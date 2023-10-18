В сводный отряд вошли боевые пловцы и полицейский спецназ

Бойцов с девизом "Узнайте, как страдать, не жалуясь" (отряд боевых пловцов ВМС Германии) и элитный полицейский спецназ (аналог FBI HRT) немецкое правительство перебросило ближе к зоне конфликта в секторе Газы, пишет германское издание Bild, имеющее осведомленные источники в силовых ведомствах. Как сообщает корреспондент издания, сводная группа спецназначения имеет задачу в случае потенциального приказа приступить к освобождению заложников в палестинском анклаве, контролируемом ХАМАС. По утверждению журналиста, неназванный чиновник из кабинета канцлера прямо сказал, что Германия "во всеоружии" и имеет готовые сценарии для любого развития всех возможных вариантов в зоне эскалации на Ближнем Востоке.





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Источник фото: reddit.com





И здесь журналист издания рассматривает два наиболее "жизнеспособных" варианта: спасение немецких граждан, взятых в плен палестинскими военизированными формированиями, либо экстренная эвакуация жителей Германии из Ливана и того же сектора Газа.

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Сами же формирования из сектора Газа, в частности ХАМАС, пообещали отпустить всех заложников, если Израиль перестанет наносить массированные удары по двухмиллионному анклаву.