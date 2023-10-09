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Madarator
ВО: Израиль применил запрещенные конвенциями фосфорные боеприпасы при бомбардировке Газы
Но это, что называется, "этодругин"

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    Минувшей ночью Армия обороны Израиля атаковала сектор Газа воздушными налётами. В ходе ударов 500 объектов на территории города-миллионника использовались боеприпасы, начиненные так называемым белым фосфором. 

   Как заявили в АОИ, огонь велся не только с помощью авиационных средств поддержки, но и наземными подразделениями в виде артиллерии. И как считают в израильском командовании, применение силы в жилых кварталах было легитимным, так как обстрелы проводились только по штабам ХАМАС.

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Осветительные ракеты над Газой. Источник фото: rg.ru


    Правда для атак использовались снаряды и бомбы, начиненные фосфором, запрещенным к использованию в текущих вооруженных конфликтах международными соглашениями. 

   Между тем помимо ударов сектор Газа был подвергнут процедуре отключения от электричества. Но несмотря на это, палестинские отряды продолжают атаковать территорию Израиля и полностью их вытеснить с ранее захваченных территорий не удается.

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   В Израиле к настоящему моменту поставили под ружье 300 тыс. резервистов, готовящихся к масштабной наземной операции в секторе Газа.

#израиль #бомбардировка израилем газы
Источник: rg.ru
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