Современный тяжелый танк не выдержал одного попадания ракеты ПТРК советской разработки 50-летней давности

Хезболла "сдержала" обещанное в своем канале журналистам слово, что пресс-служба организации предоставит сегодняшние доказательства, как прекрасно горит "самый лучший танк в мире" лишь от одного выстрела ПТРК. При чем по какой-то причине делающая "неуязвимым" израильский ОБТ система "Трофи" не сработала и очередную еврейскую Меркаву удалось заптурить.





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Источник фото: телеграм-канал "МИГ России"





На кадрах прекрасно видно, как экипаж проводил патрулирование прилегающей местности на гусеничной машине рядом с защитной стеной, но по какой-то причине решил остановиться, что дорого ему обошлось. Оператор противотанкового комплекса видимо этого только и ждал, с предельно близкого расстояния поразив беззащитный танк.

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Как утверждают члены Хезболлы, израильскому Merkava было "достаточно" попадания ещё советского боеприпаса, выпущенного из ПТРК "Конкурс-М", принятого на вооружение советской армии в 1974 году. Между тем начиная с начала очередного палестино-израильского конфликта, начавшегося 7 октября, израильский танк отчего только не поражался: от сброса с копеечного дрона, вероятно приобретенного на торговой площадке Алиэкспресс, до выстрела из РПГ-7. И сегодняшний случай - уничтожение с ПТРК 50-летней давности отнюдь не добавляет "рекламных" очков надёжности и защищенности продукции израильского ОПК.