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Портативная среда разработки

Предыдущие части обзора можно найти по ссылкам:

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Первая часть.

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Вторая часть.

Третья часть.

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Четвёртая часть.

Однажды я разработал Chi Calculator, у меня не было цели разрабатывать именно калькулятор, просто так получилось, главное было чтобы он запускался максимально легко и без проблем во множестве разнообразных дистрибутивов Linux, а так же распространялся без зависимости от репозиториев, и с этой задачей он справился отлично:

Потом я взялся за разработку ChimbaBench, его суть такая же, быть портативным и адекватным в плане запуска/распространения, чтобы никаких зависимостей от репозиториев, и у меня получилось задуманное, хотя сам проект всё ещё в разработке:

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А теперь мне интересно, позволит ли Wubuntu без лишнего геморроя на голову создать ещё один проект используя уже собранную и готовую к работе среду разработки? Чтобы просто скопировал папку с уже готовой для работы средой разработки и начал/продолжил работу где угодно, Microsoft Windows так позволяет сделать, но способен ли обозреваемый дистрибутив Linux на такое?

Так я скопировал папку с Godot Engine и вспомогательными инструментами, само собой я взял Linux версию Godot, но некоторые инструменты работают только из под Windows, и сразу же видна разница между исполняемыми файлами Linux и "exe" для Windows, но об этом я уже говорил в предыдущих частях обзора:

Просто запустить Godot Engine не проблема, собственно вот:

Шаблоны экспорта само собой нужно подгрузить, Godot Engine позволяет вручную выбрать файл с шаблонами, по итогу нет откровенной зависимости от репозиториев и "правильного" файла где-то там в интернетах, пока всё идёт хорошо:

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Далее меня просят показать расположение инструмента rcedit для встраивания иконки в исполняемый файл "exe", выбираю его, закидываю тестовую иконку первую попавшуюся под руку...

В итоге проект собрал, но иконка не применилась, значит что-то пошло не так, и первая мысль что проблема с Wine, ведь в консоль выбило какие-то непонятные ошибки:

Вдруг проблема в том, что по умолчанию работает неправильный Wine? Нужно выбрать "правильный" исполняемый файл Wine, но где найти исполняемый файл? В среде Windows всё понятно, захожу в папку Program Files, а дальше в папку нужной программы, но в среде Linux даже поисковик не знает ответ на столь очевидный вопрос, я пробовал вместо "бинарный" использовать слово "исполняемый" - не помогало:

В итоге я полез своими силами искать исполняемый файл Wine, но нашёл только ссылку на исполняемый файл, ох уж эти линуксы:

По итогу я набрёл на путь "/opt/wine-stable/bin", исполняемый файл без расширения под названием wine64 я и скормлю среде разработки, надеюсь после этого получиться всё как надо.

Пробую ещё раз и всё абсолютно так же, похоже я недостаточно много танцевал с бубном, нужно ещё более усердно потанцевать:

В итоге я просто запустил Godot предназначенный для Windows, но меня ждало фиаско, я даже стандартный значок в PNG перезаписал чтобы наверняка, но это не помогло, да и не должно было помочь, rcedit просто не хочет работать, интересно, почему же? Наверное это снова из-за Wine, линукс же, неполноценно работает все дела:

Я снова пытался приделать Wine к линуксоидной версии Godot, брал обычный Wine, брал Wine64, брал из каталога bin, rcedit тоже использовать пытался как 32 битный, так и 64 битный, в итоге от безысходности я взял Wine в виде AppImage, вдруг сработает, но он подумал и нагадил уже настоящими ошибками в консоль вывода так и не сделав что нужно было:

Так я и не смог нормально собрать приложение для Windows, вероятно если ещё больше потанцую с бубном то и выйдет из этого что-то? Неужели простых решений проблемы не будет? Тем более то что выводилось в консоль при работе Wine не ошибки вовсе, а порой и вообще говорят что переустанавливать Wine надо, совершенно непонятно что же на самом деле нужно делать:

Я даже попытался через терминал использовать rcedit, но ничего не сработало, и "ошибки" под названием "fixme" не изменились:

И попытка переустановить Wine ничего не изменила:

Почему я полез ковырять Wine в пакетном менеджере? Да потому что в центре приложений вообще хрен знает что происходит, Wine вроде как есть в системе, но он вроде как не установлен!

В итоге я решил попробовать установить Wine, но когда уже нажал кнопку "Install" какой-то леший дёрнул меня посмотреть в отзывы, и там уже кто-то орёт что ничего не работает! Теперь я задумался продолжать или нет... Хотя ладно, всё равно в виртуальной машине, не жалко если сломается...

Упс, я забыл закрыть пакетный менеджер и центр приложений из-за этого обломался, вот просто на ровном месте взял и споткнулся дистрибутив, а потом ещё фанатики Linux будут рассказывать какой это кайф возиться с зависимостями и центрами приложений, причём из текста ошибки совершенно непонятно в чём именно проблема и что делать... Что-то не получилось запереть/захватить/заблокировать, что вообще эта ошибка имела в виду?

В общем полетели помои по трубам интернета, уж простите за сортирный юмор, но я не знаю как это ещё назвать, вроде и 50 КиБ качать нужно было, но я уже минуты 3-4 наверное жду, а прогресс скачивания где-то в самом начале торчит, ну а монитор трафика виртуальной машины уже насчитал более 200 МБ, и продолжает считать, и в итоге Wine установился:

Думали заработает? А фига там плавала! Только новые проблемы появились, теперь Wine у меня вообще не работает, прямо как завещали в отзывах!

Так в чём же была проблема? На самом деле проблема действительно проста, помните я скормил "иконку первую попавшуюся под руку"? Так вот, на этом этапе некоторые люди уже набившие шишек могли заметить "подвох", ведь rcedit не работает с чем попало, ему нужно скармливать особым образом подготовленную иконку.

Но опять же, откуда это знать человеку который допустим только начинает работать с Godot Engine и не в курсе про такие нюансы? Вот он сразу в среде Linux начинает работать, откуда ему знать что проблема не в Wine, а в неправильно подготовленной иконке? Тем более ряд ответов поисковой системы по выпавшим "ошибкам" говорят что нужно переустанавливать Wine:

Да, если правильно подготовить иконку то в принципе работает, но как теперь забыть всё те пляски с бубном когда я решил пойти путём новичка... Бонусом теперь у меня половина Wine просто сломана и не работает в системе, я не могу теперь нормально запустить Windows версию приложения, Wine убит и теперь хрен знает как восстанавливать:

По итогу дистрибутив вроде и позволяет мне безболезненно перенести среду разработки, но в то же время можно на ровном месте споткнуться, достаточно просто забыть или не знать про "маленький" нюанс работы какой-нибудь мелкой утилиты.

Если в среде Windows с нормальным софтом можно всё скопировать на внешний HDD и хоть через 10 лет легко продолжить работу даже когда все репозитории вымрут естественным образом, а всякие мелкие нюансы будут позабыты, то в среде Linux с Open Source... Просто страдайте!

И нет, я не собираюсь обвинять Wine, он в данной ситуации просто жертва, это ситуация когда что-то сделано руками из жопы (rcedit), а страдать приходиться всем вокруг, но в первую очередь пользователю который полезет искать информацию про непонятные "ошибки" и попытается неправильным способом решить проблему... А ведь изначально кривой софт мог просто выдать ошибку "иконка неправильная", и на этом все проблемы сами собой отпали бы...

Теперь на самом деле пришло время переустанавливать линукс, ибо с нерабочим Wine я не знаю как продолжать обзор дистрибутива, хотя ладно, поищу что-нибудь не связанное с Wine...

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Архиватор

Точно, почему бы не проверить встроенный в дистрибутив архиватор?

Изначально установлен архиватор Arc, и он без проблем открыл обычный zip архив:

Архиватор даже справился с зашифрованным 7z архивом запакованным архиватором 7zstd, и это на самом деле отличная новость, ибо ряд других дистрибутивов Linux своими встроенными архиваторами не способны были открывать именно такие архивы:

Но что насчёт упаковки файлов? И здесь я не вижу критичных проблем! Хотелось бы конечно побольше настроек, размер словаря там, размер слова настроить вручную, число потоков для работы, у LZMA2 есть некоторые особенности влияющие на степень сжатия, и зависит это от количества используемых потоков, но сейчас наберут фанатики Linux рассказывать какой я вендузятник и требую слишком много, так что ладно...

В целом архиватор есть и работает, у других дистрибутивов Linux архиватор порой даже настроек никаких не имеет, так что здесь всё не так уж и плохо на самом деле:

Единственное хотелось бы чтобы архиватор не открывал новое окно проводника при создании архива на рабочем столе, это бесит, если пользователь создал архив значит он уже находится там где нужно, так на кой хрен ещё раз открывать эту папку? Хоть бы настройку сделали позволяющую отключить такое поведение архиватора при создании архива...

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Нет идей...

Просматривая меню пуск я так и не нашёл ничего примечательного, ну разве что софт от Microsoft с пометкой "(online)" привлек особое внимание, а так больше и нечего делать...

Запущу пожалуй Microsoft Excel, ожидаемо ничего хорошего из этого не вышло, остальное можно даже не пытаться запускать:

И тут мне захотелось почистить меню пуск от лишнего мусора, однако меня ждал облом, в контекстном меню есть такой пункт "Hide Application", но он не работает! Просто ничего не происходит при нажатии, повторно скрыть при этом нельзя ибо кнопка исчезает, а значит она сработала, но не отработала:

Есть конечно пункт "Uninstall or Manage Add-Ons...", но он тоже никак не работает... По факту я не могу из меню пуск удалить лишний мусор, он засел намертво и не реагирует на мои команды из контекстного меню, неужели мне нужно перезагрузить систему? Я вернулся в нулевые? Да нет, бред какой-то, даже у Windows 98 таких проблем не было.

Однако это сработало, после перезагрузки системы Microsoft Excel наконец исчез, пытаюсь скрыть другое приложение и ничего не происходит... Вот где я не ожидал косяка словить так это в меню пуск, да ещё какой косяк! Серьёзно? Какого...

А ещё у меня вопрос, где чёт побери найти скрытые приложения?! Я ведь просто скрывал, не удалял, так почему нет легкодоступного раздела со скрытыми ярлыками? Или он есть, но где-то отвалился в процессе обзора? Получается дистрибутив не способен даже обзор пережить? Или виртуальная машина виновата? Это весьма странно.

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Итоги

Я больше не имею никакого желания продолжать возню с дистрибутивом Wubuntu...

После всего пройденного я могу однозначно сказать лишь одно, дистрибутив не способен полноценно заменить Microsoft Windows, куда не плюнь везде какой-то хрен поджидает, даже на первый взгляд адекватный архиватор оказался с подвохом, я не понимаю зачем сделали автоматическое открытие окна проводника после создания архива на рабочем столе.

Разработчикам подавляющего большинства компонентов дистрибутива поотрывать бы руки из жопы да засунуть обратно в плечи, чтобы наконец хоть что-то реализовали по-человечески и наконец родили достойного конкурента Microsoft Windows, а не вот эти вот кривые Wubuntu...

Ладно, перейду к плюсам и минусам, что собраны за текущую часть обзора...

Плюсы:

Встроенный архиватор Arc на первый взгляд адекватен, и даже умеет открывать архивы по-человечески. Дистрибутив позволил перенести среду разработки Godot Engine, хотя и есть шанс в процессе поломать операционную систему при отсутствии должного опыта.

Минусы:

Можно сломать систему просто установив приложение из официального центра приложений. Почему-то изначально установленный в дистрибутиве Wine никак не отображён в центре приложений, а при установке из центра приложений всё поломалось и непонятно что с этим делать. Чрезмерный порядок порождает хаос... Может быть любителям терминала и проще чтобы софт находился во всяких "OPT", в папке "BIN" находились ссылки на исполняемые файлы разбросанные по всяким "OPT", а в папке пользователя валялись остальные куски от софта, но когда пользователю нужно что-то сделать с конкретным приложением, поковыряться в его файлах грубо говоря, сделать резервную копию перед ковырянием, да банально скопировать на другой ПК, этот "порядок" становится настоящим походом по девяти кругам ада. Нет полноценной информации о загружаемых зависимостях в центре приложений, например размер текущих скачиваемых зависимостей. Встроенный архиватор Arc постоянно открывает окно проводника после создания архива на рабочем столе, при этом нет настроек для отключения такого поведения. Чтобы скрыть элемент в меню пуск нужно перезагружать систему, а ещё непонятно где искать скрытые приложения, неужели сломавшийся Wine так повлиял на меню пуск?

Ну и напоследок забавные комментарии:

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.