


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   Но совсем по-другому себя ведет администрация Белого дома, совсем забыв про свои мирные инициативы, взамен выбитых атаками ХАМАС и их союзнических группировок боевой техники, в оперативном порядке отправляя новую.

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Теги

хамас сектор газа цахал палестино-израильский конфликт reuters наземмная операция израиля в секторе газа
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