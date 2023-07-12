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Запуск приложений

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Вот и третья часть обзора дистрибутива Wubuntu 11.3 KDE, думаю последняя.

Предыдущие части обзора можно найти по ссылкам:

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Первая часть.

Вторая часть.

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А теперь продолжим.

Обычно дистрибутивы Linux кастрированы на поддержку 32 разрядных приложений, потому я начну с проверки на полноценную поддержку 32 битного софта. В качестве тестового приложения буду использовать свой же ChimbaBench v2.2, найти этот портативный бенчмарк можно в GitHub:

( https://github.com/Shedou/ChimbaBench ).

Открываю исполняемый файл двойным кликом мышью и система спрашивает разрешение на запуск приложения, при повторном запуске никаких лишних вопросов, что сказать, момент запуска приложений просто идеально реализован, ещё бы встроенные в исполняемые файлы значки, как у нормальных "exe" файлов для Windows....

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Правда есть проблема с позиционированием окна, и у других дистрибутивов Linux в большинстве случаев такой проблемы нет, причём в таких же условиях виртуальной машины:

А ещё есть проблемы с кривым 3D ускорением виртуальной машины, но я прекрасно знаю про этот недостаток VirtualBox, он решается отключением 3D ускорения в настройках виртуальной машины со всеми вытекающими последствиями для производительности, но сейчас я проверяю не виртуальную машину, а дистрибутив:

Выключаю систему, иду в настройки виртуальной машины, отключаю 3D ускорение и меняю контроллер на VBoxSVGA, надеюсь это решит косяк с позиционированием окна:

Косяк не решился, да, это проблема дистрибутива Wubuntu, ибо в большинстве других дистрибутивов Linux проблем с позиционированием окна нет, а ещё всплыла проблема исчезающего окна, то есть окно просто исчезает при попытке его переместить и всё на этом, только иконка в панели задач остаётся от приложения.

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Теперь можно надеяться что при установке на реальный ПК такая проблема не всплывёт, по идее не должна:

Идём дальше, проверяю работу тестов без 3D ускорения, GPU Heavy конечно же не запустился, его не могут осилить и другие дистрибутивы Linux, сразу же обнаружена другая проблема, дистрибутив не закрывает зависшее приложение, ни крестиком, ни через контекстное меню из панели задач, настоящая Windows сама бы предложила закрыть приложение которое "не отвечает", а тут просто зависло и всё, теперь только через диспетчер задач можно закрыть:

Тем временем тест SimpleBox v1.1 нормально отработал, FPS конечно небольшой, но для этого я собственно и создавал данный тест, чтобы даже в виртуальной машине можно было получить результаты, даже когда рисует процессор вместо видеокарты:

Ради интереса провёл тестирование ещё и в 64 разрядной версии ChimbaBench, результат получился примерно на 10% выше чем в 32 битной версии:

В общем дистрибутив получает плюс, ведь он позволяет запускать приложения без лишнего геморроя на голову пользователя, хотя и были неприятные проблемы с работой окна предоставленного дистрибутивом Linux, впрочем, это никак не сказалось на независимом от дистрибутива графическом интерфейсе, лишний раз убедился что не зря отгородился от линуксов в плане интерфейса при разработке своего софта...

И не нужно рассказывать сказки про безопасность, якобы слишком простой запуск приложений небезопасно, пользователь в любом случае найдёт себе приключений на задницу, не помогут никакие ограничения заставляющих вручную прописывать права на запуск и принудительные root пароли, подобные препятствия обычно вызывают только отвращение у пользователей и желание вернуться в старую добрую Windows.

Так или иначе я скажу что с безопасностью порядок, разработчики правильно поступили сделав именно так как есть, ибо дистрибутив не запускает приложения просто так, он сначала спрашивает пользователя, и если пользователь разрешает то дистрибутив больше не выносит мозг и делает то что нужно пользователю.

На этом пожалуй можно завершить раздел, возню с репозиториями и зависимостями при установке приложений через терминал я не буду обозревать, это просто безумие, и для обычных пользователей, как правило, не представляет никакого интереса, а красноглазые фанатики и без меня разберутся как колдовать заклинания в терминал чтобы ничего не поломалось, тем более терминал Wubuntu сломан "из коробки"...

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Панель задач

Теперь возьмусь за панель задач, начну с настоящей Windows 11.

В целом про панель задач Windows 11 нечего сказать, она есть и работает, слегка можно настроить и всё на этом, но мне она не нравится по двум причинам:

1) Запущенные приложения представлены как значки, и непонятно как сделать чтобы они выглядели нормально, как полноценные кнопки (значок + название).

2) Я не нашёл способ переместить панель задач в привычное для меня верхнее положение, мне гораздо удобнее чтобы и панель задач, и вкладки в браузерах находились в одной зоне, чтобы приложения и вкладки внутри приложений можно было быстро переключать не метая мышью по всему экрану.

Короче панель задач Windows 11 стала хуже, в прошлых версиях Windows явно было лучше... Настроек вроде и много, но они делают всё что угодно, кроме того что действительно нужно:

Тем временем панель задач Wubuntu позволяет неплохо себя настроить, причём настроить можно достаточно детально, я даже исправил косяк со скорёженными значками по вине стандартных часов.

Но есть проблема, постоянно всплывают какие-то надписи при попытке перетащить панель, элементы странно и неудобно перетаскиваются, в общем какой-то непонятный хаос происходит, пока перенёс панель в верхнее положение, я успел её поломать раза 3 или 4, ещё какой-то кубик вырвался и на рабочем столе повис, брр:

В итоге ещё раз убедился в том, что нужна кнопка сброса панели задач к исходному состоянию, вручную всё восстанавливать по кусочкам далеко не самое приятное занятие...

Но есть и хорошая новость, можно без проблем сменить способ отображения запущенных приложений, это сейчас в виртуальной машине у меня низкое разрешение экрана и значки в принципе терпимо выглядят так как места мало.

Однако мой основной монитор имеет разрешение 2560x1440 на 25 дюймов, и мне крайне неудобно когда все запущенные приложения на панели задач выглядят как безымянные значки, но это можно исправить просто выбрав альтернативный вариант панели задач:

Были конечно вопросы к размеру кнопки запущенного приложения на панели задач, она просто расползалась на всю панель, но эта проблема решилось отключением одной настройки:

Осталось решить проблему с расстоянием между значками панели задач, и эту проблему я не смог решить, зато обнаружил нормальные часы (Digital Clock), однако назрел нескромный вопрос к разработчикам дистрибутива, а почему собственно вместо относительно нормальных часов "Digital Clock" по умолчанию используется кривое извращение под названием "Better inline clock"?

Это специально установили по умолчанию кривую поделку вместо часов, чтобы отваживать людей от дистрибутива? Иначе я не могу понять сложившуюся ситуацию, особенно если учесть одинаковые иконки у кривых часов, и нормальных.

В общем хотел я было обрадоваться что панель задач можно привести в адекватное состояние ручным ковырянием настроек, как обнаружил очередные косяки... Господи, нормально же работало когда панель была сверху, но как переместил её в нижнее положение так начались приключения, ну что за дела!

Переместив панель обратно в верхнее положение косяк со странным пятном исчез, просто чудеса какие-то:

Мне не нравится панель задач, это просто кривая поделка работающая лишь бы как наперекосяк, просто ужасно, может панель настоящей Windows и не столь обширно настраивается, но она хотя бы работает нормально, а в дистрибутиве Linux панель задач мало того что изначально работает плохо, так ещё и настроить по-человечески невозможно.

При всём желании я бы не поставил дистрибутиву плюс за такую панель задач, с ней одни проблемы, можно только надеяться что какая-то часть проблем по вине виртуальной машины, но почему тогда у Windows всё нормально работает даже в виртуальной машине?

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Композитор

Почему бы не проверить столь немаловажную штуку как композитор рабочего стола? Можно ли его отключить как в Windows 7 и ряде других дистрибутивов Linux?

Сначала я пытался своими силами найти несчастную настройку позволяющую отключить композитор, но в логичных для этой настройки местах ничего не обнаружил, в итоге пришлось пользоваться поиском, благо поиск есть и вроде даже нормально работает:

Настройки у композитора неоднозначно выглядят, но они есть, и это хорошо, у настоящей Windows композитор можно было хоть как-то настраивать только в Windows 7, потом Microsoft запретили отключать композитор, как следствие появилась большая задержка вывода при работе игр в оконном и полноэкранном оконном режиме.

О проблеме композитора О проблеме композитора Но зачем Microsoft запретили пользователям отключать композитор даже несмотря на значительное увеличение уровня задержек вывода? Я например ненавижу играть в среде Windows 10 как раз по вине излишне высоких задержек вывода, неужели Microsoft настолько дураки и не заметили последствия? Конечно же нет, Microsoft принудили к постоянно включенному композитору лишь по одной причине, им нужен контроль над системой, все видели надпись "Активация Windows"? Она даже поверх игр в полноэкранном режиме висит, это как раз заслуга композитора доминирующего абсолютно над всем что отображается на экране, а чтобы доминировать, нужно постоянно гонять данные между видеокартой, отсюда и задержки вывода которые абсолютно никак не определить через мониторинг времени кадра, например с помощью такой утилиты как MSI Afterburner. Думаете это проблема только Windows? Конечно же нет, дистрибутивы Linux тоже страдают от высоких задержек вывода по вине композитора:

Потому очень важно чтобы операционная система позволяла отключить композитор. В общем отключаю и ставлю минимальный уровень задержек, надеюсь это сработает, конечно перезагружаю систему чтобы настройки применились:

Но что меня действительно удивляет так это разбросанные по кускам настройки, ранее я ведь заходил в настройки монитора, и там не было в левой колонке настроек композитора, господи, как же это убого в использовании, особенно если вспомнить настройки экрана вызванные из контекстного меню рабочего стола которые вообще не позволяют перейти в другие разделы панели управления:

В общем перезагрузил систему, композитор вероятно отключился, это видно по панели задач которая теперь без эффектов прозрачности, но косяк панели задач никуда не пропал, да и есть ещё один неприятный косяк при каждом старте системы, и его я приметил уже давно...

Система при каждом запуске сбрасывает разрешение до 1248x884, ей абсолютно пофиг какое разрешение было установлено до перезагрузки или выключения, она просто задаёт 1248x884 при каждом запуске... И этот косяк происходит если в качестве графического контроллера установлен VBoxSVGA:

То есть дистрибутив загружается, сначала выставляет разрешение установленное пользователем до перезагрузки, но спустя мгновение задаёт 1248x884, настоящая Windows себе такого не позволяла какой бы графический контроллер ни был установлен...

Пожалуй верну VMSVGA контроллер, но с отключенным 3D ускорением...

Кстати, внезапно исчезла проблема при перетаскивании окна с "игрой", причем как с VBoxSVGA так и с VMSVGA контроллерами, довольно забавно, причём включив композитор окно так же можно перетащить, конечно оно так и не центрируется по-человечески, но хотя бы не исчезает вообще, я не знаю что там в дистрибутиве поломалось или починилось пока ковырялся ради обзора, но факт есть факт.

И да, с отключенным композитором производительность чуть повыше будет, примерно на 8%:

Я ещё хотел проверить композитор Wubuntu на добавленную задержку вывода изображения, но мой бенчмарк пока не позволяет измерять уровень задержек вывода, не путать с временем кадра, так что как-нибудь потом этим займусь, да и делать это следует при установленной системе на реальный ПК.

Wine

Точно, чуть не забыл, нужно ведь ещё попробовать запустить ChimbaBench для Windows, и здесь прекрасно видно насколько исполняемые файлы в среде Linux отсталые, ни расширения стандартного, исполняемые файлы могут быть с любым расширением, и даже вообще без расширения, ни иконки встроенной в исполняемый файл, встроенный в дистрибутив Wine наглядно демонстрирует уровень отсталости исполняемых файлов *nix:

Серьёзно, даже приложения из 90x под Windows имели встроенные в исполняемый файл иконки, а дистрибутивы Linux в 2023 году никак не осилят ничего подобного...

В общем запускаю и... Оно заработало! Правда тест GPU Heavy всё так же не работает, LLVM явно не может осилить тяжёлый тест, но есть и хорошая новость, теперь я смог закрыть явно зависшее приложение без помощи диспетчера задач, может потому что часто нажимал кнопку закрытия? Нет, это похоже заслуга Wine, ибо зависшее приложение созданное для Linux я не могу закрыть просто нажимая кнопку закрытия.

Что же это получается, Windows приложение запущенное через Wine работает и выглядит лучше такого же приложения, но созданного специально под Linux? Выходит я зря мучался чтобы моё приложение нормально работало под линуксами без помощи всяких Wine?

Для тех кто не понял:

1) Чтобы запустить приложение в родном формате исполняемых файлов, во многих дистрибутивах Linux нужно вручную задавать права на запуск.

- Wubuntu позволяет запустить приложение созданное для Windows просто дважды кликнув по "exe" файлу.

2) Исполняемые файлы в линуксах не имеют стандартизированного расширения и встроенной иконки.

- Wubuntu нормально отображает иконки исполняемых файлов Windows со стандартным расширением "exe".

3) Многие дистрибутивы Linux кастрированы на поддержку 32 битных приложений.

- Wubuntu запускает как 32 битные приложения, так и 64 битные, в том числе "exe" предназначенные для Windows.

Вот вам и святые линуксы, родной формат исполняемых файлов отстал на 30+ лет, и вместо того, чтобы развивать родной для линуксов формат исполняемых файлов, придумать ему стандартное расширение, выделить в файле место для встроенной иконки, разработчики тратят силы и время на поддержку исполняемых файлов от Microsoft Windows...

Встроенный Wine это конечно хорошо, но и не следует сильно надеяться на него, всё же это не таблетка от всех проблем, например ChimbaBench не может нормально прочитать файл настроек при запуске, а с более сложным софтом могут быть более серьёзные проблемы.

В любом случае я удивлён, и удивлён приятно, разработчики явно поработали, чтобы встроить Wine в дистрибутив избавив пользователя от танцев с бубном, однозначно плюс.

Хотя есть и минус, раньше я как-то запустил "exe" и Wine предложил установить .NET Framework для правильной работы приложения, я тогда отказался это делать и теперь Wine не предлагает больше устанавливать фреймворки, и я, как обычный пользователь теперь понятия не имею как с этим быть, вдруг ранее не установленные библиотеки действительно нужны были для нормальной работы...

P.S

Некоторые уже тщетно пытались обесценить обзор, якобы нет версии VirtualBox, разрешение экрана неправильное, обзора ПК нет на котором собственно всё работает, и т.д и т.п., кому интересно вот образец:

Так вот, почему же я не указал версию виртуальной машины? Действительно, мой просчёт, но это ничего не меняет, так как Windows 11, Windows XP, и прочие дистрибутивы Linux которые я ставлю в пример обозреваемой Wubuntu установлены ровно в такой же виртуальной машине, ровно на таком же ПК, ровно с такой же главной ОС, и даже образы дисков виртуальных машин расположены на одном и том же SSD. Если я сменю версию VirtualBox, тогда мне нужно будет два десятка дистрибутивов перепроверять заново чтобы можно было их хоть как-то упоминать при сравнении с Wubuntu:

В общем проблема высосана из пальца, Wubuntu и другие операционные системы находятся в равных условиях, а значит их можно объективно сравнивать, что бы кто не пытался рассказывать.

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Итоги

По традиции приведу просто список плюсов и минусов выявленных в процессе проверки дистрибутива.

Плюсы:

Простой и запуск исполняемых файлов приложений из проводника, не нужно вручную прописывать права на запуск, при первом запуске дистрибутив спрашивает у пользователя разрешение на запуск незнакомого приложения. Есть поддержка 32 разрядных приложений, хотя казалось бы, у Windows она до сих пор есть и никогда не исчезала в отличие от дистрибутивов Linux. Встроенный рабочий Wine, позволяет легко запускать 32/64 разрядные приложения от Windows. Можно отключить композитор рабочего стола. LLVM хоть и кривой, но позволяет запускать простые 3D приложения без помощи видеокарты в виртуальной машине, Windows в этом плане явно хуже.

Минусы:

Wine не содержит в себе предустановленные библиотеки .NET Frameworks, нужно докачивать из интернета, при первом запуске "exe" есть предложение скачать, но если отказаться повторного предложения скачать недостающие библиотеки не будет. Неадекватное позиционирование окна приложения ChimbaBench, при запуске оно должно центрироваться по центру экрана, но оно прилипает к левому краю экрана, при попытке перетащить окно за заголовок оно исчезало, но потом проблема с исчезающим окном решилась непонятным образом, проблема позиционирования при этом осталась, в других дистрибутивах Linux обычно нет таких проблем в таких же условиях виртуальной машины. Невозможно закрыть явно зависшее приложение без помощи диспетчера задач. Кривая панель задач, есть трудности с её настройкой. Сброс разрешения экрана до 1248x884 независимо от настроек пользователя при работе с контролёром графики VBoxSVGA, у Windows такой проблемы нет. Одинаковые значки у разных виджетов.

На этот раз соотношение плюсов и минусов скорее в пользу плюсов, ведь некоторые минусы вряд ли будут тревожить пользователя при установке дистрибутива на реальный ПК, хотя это не точно...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.