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Успехи блогеров октябрь-ноябрь 2019

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16
Обвал цен RTX 2070 - уровень цен, который ждали в 2020
Вторая RTX 2070 за копейки
Core i9 10900X - цена упала в ДВА раза, а за последние дни еще
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Блоги Overclockers.ru продолжают цвести и пахнуть. Не всегда так, как полагается благоухать цветам. Но этот мир так устроен, что сложно получить радующий глаз урожай, не прикоснувшись к удобрениям. Впрочем, сейчас наши блоги повзрослели, заматерели и пользуются заслуженной популярностью как у читателей, так и у поисковых систем, агрегаторов и рекомендательных сетей. И последнее совсем немаловажно. Ведь немногие знают, но Overclockers.ru действительно платит блогерам.

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Большое количество просмотров и комментариев в последние месяцы принесли сразу нескольким из них весомую прибавку к доходам. Мы, как не раз это делали, приведем несколько наиболее характерных примеров.

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Так, у блогера Zelot набралось сразу несколько записей, каждая из которых заработала больше 1000 рублей:

Что я купил на Aliexpress 11.11 на самой большой распродаже года. Опыт покупки горы бесполезных вещей со скидками – 1620 руб.

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Microsoft лишит поддержки 200 миллионов пользователей Windows 10 – 1300 руб.

Выплачен самый крупный золотой парашют в 1.7 миллиардов долларов – 1180 руб.

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Новая версия Windows 10 1909 принесла новые проблемы пользователям – 1172 руб.

Пользователи Windows 7 массово переходят на Windows 10 – 1088 руб.

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Были и еще характерные примеры. И ведь никакого косплея и прочего оффтопа, что характерно – все строго по IT-тематике.

Так, Indigo81 получил 1153 руб. за статью Wireguard + OpenWRT + Unbound = дивный новый мир VPN.

А Zystax получил 1000 руб. за материал Почему я перешел с Windows 10 на Windows 8.1 на компьютере средней мощности в 2019 году.

И лишь немного не дотянули до этой планки другие его две записи:

10 серьезных ошибок при переустановке Windows принесла автору 943 руб., а
 Пробуем Windows Embedded Standard 7 - версию Windows 7, которая будет получать обновления еще год – еще 914 руб.

Также сразу две новости блогера id_1 принесли ему более 900 руб. каждая:

Что важнее — процессор или видеокарта: энтузиаст сравнил дуэт Ryzen 5 3600 и RTX 2080 Ti с парой Core i9-9900K и RTX 2080 SUPER в ряде игр – 966 руб., а
 «Лучший в мире игровой процессор» Intel Core i9-9900KS без проблем расправился с AMD Ryzen 9 3900X в ряде игр – 923 руб.

Как видите, все сплошь про «железо», IT, технологии и т.п. Мы, как всегда, будем только рады еще большему количеству новостей и статей от наших блогеров.

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