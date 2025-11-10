Военные продолжат поддерживать самолёты в рабочем состоянии

Правительство Великобритании отменяет программы по модернизации разведывательных самолётов Shadow, предназначенных для проведения операций по разведке, наблюдению и рекогносцировке. Об этом сообщает издание UK Defense Journal, ссылаясь на полученный комментарий от представителя британского оборонного ведомства.

Собеседник изданий подчеркнул, что программа была отменена, поскольку больше не соответствует запрашиваемым военными возможностям, а её реализация столкнулась с неприемлемым ростом расходов и задержками. При этом, как подчеркнул чиновник, британская армия продолжит поддерживать свой парк разведывательных самолётов Shadow, чтобы выполнять все операции в прежнем режиме. Однако модернизация в ближайшем будущем не предвидится.

Отказ от модернизации Shadow позволит перенаправить финансирование на другие возможности, например, сосредоточившись на поддержке уже существующего парка или инвестициях в другие приоритеты сферы обороны. Shadow ISR были разработаны компанией Raytheon на базе самолёта Beechcraft King Air 350 специально для Королевских Военно-воздушных сил. Самолёты находятся на вооружении 14-й эскадрильи на авиабазе Уоддингтон.