Ракеты поразили условленные цели в рамках оценки боеготовности сил

Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) провела очередные испытания гиперзвукового оружия, запустив ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap со ссылкой на официальное заявление Центрального информационного агентства КНДР (ЦТАК).

Как сообщает ЦТАК, испытания были проведены, чтобы оценить потенциал сдерживания, готовность систем вооружения КНДР и способность ракет выполнять поставленные задачи. По итогам испытаний ракеты поразили все условленные цели на расстоянии 1 тысячи километров. Пхеньян в полной мере продемонстрировал боеготовность стратегических вооружений – говорится в заявлении.

ЦТАК также приводит слова северокорейского лидера Ким Чен Ына, который отметил, что КНДР постепенно стремится привести систему наступательных ядерных вооружений в высокий уровень боеготовности. Обусловлено это «недавним геополитическим кризисом и сложной международной обстановкой».

Стоит отметить, что буквально вчера КНДР провела испытательный запуск баллистических ракет в сторону Японского моря. Череда испытаний совпала с предстоящим визитом южнокорейского президента Ли Чжэ Мёна в Китай, где его ожидается китайский лидер Си Цзиньпин.