Предприятие в Сент-Луисе участвовало в производстве самолётов для ВВС США

Международная ассоциация машинистов и работников аэрокосмической отрасли (IAM) в 837 округе объявила о завершении трёхмесячной забастовки рабочих на предприятии Boeing в Сент-Луисе (штат Миссури), которое занималось производство истребителей для американской армии. Забастовка продлилась более трёх месяцев – 101 день.

IAM 837 поприветствовали позицию рабочих, которые «держались стойко и сплочённо» более трёх месяцев. Сейчас же профсоюз гордится тем, что сотрудники вернутся на рабочие места для производства современных истребителей. Представитель Boeing также подтвердил удовлетворённость компании, которая ожидает увидеть сотрудников на своих рабочих местах уже 17 ноября.

Boeing выплатит рабочим после подписания контракта единоразовый бонус в размере 6 тысяч долларов, а также увеличит общую заработную плату на 24% в течение пяти лет (на 8% в первый год и на 4% в каждый последующий год). При этом профсоюз IAM 837 отказался от требования надбавки к зарплате сотрудникам с большим стажем.

В августе 3,2 тысячи сотрудников предприятие Boeing в Сент-Луисе ушли на забастовку, спровоцировав задержку в поставках истребителей Военно-воздушным силам США. На протяжение почти трёх месяцев рабочие решением большинства отвергали предложения компании по улучшению условий труда, настаивая на своём варианте. В конечном итоге руководство Boeing начало заменять ушедших в забастовку сотрудников. Предпоследнее предложение компании было отвергнуто решением лишь 51% рабочих, то есть всё меньше бастующих были готовы оставаться без зарплаты.