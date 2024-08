Один из самых популярных телефонов Samsung получил обновление безопасности от августа 2024 года

Samsung Galaxy M55 стал первым телефоном корейского бренда, получившим августовское обновление Android, за ним последовали другие телефоны среднего класса, такие как Galaxy A52. Теперь компания из Сувона начала распространять последнее обновление безопасности Android на 5G-версию этого популярного смартфона, который был одним из самых продаваемых телефонов в 2021 и 2022 годах.

Как сообщает SamMobile, августовское обновление Android 2024 уже начало поступать на заблокированные оператором варианты Samsung Galaxy A52 5G в США и, как ожидается, в ближайшие недели появится на моделях в других регионах мира, включая Европу.

Новое обновление безопасности выходит для Galaxy A52 5G с версией прошивки A526USQUEGXG4 и включает августовский патч безопасности 2024 Android. Это обновление безопасности устраняет в общей сложности 50 уязвимостей, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, исправляет несколько общих ошибок, присутствующих в пользовательском интерфейсе, а также повышает производительность и стабильность устройства.

Напомним, что Samsung Galaxy A52 5G вышел на рынок в начале 2021 года с Android 11 на борту и после получения нескольких обновлений Android несколько месяцев назад был обновлен до One UI 6.1 с Android 14. Это будет его последнее крупное обновление ОС, поскольку Samsung Galaxy A52 5G не имеет права на получение One UI 6.1.1 или One UI 7 на базе Android 15.

Как только новый патч безопасности появится на устройствах Samsung Galaxy A52 5G в России, вы сможете применить его на своем устройстве, следуя обычной процедуре: зайдите в меню «Настройки» на смартфоне, перейдите в раздел «Обновление ПО» и нажмите на кнопку «Загрузить и установить».