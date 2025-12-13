Новая версия дистрибутива перешла на Wayland и получила три новых инструмента для тестирования безопасности.

Разработчики представили финальный в этом году релиз Kali Linux 2025.4, ориентированный на специалистов по кибербезопасности и пентестеров. Основным изменением стал полный переход среды GNOME на Wayland.

Три новые инструмента представлены пакетами bpf-linker, evil-winrm-py и hexstrike-ai: bpf-linker упрощает статическую сборку BPF-объектов, evil-winrm-py дает возможность выполнять команды на удаленных Windows-системах по WinRM, а hexstrike-ai предоставляет инфраструктуру для работы ИИ-агентов с внешними инструментами.

GNOME обновился до 49‑й версии и в Kali доступен исключительно как Wayland-сеанс, тогда как X11‑клиенты работают через XWayland. В GNOME 49 появились обновленные темы оформления, видеоплеер Showtime, переработанный экран App Grid и горячие клавиши для вызова терминала. Рабочее окружение KDE Plasma обновлено до версии 6.5 и получило улучшенный тайлинг окон, обновленный скриншотер и усовершенствованный поиск KRunner.

В среде Xfce появились настраиваемые цветовые темы, аналогичные уже имеющимся в GNOME и KDE. Команда Kali добавила полноценную поддержку гостевых утилит для VirtualBox, VMware и QEMU.