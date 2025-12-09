С помощью телескопа «Субару» астрономы обнаружили два редких спутника, один из которых позволяет провести ключевое испытание для космического телескопа NASA Roman

Международная команда астрономов объявила об открытии двух редких объектов, которые ранее были скрыты от наблюдения — массивной планеты и коричневого карлика. Открытия стали первыми результатами проекта OASIS (Observing Accelerators with SCExAO Imaging Survey) и представляют особую ценность для будущих миссий по поиску жизни в космосе.

Открытия были сделаны с использованием мощной комбинации данных. Сначала космические миссии «Гиппарх» (Hipparcos) и «Гайя» (Gaia) Европейского космического агентства (ЕКА) предоставили точные измерения звёзд, чьё движение указывало на гравитационное влияние невидимых спутников. Затем наземный телескоп Subaru на Гавайях использовал эту информацию для целенаправленного наблюдения за этими звёздами с помощью системы адаптивной оптики SCExAO, способной получать чрезвычайно чёткие изображения.

Первый объект, HIP 54515 b, является газовым гигантом с массой, почти в 18 раз превышающей массу Юпитера. Она вращается вокруг звезды в созвездии Льва на расстоянии около 271 светового года от нас. Орбита планеты сравнима по размеру с орбитой Нептуна в нашей Солнечной системе. Однако с такого огромного расстояния планета на небе выглядит чрезвычайно близко к своей звезде — астрономы сравнивают этот угловой размер с размером бейсбольного мяча, наблюдаемого с расстояния в 100 километров. Именно экстремальная точность системы SCExAO позволила впервые получить прямое изображение этого объекта.

Второе открытие, HIP 71618 B, — это коричневый карлик массой около 60 масс Юпитера, расположенный в созвездии Волопаса на расстоянии 169 световых лет. Коричневые карлики часто называют «несостоявшимися звёздами», так как они формируются как звёзды, но не набирают достаточной массы для запуска термоядерных реакций.

Особую значимость этому объекту придаёт его потенциальная роль в подготовке будущих открытий. HIP 71618 B стал первой и на данный момент единственной подтвержденной целью, которая идеально подходит для демонстрации ключевых технологий на строящемся космическом телескопе NASA «Nancy Grace Roman». Запланированная на 2027 год технологическая демонстрация коронографа этого телескопа должна будет испытать системы, способные блокировать яркий свет звезды, чтобы обнаруживать в десять миллиардов раз более тусклые скалистые планеты, подобные Земле. До этого открытия у астрономов не было ни одной подходящей цели для этих критически важных испытаний.