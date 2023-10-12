Разумеется куда такая бомба попала, там и "штаб ХАМАС"

В Израиле вместо высокоточного оружия ввиду его большого дефицита или по иной какой-то причине, решили перейти к классической авиационной начинке для атак наземных целей - в местных соцсетях перед боевым вылетом появились кадры F-16I Sufa с набором свободнопадающих осколочно-фугасных бомб. Как оказалось, под крылом многоцелевого истребителя были подвешены авиационные бомбы M117. О данных боеприпасах известно то, что они использовались ещё в 50-е годы во время вооруженного конфликта в Корее и последующем противостоянии во Вьетнаме.

Помимо собственно серьезно модернизированного двухместного варианта "базового" F-16, эти "неизбирательные" средства воздушного поражения использовались и используются на A-1 Skyraider, F-105 Thunderchief и F-111A.

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Источник фото: телеграм







Так же эти бомбы "прославились" как регулярные участники ковровых бомбардировок в составе B-52G Stratofortress. Именно "сто семнадцатыми" американцы вместе с союзными им силами вбомбливали "в каменный век" во время знаменитой "Буря в пустыне".





Источник фото: википедия







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Один такой 340-килограмовый боеприпас может содержать в себе в зависимости от версии бомбы до 183 кг взрывчатого вещества. И при отсутствии модуля наведения, такого заряда с лихвой хватит для разрушения бетонных конструкций, даже если точность сбрасывания будет минимальной. Но правда в условиях сверхплотной застройки Газы, жертвами неумелого бомбометания могут стать обычные гражданские палестинцы, чем наверняка догадываются в израильском Генштабе, но по ряду заявлений тамошних политиков еврейского государства, такие "мелочи" их волнуют в последнюю очередь.