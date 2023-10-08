Танк был оснащен КАЗ "Трофи", но она не сработала против тандемного боеприпаса иранского производства

Пока израильская армия проводит масштабную войсковую операцию в близлежащих районах на площади в 1500 кв. км и пытается продвинуться к сектору Газа, стягивая автомобильными "эшелонами" танковые полки и освобождая ранее оставленные населенные пункты, в мировой сети появилось видео подрыва брошенного в спешке еврейского танка Merkava MK4 палестинскими командос. Кадры низкого качества, но всё равно видно как после взрыва тяжелую бронетехнику окутали плотные клубы дыма и весьма вероятно, что именно этот экземпляр уже восстановлению не принадлежит.





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Источник фото: 38niii.ru





В конце же ещё более удивительная картина: самая совершенная версия Меркавы с буквенно-цифровым индексом MK4M оказалась не способна выстоять против устаревшего гранатомета РПГ-7 с иранским боеприпасом PG-7VT (репликой ещё советского ПГ-7ВР "Резюме") тандемного действия. Как оказалось, даже "не имеющая аналогов" КАЗ "Trophy" не гарантирует абсолютную защиту и позволила гранатомету из 60-ых годов поразить самую защищенную часть танка прямо в лоб.





Меркава Mk.4М во время зачистки в Сдероте. Источник фото: ТГ-канал "Военный Осведомитель"





Данный факт ещё раз означает прописные истины, усвоенные украинскими войсками в ходе провалившегося контрнаступления в Запорожской области: каким бы не был ОБТ, в том числе и "хваленый" Леопард и Челленджер, "лишний" комплект динамической защиты никогда не бывает лишним. А действие гусеничной машины без сопровождающей её пехоты превращает первый, несмотря на броню самого последнего поколения, в беззащитный "сарай с гусеницами". Да и решетка против дронов-камикадзе и квадрокоптеров со сбросами она лишней не будет, как бы не смеялись украинские "специалисты" с российских решений.





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Попадание из РПГ в лоб Меркавы. Источник фото: Телеграм

