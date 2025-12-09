По его словам, страна за пять лет задолжала Техасу 800 млн акро-футов воды

Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) опубликовал пост в социальной сети Truth Social, обратившись с требованием к правительству Мексики – подать воду штату Техас. По его словам, страна не исполняет договорённости в рамках Договора о водных ресурсах («Водное соглашение») и за пять лет задолжала США более 800 миллионов акро-футов воды.

Американский президент предупреждает о дополнительном 5-процентном тарифе на импорт, если Мексика до 31 декабря не спустит 200 миллионов акро-футов воды. Трамп объясняет своё требованием тем, что неподача воды вредит техасской сельскохозяйственной промышленности, в частности, животноводству, а чем больше мексиканские власти тянут время – тем больше страдают американские фермеры.

«Это крайне несправедливо по отношению к нашим американским фермерам», – считает он.

В апреле Дональд Трамп уже предупреждал правительство Мексики о новых тарифах и санкциях из-за несоблюдения «Водного соглашения». Тогда политик говорил о том, что мексиканское правительство должно предоставить штату Техас 1,3 миллиона акро-футов воды. В ответ президент Мексики Клаудия Шейнбаум (Claudia Sheinbaum Pardo) заверила, что её страна соблюдает договор с США.