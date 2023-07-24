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Предисловие

Значит так, сразу нужно прояснить один момент, это не прямое продолжение уже существующего многосерийного обзора Wubuntu, это правильнее назвать ответвлением, и ответвить я решил с самого начала, то есть с момента установки операционной системы.

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Однако при написании текущего обзора постараюсь учитывать уже имеющийся опыт представленный в пяти частях обзора Wubuntu, и ссылки на первый обзор оставлю прямо здесь.

Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Замена Microsoft Windows или очередной кривой дистрибутив Linux:

Часть 1

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Часть 2

Часть 3

Часть 4

Часть 5

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Так как в прошлом обзоре я устанавливал дистрибутив в виртуальную машину, то сейчас установлю на реальный ПК, вдруг магическим образом исчезнут проблемы выявленные при работе в виртуальной машине?

Да и есть некоторые идеи которые хотелось бы проверить, а в виртуальной машине многое сделать в принципе невозможно, но всему своё время:

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Конфигурация ПК

У меня сейчас есть только один ПК, и его конфигурация следующая:

ChiPC-01 Габариты системного блока

(в собранном состоянии с накопителями) 40.5 x 30 x 10.5 см Модель корпуса Самодельный Передняя панель корпуса 4x USB 2.0, 2x Audio

Энкодер включения/перезагрузки

Кнопка сброса CMOS

Выключатель блока питания Задняя панель корпуса Свободный доступ к разъёмам системной платы и видеокарты.

Гнездо питания 220в. Боковая панель корпуса 4 места для установки 2.5" SATA накопителей

RGB подсветка

Окно вывода силовых кабелей блока питания для подключения устройств совместимых с Molex и 6+2 Pin VGA Блок питания Chieftec BDF-1000C ( серия Proton )

100-240v 50-60Hz, 80+ Bronze, 160x150x86 мм, ~2.6 кг

Active PFC (0.9), 140 мм тихий вентилятор

AFC, OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP

+5v & +3.3v - 140W, +12v - 996W, P.F. > 0.9 Системная плата Gigabyte B450M H

4x USB 3.x (зависят от встроенного в ЦП контролёра)

2x USB 3.1 (B450 chipset)

3x Audio 3.5 mm., 2x PS/2, HDMI, VGA Процессор AMD Ryzen 7 2700X

XFR отключен (тихий режим работы) Оперативная память 64 GB @ 3333 MHz, CL16, CR1

Dual Channel, Dual Ranks, interleaving auto

2x Kingston KVR29N21D8/32 (9905734-101.A00G)

Выпуск: Неделя 41 / 2021

Чипы: 16x SK hynix H5ANAG8NAJR Видеокарта MSI GeForce GTX 1070 AERO OC 8GB

DVI-D, HDMI, 3x Display Port Основной накопитель NVMe Samsung 970 Pro 512GB

PCI-e 3.0 x4, M.2 2280

64-layer 3D MLC V-NAND, Phoenix S4LR020, 512MB DRAM

Время работы 719 дн Второстепенные накопители Тип - модель - время работы (количество дней)

USB HDD - 1TB HGST 5K1000 (HTS541010A9E680) - 2603

HDD - 1TB ST1000LM024 (HN-M101MBB) - 777

SSD - Apacer AS340 480GB - 116

SSD - Apacer AS350 512GB - 116

SSD - PNY CS900 480GB - 141 Система охлаждения ЦП Китайская 2U башня

4 трубки, прямой контакт, модифицированная Прочие особенности Белая яркая подсветка на днище корпуса, работает как источник освещения при установке ПК на прозрачную полку.

Реализован выброс нагретого воздуха от компонентов системы сразу за пределы корпуса.

Универсальное крепление вентилятора охлаждения ЦП, можно установить 80 мм вентилятор или турбину формата 7530.

Активное охлаждение ОЗУ. Клавиатура Defender Black Edition SB-550 Мышь SmartBuy SBC-227367-K Монитор AOC Q2577PWQ

2560x1440, 25" Наушники Extra Bass QC30 ( Обзор )

модифицированные

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Пожалуй с конфигурацией ПК разобрались, можно идти дальше.

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Подготовка

Начну с подготовки, значит есть ПК с Windows, хочу установить Wubuntu, само собой образы у меня уже есть в наличии так как ранее скачивал их.

Устанавливать буду "wubuntu-11.3.3-u22.04.2-win11-plasma-amd64-p13.4.iso", а записывать на флешку с помощью "balenaEtcher-Portable-1.18.8.exe", флешка довольно старая Apacer USB 3.0 на 8 ГБ, кстати, на этой флешке уже был записан какой-то другой дистрибутив Linux и она изначально разбита на три раздела, но это уже не важно, вот процесс:

После просто перезагружаю систему:

Первым делом загрузилась флешка в UEFI режиме, и сейчас есть некоторое меню, но я не вижу MemTest среди пунктов меню, это однозначно плохо... Хотя сейчас мне нужно проверить не осталось ли в уже установленной xUbuntu ничего важного, потому пробую "Boot from next volume", и оно работает, правда не с первого раз, но работает:

Кстати, xUbuntu при старте включает NumLock чтобы пользователь не ковырялся лишний раз, но адекватно работающего NumLock недостаточно чтобы дистрибутивом можно было нормально пользоваться...

В целом я проверил старый дистрибутив, его можно спокойно заменять новой Wubuntu.

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Установка

Теперь этап установки.

Устанавливать систему буду в режиме MBR Legacy, так надо.

И вот здесь появилось уже знакомое предложение нажать F2 для выбора языка, по сути сейчас всё так же как было в виртуальной машине, и да, я смог без особых проблем сфотографировать данное "предложение":

При загрузке чередуется логотип, чёрный экран и чёрный экран с буковками, всё как в виртуальной машине у меня уже было ранее:

Вот и рабочий стол, дистрибутив сразу выставил полное разрешение экрана, в целом это выглядит правильно, но потенциально могут быть проблемы с картами захвата, особенно через HDMI сплиттер, хотя это уже не совсем обычная ситуация, и проверить не могу в данный момент.

В любом случае при разрешении 2560x1440 меню пуск не перекорёжило, было бы удивительно если бы с таким монитором "рекомендации" в меню пуск поплыли под "имя пользователя", думаю если установлю разрешение экрана поменьше то всё благополучно поплывёт, но это проверю позже:

Дальше начинаю установку системы, упс, у меня не подключен интернет, но это ведь не станет препятствием? А вот что меня действительно напрягает так это языковая панель, даже при запуске на реальном ПК она оказалась настроена по умолчанию на португальский язык:

Далее настройка часового пояса, и тут есть проблема, в виртуальной машине с разрешением 800x600 окно не влазило в экран, нормально продолжить установку было невозможно, но с монитором 2560x1440 это окно наоборот слишком маленькое, им просто неудобно пользоваться, похоже у разработчиков монитор с разрешением 1920x1080, и именно под такое разрешение подгоняли интерфейс, что в корне неправильный подход к разработке интерфейса:

Настройки системного языка и формата локализации ужасны, в виртуальной машине я не проверял этот нюанс, а зря, пришлось на полторы минуты залипнуть таращась в монитор пока искал что мне нужно:

Я конечно выбрал нужный мне язык и регион, но это было очень неприятное приключение:

В настройках клавиатуры ничего интересного нет, можно выбрать только текущий язык и тип клавиатуры, но нельзя полноценно настроить ничего, а ещё это всё бесполезно, всё равно в языковой панели будет португальский язык, я так понял он и есть тот самый "Default":

Далее настройка дисков, так как у меня установлено три операционные системы, то я воспользовался первым вариантом "Replace a partition" и выбрал раздел с xUbuntu, выглядит вполне безопасно и наглядно:

Дальше настройка пользователя, достаточно ввести имя в первую строку и система сама сгенерирует всё остальное, ну кроме пароля конечно, пароль к сожалению принуждают вводить. Впрочем, пароль можно из одного символа сделать и есть возможность поставить галочку автоматического входа в систему, но хотелось бы полноценную возможность работы без паролей с полными правами в системе, чтобы не выносили мозг постоянные запросы root-пароля при любом движении.

И да, на этом моменте я обратил внимание на проблему отключенного NumLock, в общем ничего нового:

В общем пошла установка, процесс установки с моей конфигурацией ПК занял примерно 3 минуты 30 секунд, на протяжении процесса установки постоянно менялись одни и те же картинки без какого либо текста, это скучно, дёшево и неинтересно.

Наблюдать за процессом установки Windows XP многократно приятнее и интереснее, чем смотреть на "это":

В конце установки дистрибутив просит извлечь установочный "диск" и после нажать "Enter", это правильно:

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Первый запуск

Так как у меня уже были установлены другие операционные системы, в том числе xUbuntu, то загрузочное меню не изменилось никак, даже версия GRUB осталась прежней, так что не уверен что наличие MemTest в текущем загрузочном меню заслуга дистрибутива Wubuntu, тем более в виртуальной машине вообще никаких загрузочных меню не было при запуске.

В дополнительных параметрах запуска ничего феноменального, есть обычный запуск и режим восстановления, правда название не влезло в экран и обрезалось, при наличии монитора с низким разрешением, полагаю, это будет серьёзной проблемой, не понимаю что мешало сделать отступы от краёв монитора поменьше:

Хотя ладно, я знаю в чём проблема, разрешение экрана 1280x1024 и строка просто не влазит, в любом случае вылезающие за пределы экрана строки это плохо, я бы на месте разработчиков GRUB подумал над переносом строк, ну а на месте разработчиков дистрибутива подумал бы над сокращением размера строки, чтобы не было дикости с обрезанием текста...

Идём дальше, сейчас меня интересует не поломались ли загрузочные записи Windows, и тут всё в порядке, загрузчик Windows нормально работает:

Не будем тянуть кота за яйца и приступим к обзору Wubuntu установленной на реальный компьютер:

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Языковая панель

Вот и снова стандартная языковая панель iBus, и снова португальский язык по умолчанию, хотя при установке выбирал English (US) - Default, и снова невозможно заставить работать стандартное сочетание alt+shift для переключения раскладки клавиатуры, всё ровно так, как было в виртуальной машине:

Но ничего страшного, ведь есть призрачная языковая панель от KDE, с ней я и буду работать:

Первым делом нужно исправить откровенный косяк дистрибутива с выключенным по умолчанию NumLock:

Далее устанавливаю стандартное сочетание для смены раскладки alt+shift, думаю потом изменю на левый alt+shift, тут и такой вариант есть в настройках нормальной языковой панели от KDE, отключаю всплывающие уведомления при смене раскладки, так, чтобы не беспокоили лишний раз:

Включаю раскладки клавиатуры:

И проверяю на работоспособность... А вот здесь меня ждал косяк который не был выявлен в виртуальной машине, языковая панель от KDE работает, а языковая панель iBus просто висит и не меняется никак, ну что опять пошло не так! И да, языковая панель KDE всё так же криво выглядит как и в виртуальной машине, её следовало бы отцентрировать каким-то образом, ну да ладно:

В принципе iBus и так нефункционален как языковая панель, потому я решил его вообще отключить доступными пользователю настройками, удалил языки ввода, отключил видимость в панели задач:

Но меня ждал ранее неведомый косяк, вместе с iBus у меня пропала и языковая панель от KDE:

Теперь мне точно нужно идти в панель управления и ковырять настройки языковой панели пытаясь всё починить... Правда на пути в панель управления я случайно клонировал иконку лупы на панели задач, просто неудачно нажал левой кнопкой мыши и двинул курсор в сторону меню пуск:

Панель управления такая же тормозная как и в виртуальной машине, всё же в настоящей Windows "настройки" открываются действительно моментально по сравнению с аналогичной панелью управления Wubuntu, я даже сфотографировать могу процесс открытия панели управления совершенно не напрягаясь, это не круто, совсем не круто, особенно учитывая конфигурацию ПК:

В общем нашёл настройки клавиатуры KDE и у меня есть две раскладки в настройках, хм:

Вдруг индикатор раскладки от KDE просто улетел в шторку "уведомлений"? Но нет, там засел iBus, хотя его я вообще отключал чтобы не показывался значком, ну да ладно, попробую раскладки вернуть в это недоразумение, но ничего не изменилось, нормального индикатора раскладки нет:

А потом я случайно нажал не ту кнопку в панели управления, почему-то разработчики дистрибутива очень любят разным вещам назначать одинаковые иконки... А потом ради интереса ещё раз нажал, и ещё раз, и так запустил целую гирлянду виртуальных клавиатур, этого конечно оказалось недостаточно чтобы мой ПК начал тормозить, но... Я не знаю как эту дичь прокомментировать, так много вопросов, но так мало ответов:

Вернулся я в настройки клавиатуры и передёрнул раскладки, только после этого языковая панель наконец заработала:

Правда нужно было изменить вариант русской раскладки с DOS на Legacy, только после этого нормально заработала клавиатура с русской раскладкой, остальные варианты я вообще понятия не имею зачем и для чего, и это невероятно затрудняло мой выбор во время настройки...

Мне приходилось буквально всё подряд проверять пока не нашёлся рабочий вариант, почему нельзя просто показать вариант "Русский" без всяких там DOS/Legacy и прочего абсурда непонятного, просто сделать нормально, как в настоящей Windows... Неужели пользователь обязан знать всё варианты на свете и какие из них действительно подойдут?

Вот у Windows изначально всё настроено, чтобы брать и использовать комфортно без кардинальных переделок, почему в дистрибутивах Linux постоянно извращаются...

Ладно, нужно проверить кое-что, а проверять буду iBus, отключаю его значок, перезагружаю систему, и да, iBus нагло вылез в панели задач несмотря на тот факт, что ему запрещено вылазить:

iBus исчезает из панели задач только если передёрнуть настройки, и так нужно делать при каждом запуске системы, это знаете ли раздражает:

Вот вроде и на реальный ПК установил дистрибутив, а косяки остались ровно такие же как и были в виртуальной машине когда занимался первым обзором, и даже всплыли новые косяки которые я не встречал в виртуальной машине.

Это нехорошо, я только установил дистрибутив и уже потратил 16 минут времени на разборки с языковой панелью, и это я уже знаю что и где ковырять, а если человек впервые пришёл после Windows? В таком случае думаю будет чудом если обычный пользователь ничего не сломает в процессе решения проблем которых могло и не быть вообще...

Если бы разработчики дистрибутива установили изначально нормальную языковую панель, то я, как пользователь, сейчас не тратил бы время на настройки и возню с проблемами, некоторые из которых постоянно будут меня преследовать при каждом запуске системы (iBus игнорирующий настройки).

Пожалуй на этом завершу текущую часть обзора, проблему с языковой панелью отчасти решил, остальное уже явно не влазит в адекватные рамки объёма статьи. Впрочем, я только начал, нужно ведь ещё разобраться с форматом даты/времени, посмотреть на адекватность работы панели задач и многое другое!

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



