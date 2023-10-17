По этому поводу есть пропагандистский ролик от ХАМАС

Биньямин Нетаньяху пока ещё раздумывает о начале массированного штурма кварталов Газы и ждёт прибытия Джо Байдена через территорию Иордании в Тель-Авив, в самой палестинской автономии, как оказалось, готовы к встрече непрошеных гостей во всеоружии, в самом что ни на есть прямом смысле. Так с местной подземной фабрики показали кадры производства боеприпасов к реплике советского РПГ-7, производимой здесь же.

В пропагандистском видео члены ХАМАС продемонстрировали финальный цикл изготовления реактивных выстрелов с тандемной боеголовкой. Так на хорошо спрятанном заводе разрозненные части собирают вместе и после последнего покрасочного этапа упаковывают в переносные тубусы и увозят на распределенные склады (ещё одно изобретение СВО).

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RPG-7 и PG-7VR. Источник фото: en.topwar.ru







В секторе Газа эти гранатометы на местный манер называют Al-Yasin или на иранский RPG-7VR, но всё это копия российского выстрела к советскому РПГ-7, напоминает Юрий Лямин, занимающий должность сотрудника Центра анализа стратегий и технологий.

Как сказал эксперт, в публичной плоскости точных технических характеристик по пробитию и преодолению блоков динамической защиты, а за ней и основной брони - нет, но вероятно эти реактивные гранаты способны "выводить из игры" самые современные модификации основного боевого танка израильской армии - Merkava, в том числе и его последние версии с литерами "4" и "4М".





Источник фото: фото Юрия Лямина





По некоторым данным на этом заводе ранее создавали противотанковые выстрелы Tandem 85, с двумя кумулятивными гранатами.

Но есть ещё один неприятный сюрприз для ЦАХАЛ: ХАМАС смог освоить не только "классические" кумулятивные тандемные боеприпасы, но и в последнее время наладил выпуск термобарических выстрелов TPG-7VR (на фото выше в розовом тубусе).





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