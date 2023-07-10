За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Языковая панель

реклама

Прошлая часть: ( Часть 1 ).

Добавление новых раскладок вообще отлично реализовано, сразу предлагают основные языки, а под троеточием уже все остальные, но есть и бочка дёгтя в ложке мёда... Языковая панель не может сменить раскладку по стандартному сочетанию Alt+Shift...

рекомендации -45000р на Xiaomi 12 Pro в ДВА раза подешевел TV Philips 43" 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз В ДВА раза подешевел Xiaomi 12 -40000р на iPhone 14 Pro 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр 43" TV Philips дешевле 20 тр Круто подешевел iPhone 14 Plus 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях в ДВА раза упал и так дешевый Xiaomi Poco C40 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде -50 000р на Xiaomi 12 - смотри цену 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Языковая панель по умолчанию нефункциональна, однако есть языковая панель от KDE, правда она появляется не всегда, но всё же это может быть призрачным спасением для пользователя:

Сразу же отмечу индикатор раскладки от KDE, он не соответствует остальным иконкам в визуальном плане, вот для примера как это выглядит в настоящей Windows 10, всё гармонично, красиво и на своих местах, даже иконки от стороннего софта отлично выглядят, в настоящей Windows 11 конечно хуже в этом плане чем в Windows 10, но языковая панель более-менее отцентрирована:

реклама

Однако стоит признать, в дистрибутиве Wubuntu хоть и нашёлся недочёт с иконками, но в других дистрибутивах всё гораздо хуже бывает, лучше перейдём к настройкам.

И вот в настройках клавиатуры от KDE уже действительно можно нормально настроить переключение языка, и даже можно включить NumLock при старте системы, несколько недостатков дистрибутива можно сказать исправлено, правда как быть с тем фактом, что мне пришлось ковырять фиг пойми что хрен знает где, чтобы исправить то что должно было изначально нормально работать?

Вот вроде и плюс что клавиатуру можно настроить руками, но в то же время он не перекрывает минус, ведь нужно настраивать всё вручную вместо того, чтобы просто пользоваться... И ладно просто раскладку настроить да поменять сочетание на удобное, пользователь не облысеет дёрнув пару кнопок в настройках, нет, здесь нужно передёрнуть ibus (отключить вообще все сочетания и убрать видимость на панели задач), а потом тщательно настроить клавиатуру в настройках модуля KDE, добавить языки, включить сочетания клавиш, и т.п., только после этого можно будет нормально переключать раскладки клавиатуры.

Кстати, позже выяснилось что кривой IBus после перезагрузки системы самопроизвольно вылазит значком в системном трее, хотя ему запрещено это делать, он конечно исчезает если передёрнуть галочку в настройках, но заставлять пользователя постоянно передёргивать настройки... Это какое-то издевательство?

реклама

-

--

---

Дата и время

Дальше пожалуй проверю часы, и на первый взгляд всё отлично, шрифт крупный и внятный, не то что в некоторых других дистрибутивах:

Обычные настройки позволяют настроить текущую дату и время, вполне естественно.

реклама

Идём дальше, в расширенных настройках можно задать формат даты по стандарту ISO 8601, это прекрасно, ещё прекраснее настройки размера шрифта и отступов, казалось бы вот оно! Наконец-то лучше Windows! Но есть проблема, крайне неприятная:

Часы всегда в одну строку, мне нужны часы в две строки, это компактно и информативно, потому было решено использовать ручную настройку формата даты, а чтобы разобраться в командах нажал на "справку"...

Я чуть не поседел пока добрался до желанной "справки" расположенной на сайте и соответственно недоступной без интернета, однозначно минус за этот нюанс, подобная документация обязана быть доступна локально, иначе какой от неё смысл если она может быть недоступна когда нужна?

Впрочем, документация никак не решила проблему, я не могу сделать часы в две строки, просто нет символа для переноса строки как например в дистрибутивах с xfce оболочкой, иронично что на иконке этих неполноценных часов показаны часы в две строки... Особенно позабавило описание "твои обычные часы, только лучше и в одну строку!":

В общем однозначно минус, часы неполноценные, и это факт, я, как пользователь не смог нормально настроить часы, это даже выглядит ужасно, часы просто одной полоской висят и всегда занимают огромное количество горизонтального пространства:

Зачем вообще мне дата в часах? Умники могут набежать рассказывая что дата никому не нужна в часах и всё такое, но допустим есть скриншот, в имени и свойствах файла не сохранились даты изменения и создания, в итоге неизвестно когда именно был сделан скриншот, да и не забываем что такие свойства как дата создания/изменения зависят от файловой системы и могут быть утеряны:

Но когда есть полноценные часы в панели задач и они видны на скриншоте, то проблема сама собой исчезает:

Идём дальше, календарь в принципе сделан нормально, разве что голубые точки под датами следовало на 1 пиксель опустить вниз, чтобы не сливались с цифрами, явно косяк оформления, хотя эти точки можно вообще отключить в настройках.

А ещё ширина окна календаря у меня вызывала вопросы, будет ли всё нормально при низком разрешении, но календарь выглядит нормально при разрешении 800x600, чего не сказать про значки панели задач, они скукожились до неадекватных размеров по вине неполноценных часов в одну строку:

То есть нужно постоянно лазить в настройки панели задач и подправлять размер значков в случае чего, иначе всё может выглядеть ну совсем косо и криво. И ладно если бы я просил от часов Wubuntu крайне специфических особенностей, нет, я просто хотел нормальные часы как в Windows, компактные, информативные и практичные:

И такие часы на самом деле есть, я их не сразу нашёл, мне, как пользователю, пришлось пройти целый квест ради вменяемых часов, потому дистрибутив заслуженно получает минус за стандартные часы, тем более и "новые" часы далеко не идеальны, расстояние между верхней и нижней строкой должно быть немного больше, чтобы строки не сливались, такое ощущение, что разработчики "часов" слепы на оба глаза и не видят что творят:

-

--

---

Интерфейс

Ладно, теперь обратим внимание на интерфейс дистрибутива Wubuntu.

Размер панели задач естественно вернул в стандартное состояние, кстати, я так и не нашёл кнопку для сброса настроек панели к стандартным, хорошо что кроме размера я ничего особо не трогал, иначе пришлось бы переустанавливать линукс:

И начну с параметров экрана, на этом моменте я заметил случайно добавленную панель сверху экрана в дистрибутиве Wubuntu, позже удалю её.

В целом Wubuntu и Windows 11 позволяют максимально легко перейти к настройкам монитора, и здесь можно заметить разницу существенную, у дистрибутива Linux просто открылось окно с параметрами экрана, а у Windows 11 вызвалась полноценная панель управления с возможностью перейти в другие разделы и сопутствующие параметры:

Особенно следует отметить поворот дисплея, у Windows 11 данный функционал заблокирован, и судя по всему операционная система знает что в виртуальной машине данная функция не будет нормально работать.

Но у дистрибутива Wubuntu всё доступно, однако экран визуально повернулся, но фактическая ориентация никак не изменилась, вот и снова недочёты у дистрибутива прямо как со спящим режимом, только не фатально для самого дистрибутива.

То есть визуально всё повернулось, но фактически кнопки остались на своих прежних местах, проблема конечно решается полным захватом мыши в виртуальную машину, и на реальном ПК вряд ли такое произойдёт, потому минусом считать не хотелось бы, хотя это явно минус:

Гораздо важнее другой момент, у настоящей Windows при открытии параметров экрана из контекстного меню рабочего стола открылась полноценная панель управления, она позволяет настроить не только параметры экрана, но и другие сопутствующие параметры:

Тем временем интерфейс дистрибутива Wubuntu сегментирован, из панели управления вызывается одно окно параметров экрана, из контекстного меню рабочего стола вызывается другое окно параметров экрана.

Это непрактично, пользователи Windows могут прямо с рабочего стола двумя кликами мышью перейти в полноценную панель управления, тем временем пользователям Wubuntu нужно открывать меню пуск и искать панель управления, параметры которой при этом сегментированы на разные отдельные окна...

Оно конечно хорошо когда можно с рабочего стола зайти в параметры экрана, но было бы гораздо лучше иметь выход в полноценную панель управления с сопутствующими параметрами:

По факту современный дистрибутив Linux даже до Windows XP не дотянул, где через свойства рабочего стола можно было настроить оформление, защитник экрана, параметры электропитания, параметры монитора, в общем всё что связано с рабочим столом и монитором, это самый настоящий испанский стыд, стыдно за современные дистрибутивы Linux, которые не дотягивают даже до Windows XP в таких вещах:

Но проблемы не приходят в одиночку, особенно имея дело с линуксами.

Функционал растяжения окон, что с ним может быть не так? В случае Windows всё прекрасно работает, но линуксы это совсем другая вселенная... Нет, для растяжения мне не нужно искать пиксель границы окна через микроскоп, благо этой проблемы в дистрибутиве нет, но есть другая проблема, Wubuntu не умеет растягивать за верхнюю границу окна, и это чертовски серьёзная проблема!

Почему это чертовски серьёзная проблема? Допустим есть окно переросток, его нужно сжать по высоте, но нижний край окна вылез за пределы экрана... Да, можно сжать окно за верхние уголки, но уголки ещё нужно умудриться выловить, если в настоящей Windows нет никаких проблем с растяжением за уголки, то над уголками окон у Wubuntu явно поработали извращенцы, за них просто невозможно нормально зацепиться, курсор растяжения при этом появляется в неожиданном и нелогичном месте.

Для наглядности я специально выставил разрешение экрана 800x600:

В общем интерфейс Wubuntu поломался при разрешении экрана 800x600, окна не влазят в экран, значки поплыли и слиплись, и много всяких других весёлых приключений на голову пользователя.

Настоящая Windows 11 у меня установлена в такой же виртуальной машине, как и Wubuntu, и у неё нет абсолютно никаких проблем со значками на панели задач.

Я даже вписал в часы настоящей Windows 11 кучу лишнего текста, просто чтобы часы занимали так же много места как и часы Wubuntu, хоть я и перестарался, но сломать интерфейс настоящей Windows не получилось таким способом:

Честно говоря, интерфейс моего ChimbaBench и то гораздо адекватнее работает чем интерфейс дистрибутива, хоть и сделан из чего попало, вот почему при разработке Chi Calculator и ChimbaBench я не повёлся на зависимость от интерфейса дистрибутивов линукса.

Ладно, идём дальше.

Как там дела с информацией о диске? В случае Windows всё прекрасно, открываем свойства диска "C", и сразу же наглядно показано сколько занято, сколько свободно и общая ёмкость диска, есть ещё куча дополнительных вкладок сверху, и всё прекрасно видно при разрешении экрана 800x600.

Но в дистрибутиве Linux всё иначе, окно наглым образом не поместилось в экран, куча пустого места непонятно для чего оставленного, один ряд вкладок занимает столько же места, как два ряда вкладок в аналогичном окне Windows, расчёт размера корневой "папки" работает неправильно (128 ТиБ в 461768 файлах на диске ёмкостью 48.9 ГиБ), при разворачивании окна во весь экран интерфейс скукоживается, свободное место обозначено как "32.6 ГиБ свободно из 48.9 ГиБ (33% занято)" и танцуйте с этим как хотите если нужно узнать действительно занятое место на диске в абсолютной величине:

Даже у древней Windows XP окно свойств диска прекрасно оформлено. Microsoft умудрились даже диаграмму занятого места поместить в маленькое, но при этом информативное окошко, поместили целую кучу вкладок с дополнительной информацией и действиями над диском/папкой/файлом, и всё это приправлено галочками и кнопочками прекрасно вписывающимся как в размер окна, так и в оформление:

У дистрибутивов Linux есть одна характерная черта, это уродливый интерфейс, к сожалению, уродство интерфейса не обошло стороной и обозреваемую Wubuntu...

А теперь интерфейс панели управления, сразу отмечу что в Windows 11 панель управления запускается практически моментально, но в дистрибутиве Linux на запуск панели управления уходит порядка 4-5 секунд, это крайне сильно бросается в глаза.

Ещё с адаптивностью интерфейса у дистрибутива Linux определённо большие проблемы, впрочем, это я понял ещё во время установки системы:

Тем временем интерфейс настоящей Windows 11 прекрасно себя чувствует, вот где действительно адаптивный и правильно работающий интерфейс:

Более того, даже классическая панель управления Windows прекрасно себя чувствует:

Можно сколько угодно рассказывать сказки что никто не пользуется мониторами с разрешением 800x600, но это никак не изменит того факта, что Windows вполне можно использовать даже при столь низком разрешении, а дистрибутив Wubuntu просто ломается и разваливается на куски с таким разрешением.

Бррр... Хватит этих кривых интерфейсов.

-

--

---

Проводник

Давайте установим разрешение экрана 1024x768 и перейдём к проводнику.

Первое, что меня интересует это панель подробной информации, изначально (Windows 7) данная панель находилась снизу проводника и прекрасно дополняла рабочую зону значительно упрощая работу с файлами, но потом Microsoft сделали глупость и переместили панель в правый бок, как итог панель стала менее удобной и менее информативной.

Но в дистрибутиве Wubuntu эту панель пытались исправить, теперь можно не открывая файл различить что на фотографии, однако есть серьёзная проблема, панель подробной информации показывает не только текущий выделенный файл, но и файл на который наведён курсор мыши, а это уже плохо, должна отображаться информация только выделенного файла, а не всего подряд что попадает под курсор мыши!

Вот так должна выглядеть действительно практичная и информативная панель подробной информации:

Я специально сделал окно проводника таких же размеров как в виртуальных машинах чтобы всё было честно, ни проводник Windows 11, ни проводник Wubuntu не заслуживают хорошей оценки как минимум из-за посредственной панели подробной информации.

А ещё я не сразу заметил, но в дистрибутиве закрался один косяк, я не могу прочитать комментарий встроенный в изображение... У Windows нет с этим никаких проблем, в общем я никак не смог прочитать параметры генерации изображения записанные как комментарий в файле, печально:

А ещё просмотрщик изображений Gwenview не влазит в экран при разрешении 1024x768 со включенными инструментами редактирования, я не знаю даже как это комментировать, с интерфейсом явно беда в дистрибутиве.

Однако проводник Wubuntu умеет в разделение окна на две рабочие области, проводник Windows так не может, и всё бы хорошо, если бы только не косяк с отображением информации о файле под курсором мыши и не боковая панель и без того урезающая полезное пространство сбоку...

Я обычно никогда не работаю с одним окном проводника, минимум два окна проводника использую для удобства и максимально быстрого доступа к файлам и папкам, но разработчики видимо пытаются сделать проводник эффективным при работе в одно окно, наверное Total Commander воспроизводят... Правда из этого выходит кривой мутант вместо действительно удобного и практичного проводника:

Вот опять, вроде и плюс, что проводник дистрибутива Linux всякое умеет и даже больше чем проводник Windows, но реализация просто отвратительная, да ещё и тормозная, ибо разделение окна на две рабочие области включается с ощутимыми тормозами.

Но проводник Wubuntu меня очень порадовал рабочими стандартными сочетаниями ctrl+insert и shift+insert, наконец я нашёл дистрибутив в котором полноценно реализована навигация по файловой системе с помощью одной руки в зоне "Enter", а ещё работает переименование файлов при двойном нажатии на имя файла, просто уважение за это разработчикам, даже несмотря на массу "жести" ранее пройденной:

Конечно это плюс только относительно других, более кривых дистрибутивов Linux, ведь в Windows это всё работало нормально с бородатых времён, тем не менее я бы хотел отметить это как плюс дистрибутиву.

-

--

---

Итоги

Какие можно подвести итоги из уже пройденного опыта? Попробую расписать в виде плюсов/минусов.

Плюсы:

Веб-сайт. Грамотно и качественно оформленный веб-сайт (первое лицо дистрибутива). Фокус внимания на основном блоке информации и бесплатном скачивании дистрибутива. Раздел загрузок на сайте прост и информативен. В случае обрыва соединения образ дистрибутива можно продолжить скачивать. Первый запуск (загрузочный диск, разрешение экрана 800x600). Низкий расход трафика при подключенном интернете и установке до рабочего стола, всего 9-10 МБ трафика, преимущественно на приём. Минимальное количество этапов настройки дистрибутива перед началом процесса установки. Можно установить root пароль (пароль учётной записи) всего из трёх символов, и поставить галочку чтобы дистрибутив не спрашивал пароль при входе в систему. После установки дистрибутив сам извлёк установочный диск из привода. Дистрибутив установлен. На первый взгляд всё выглядит нормально, при условии разрешения экрана 720p и больше. Обнаружен встроенный в дистрибутив Wine, нормально отображаются исполняемые "exe" файлы от приложений для Windows, при попытке запустить первое попавшееся Windows приложение ничего не было скачано из интернета без моего разрешения. Часы можно настроить на отображение в стандартном формате ISO 8601, есть настройки шрифта, в том числе размер. Можно быстро перейти к настройкам разрешения экрана из контекстного меню рабочего стола. В проводнике возможна полноценная навигация одной рукой, правильно работают стандартные сочетания ctrl+insert, shift+insert, delete, shift+delete, работает переименование файлов по двум щелчкам левой кнопкой мыши. Можно разделить рабочую зону проводника на две части (похоже на Total Commander), проводник Windows так не умеет.

Минусы:

Первый запуск (загрузочный диск, разрешение экрана 800x600). Предложение нажать кнопку F2 для выбора языка слишком быстро исчезает. Нет загрузочного меню с вариантами загрузки, MemTest и прочими полезными утилитами. Рекомендации в меню пуск "поплыли" под кнопку учётной записи пользователя. В процессе установки окно предварительной настройки вылезло за пределы экрана, несколько кнопок оказались за пределами экрана и это мешает процессу установки. Чтобы нормально продолжить установку дистрибутива пришлось увеличить разрешение экрана (1280x800). Как только начался процесс установки разрешение экрана по непонятным причинам сбросилось до 800x600. Дистрибутив установлен. Когда есть проблемы с работой спящего режима, дистрибутив ломает сам себя во время перехода в спящий режим при бездействии (VBox, рекомендуемые стандартные параметры для дистрибутива, Windows при таких же условиях не позволяет пользователю использовать спящий режим). Функция отключения экрана при бездействии не работает (VBox, рекомендуемые стандартные параметры для дистрибутива, Windows при таких же условиях нормально работает). Рекомендации в меню пуск "плывут" под кнопку учётной записи пользователя при низком разрешении экрана. Невозможно запустить терминал из проводника, при запуске он сразу же исчезает. После установки дополнений VirtualBox проблемы со спящим режимом и отключением монитора не исчезли. Дистрибутив после установки занимает "48,9 - 32,6 = 16,3 ГиБ места". NumLock отключен по умолчанию. Стандартная языковая панель нефункциональна, она не может сменить раскладку по стандартному сочетанию Alt+Shift. Иконка стандартной языковой панели назойливо вылазит в панели задач при каждом запуске системы, даже когда в настройках ей запрещено это делать. Стандартные часы невозможно настроить на компактное отображение в две строки. Часы с датой одной строкой занимают слишком много места, панель задач будет сломана при низком разрешении экрана, в настоящей Windows при аналогичной ситуации намеренно организованной проблем не возникло. Нет локальной справки доступной без интернета. Не обнаружена кнопка сброса настроек панели задач к стандартным значениям. Из контекстного меню рабочего стола при переходе к параметрам экрана открывается кастрированное окно настроек монитора, в настоящей Windows 11 открывается полноценная панель управления. Настройки панели управления сегментированы по разным отдельным окнам. Проблемы при изменении ориентации экрана со включенной интеграцией мыши в виртуальную машину, настоящая Windows не позволяет изменить ориентацию экрана в таких же условиях. Невозможно растянуть окно за верхнюю границу окна. Очень сложно навести курсор мыши на уголок окна для растяжения. Интерфейс в большинстве случаев непригоден для нормального использования при разрешении экрана 800x600, даже при разрешении 1024x768 есть проблемы с выпадающими за пределы экрана окнами по вертикальной стороне экрана, а значит при разрешении 1280x720 будет только хуже, в настоящей Windows обычно нет проблем даже при разрешении экрана 800x600. Долгий запуск панели управления, в настоящей Windows панель управления стартует за секунду, в дистрибутиве Wubuntu на это же действие уходит 4-5 секунд. Боковая панель подробной информации о выделенном файле была бы более полезной в нижнем расположении. Неадекватная работа панели подробной информации о выделенном файле, она должна показывать информацию только о выделенном файле, но показывает информацию о любом файле на который просто наведён курсор мыши. Есть проблемы с чтением информации из изображений записанной как комментарий в файле, у настоящей Windows с этим проблем нет. Разделение окна проводника на две рабочие области сильно тормозит.

Вроде основное выписал, минусов конечно получилось гораздо больше плюсов...

Пока что дистрибутив Wubuntu явно не способен полноценно заменить Microsoft Windows, слишком уж много банальных проблем которых нет у Windows...

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.



