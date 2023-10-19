Предвыборная компания из-за этих стран идёт не в том направлении для демократов

Завтра, согласно поступающей информации из Вашингтона, Джо Байден обратится к гражданам Америки. Темой внеочередного выступления президента США значатся Израиль и Украина. Текущий хозяин Белого дома попытается дать свою оценку происходящему в еврейском государстве и конфликту в восточноевропейской республике.

Вечерний выход к микрофонам состоится в 3 часа ночи по Московскому времени. О предполагаемом выступлении американского лидера рассказали в CNN.

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Источник фото: ria.ru







Между тем соседствующий с Израилем Египет в лице тамошнего национального лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси пообещал отдать приказ для беспрепятственного пропуска автомобильной техники с гуманитарными грузами для попавшего в капкан населения сектора Газы. Такого успеха удалось добиться после личной беседы глав США и Египта посредством телефонного звонка во время полета на Air Force One. По словам Байдена, Каир запустит 20 тяжелогруженых фур на территорию палестинской автономии,

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Правда есть и минус: транспортный переход, к удивлению многих, будет открыт не для эвакуации сводящего концы с концами и без того нуждающегося буквально во всем населения осаждённой Газы, а лишь для доставки гуманитарной помощи.