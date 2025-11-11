Соответствующими кадрами поделилась компания Delian Alliance Industries

Компания Delian Alliance Industries (Греция) опубликовала видео, в котором сообщила о старте полевых испытаний новой автономной системы противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Отмечается, что система «уже работает на границах Европы».

В пресс-релизе компании акцентируют внимание на том, что устаревшие системы не могут защитить Европу от БПЛА. По этой причине они разрабатывают автономные вышки обнаружения и нейтрализации дронов, которые «могут обеспечить полноценную сеть национальной обороны, способную заработать за месяцы, а не годы».

Разработка Delian Alliance Industries, исходя из официальных заявлений, оснащена искусственным интеллектом, который обнаруживает, идентифицирует и определяет расположение каждой угрозы. Вышка оснащена тепловизионными и оптическими камерами, которые работают круглосуточно, не требуя внешнего питания. Автономность обеспечивается солнечными панелями с аккумуляторными батареями, а управление осуществляется с помощью спутниковой связи и стандарта GSM. Механизм подавления, судя по опубликованным кадрам, основан на средствах радиоэлектронной борьбы.