Опять классическое highly likely

Пока с каждым новым часом палестино-израильский конфликт разгорается всё ярче и жестче, в публичной и неофициальной плоскостях не перестают плодиться версии, почему сверхтехнологичный Израиль и его не менее мощное разведывательное сообщество, смогли проспать атаку бойцов ХАМАС на свою территорию и оказались полностью не готовы оказать должный отпор вторжению.

По одному из предположений, во всем "виноваты" китайские телефоны и планшеты бренда Huawei, не желающие "стучать" на своих пользователей американским, а так же их израильским коллегам "плаща и кинжала". А сами гаджеты оказались весьма криптостойкими для быстрого взлома и оперативного обхода защиты. Доподлинно неизвестно, кто посоветовал палестинцам выбрать продукцию Поднебесной, но как оказалось, выбор оказался правильным, раз конфиденциальность их разговоров и сообщений оказалась на 100% приватной.

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Источник фото: newizv.ru







Почему палестинцы смогли обойти "всевидящее око" израильских и американских спецслужб, рассказал экс-член Аль-Каиды* (запрещенная организация в РФ) Эймен Дин, в последствии переметнувшийся под крыло британской MI-6. О беседе с двойным агентом рассказало издание Al Bawaba, где ссылаясь на слова собеседника, рассказала, что из-за санкций американского ИТ-сектора и в частности Google, китайским специалистам пришлось заново создавать аналоги мобильной оболочки и иных служб. В результате получился смартфон, прекрасно защищенный от прослушивания и идентификации, и слива информации. Разумеется только не для спецслужб Пекина, уверен собеседник газеты.





Источник фото: gazeta.ru







И уж совсем "неземные версии" успеха ХАМАС "знает" известный украинский журналист Дмитрий Гордон, у которого палестинская группирвока своими успехами обязана российской ЧВК "Вагнер", умеющей "в штурмы" и ближний бой, и в совершенстве владеющей техникой и тактикой использования БПЛА.





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* - организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена

