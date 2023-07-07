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Начну с обзора сайта, и здесь я не могу ничего особо раскритиковать, адаптивность есть и работает, никаких корявых кусков текста и прочей дикости, кнопка "PROFESSIONAL KEY" вроде и бросилась в глаза, но она не акцентирует на себе внимание пользователя, первым делом фокусируют внимание на скачивании бесплатной версии дистрибутива в основном блоке информации, и это хороший подход:

Раздел загрузок прост и информативен, указана версия дистрибутива, используемое окружение рабочего стола, есть подсказки как будет выглядеть система (Windows 11 Theme / Windows 10 Theme), системные требования, и даже рекомендация для пользователей которые будут устанавливать дистрибутив в VirtualBox, внизу (за кадром) даже есть ссылка на утилиту для записи, чтобы пользователь не искал каким раком записать загрузочный образ на флешку, начало весьма многообещающее:

рекомендации 70" TV 4K Samsung - цена упала на порядок iPhone 14 Pro Max - цена в рублях круто пошла вниз 43" TV Philips дешевле 20 тр -40000р на iPhone 14 Pro 4080 Gigabyte Gaming - за копейки в Регарде 85" TV Samsung подешевел на треть в рублях 65" 4K TV Haier дешевле 50 тр 43" TV Hyundai за 15 тр - цена не растет 65" 4K TV Supra за 40 тр - пора брать iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри Круто подешевел iPhone 14 Plus 65" 4K TV Hyundai дешевле 40 тр -32% на 4K TV Samsung 55" = менее 50тр Новейшая 4060 Gigabyte дешевле 40 тр 65" 4K TV Hisense дешевле 50 тр -30% на 50" 4K TV Samsung = дешевле 50 тр 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Сразу же отмечу факт, загрузку образов можно поставить на паузу и продолжить без сброса прогресса, sourceforge достаточно неплохо в этом плане показал себя, именно там и хранят образы дистрибутива Wubuntu, и это крайне полезно в моём случае, при скачивании через мобильный интернет канал связи забивается и с других устройств интернетом бывает невозможно пользоваться, а так можно загрузку поставить на паузу и продолжить позже:

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Так я и оставил на ночь скачивать два образа, мой ПК настроен на минимальный уровень шума и никак не мешает спать находясь в метре от кровати, и да, голубая подсветка не настолько яркая как выглядит на фото, да и не отражается она в зону кровати, потому всё отлично, это я поясняю специально для особо озабоченных людей, чтобы лишний раз не тратили своё время в комментариях рассказывая как всё неправильно:

А ещё ночью отключали электричество, моему удивлению не было предела когда утром двинул мышью, а монитор не включился, но потом присмотрелся, и оказалось что ПК вообще выключен... Загрузку дистрибутива конечно же продолжил, но я планировал за ночь всё скачать чтобы днём не забивать интернет канал загрузками.

Впрочем, от простой ошибки "загрузка прервана" никто не застрахован, и когда можно продолжить не начиная загрузку заново, ну это очень полезно:

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И вот, образы наконец загружены, две KDE версии и одна Cinnamon, не думаю что все три версии дистрибутива буду обозревать, но всякое возможно...

И на данном этапе у меня произошла небольшая заминка, нужно освободить место на SSD "apacer480", именно там расположены виртуальные машины, и там же хранились установочные образы дистрибутивов Linux, и знаете что? Пожалуй установочные образы можно переместить и на обычный HDD от ноутбука:

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Устанавливать дистрибутив буду в виртуальную машину VirtualBox, и только если в виртуальной машине всё будет более-менее адекватным, тогда я подумаю установить дистрибутив на реальный ПК, а проверять буду основную версию дистрибутива "wubuntu-11.3.3-u22.04.2-win11-plasma-amd64-p13.4.iso".

В общем создаю машину, выделяю 16 ГБ оперативной памяти, 8 ядер процессора, 50 ГБ места на диске, думаю в системные требования уложился:

А чтобы обзор был более полноценным я оставлю включенным доступ к интернету, возможно об этом пожалею, но проверить надо, вдруг дистрибутив ворует трафик без разрешения пользователя непонятно на какие цели, как делает Fedora и обычная Ubuntu.

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Первый запуск и установка

Первый запуск, в самом начале предлагают нажать F2 для смены языка, но экран слишком быстро исчезает, у меня например монитор не успеет полноценно включиться и вывести изображение за это мгновение, то есть на реальном ПК я не увижу этого предложения нажать F2... И это единственное "меню" которое предлагает дистрибутив.

Где параметры загрузки? Где доступ к MemTest? Вот здесь реально взяли только плохое от Windows, ладно загрузочное меню скрыть при нормальной работе уже установленной ОС, ничего против не имею, только подсказка не помешала бы как в него попасть если оно вообще есть, но чтобы загрузочного меню не было при загрузке с DVD/USB накопителя это конечно абсурд:

В общем загрузился сразу рабочий стол в стиле Windows 11, я конечно не любитель Windows 11, но значки на панели задач выглядят адекватно и уместно, нет значков сливающихся с фоном, как и значков откровенно кривых и косых как в других дистрибутивах бывает часто.

Меня сильно озадачила языковая панель с Португальским языком, ладно, этим вопросом займусь позже. А ещё вызывает недоумение меню пуск, там рекомендации поплыли немного, хотя в Windows 11 тоже всякое плавало как попало, но не меню пуск, непонятно только одно, зачем такие косяки тянуть в дистрибутив Linux:

Ладно, начинаю установку, а остальное уже будет видно. Начну с информации об использовании сети, дистрибутив конечно немного использовал сеть в процессе установки, и при первом запуске уже установленной ОС немного трафика было израсходовано, но совсем незначительно, Windows 11 гораздо больше трафика сжирает при установке до рабочего стола:

Теперь сам процесс установки.

Сейчас у меня разрешение экрана 800x600, и в самом начале всё достаточно неплохо адаптировано даже под такое низкое разрешение, но уже на второй странице процесса вылезли косяки, да, пункты выбора региона неадекватно длинные и не адаптированы под размер окна, по итогу окно вылезло за пределы экрана, а это мешает процессу установки так как за пределами экрана оказались две кнопки:

Интерфейс определенно требует доработки, местами есть куча свободного места которое можно было бы сжать, но оно не сжалось при низком разрешении, в итоге другие части интерфейса вылезли за пределы окна, а ведь могли поместиться если бы адаптивность была полноценная.

Ну да ладно, это всё равно работает гораздо лучше всяких GNOME/MATE, особенно порадовал всплывающий список, он более чем адекватно отобразился при выборе разрешения экрана, а при изменении ничего не поломалось, можно было бы это записать в плюсы, если бы конечно не существовало настоящей Windows, где такие вещи практически всегда работали нормально с бородатых времён:

Кстати, панель управления не вызвала отвращения, но к ней я подойду чуть позже когда установлю систему.

Кто-то скажет что мониторы с разрешением 800x600 вообще прошлый век и всё такое, и отчасти будет прав, но лишь отчасти, вдруг у меня завалялся такой монитор и я решил его использовать для установки ОС на отдельный системный блок? Банально в гости пришёл друг и принёс свой ПК, чтобы переустановить операционную систему например, и как на зло под руками никакого другого монитора не оказалось? Или дистрибутив неправильно прочитает информацию из монитора ввиду особенностей связки видеокарта/адаптер/монитор и выставит стандартное низкое разрешение чтобы наверняка заработало?

Так что да, попахивает минусом.

Теперь можно продолжить установку дистрибутива, неприятно конечно что нужно было лезть в панель управления и настраивать разрешение экрана так как интерфейс непригоден для нормального использования при разрешении 800x600...

Процесс установки действительно простой, но есть и проблема, пользователя принуждают установить пароль учётной записи, это плохо, хотя есть галочка позволяющая автоматически входить в систему без ввода пароля, и на том спасибо, ибо не всем удобно возиться с паролями каждый раз запуская ПК, чтобы посмотреть погоду и поиграть в Зуму:

Кто-то вскрикнет про безопасность, не утруждайтесь, безопасности в линуксах и так особо нет, но есть бесконечные и крайне раздражающие пользователей запросы на ввод root пароля при любом движении...

Как только начался сам процесс установки, по непонятным причинам сбросилось разрешение экрана до стандартных 800x600, это что вообще такое было? Как? Почему? Зачем? Ну да ладно, установке это не помешало, но факт неприятный. После установки дистрибутив сам извлёк диск, а это уже хорошо:

Первый запуск установленной системы, система показывает чёрные экраны пользователю, чёрные экраны с непонятными буковками и заставку с плитками сменяя друг друга, довольно неоднозначно выглядит, настоящая Windows себе такого не позволяет. Это пожалуй не назову минусом, просто вот так есть и всё, не хорошо и не плохо, просто особенность которая не делает хуже или лучше:

Наконец появился загаженный уведомлениями рабочий стол, хотя уведомления быстро пропали, но первым делом меня встретила панель управления, на данном этапе я остановился и начал записывать опыт в статью, т.е. просто свернул виртуальную машину чтобы случайно ничего не нажать лишнего и принялся работать над статьёй с момента начала установки:

В процессе написания статьи я разворачивал виртуальную машину и посматривал не происходит ли чего без моего ведома, и да, происходит, меня встретил черный экран с непонятными буковками, а на графике сетевой активности видны периодические пики, вероятно это проверка доступности сети, но всё оборвалось в ноль:

На мышку кстати не реагирует, и на клавиатуру тоже, дистрибутив просто висит и всё на этом, по графикам виртуальной машины вроде и есть какая-то жизнь, но по факту дистрибутив скорее мёртв, чем жив:

На разнообразные сочетания дистрибутив тоже не отреагировал, должно быть пришло время переустанавливать линукс... Вот так отлучился от системы и всё, похоже у меня нет иного выбора как жёстко перезагрузить систему:

Ну что, теперь меня встречает простой рабочий стол, косяк с рекомендациями кстати присутствует, и решается только при увеличении разрешения экрана, неприятно однако, но нельзя надолго отвлекаться от дистрибутива, а то вдруг снова зависнет...

Так как разработчики дистрибутива рекомендовали устанавливать дополнения VirtualBox, как раз это я сейчас и сделаю. Дистрибутив меня приятно удивил отобразив нормальные значки .exe приложений, но очевидно что это просто заслуга встроенного Wine, тем не менее:

И здесь прилетели первые зависимости, Wine просит скачать Mono (.NET Framework) чтобы запустить приложение правильно, но я отказался так как не хочу запускать установщик дополнений предназначенный для Windows, однако Wine был настойчив и всё равно запустил ранее открытый "exe":

Однако замечу, без моего разрешения ничего не было скачано из интернета, это хорошая новость.

Хотя дальше началось мракобесие когда я пытался запустить терминал для установки дополнений, терминал запускался и сразу же исчезал, что происходит? Какого сорта хрен в огороде скурили разработчики?

Я просто хочу открыть терминал и выполнить одну команду! В меню пуск я не нашёл терминал, но нашёлся Microsoft PowerShell, даже не знаю, смогу ли через него установить дополнения, но какой у меня есть выбор?!

И да, у меня получилось, правда обычный пользователь наверняка не осилит такие извращения сходу, чтобы запустить установку дополнений... А ещё разрешение экрана сбросилось после установки дополнений, но при этом дополнения заработали без перезагрузки, а ещё отмечу доступ к настройкам монитора прямо из контекстного меню рабочего стола, не нужно ковырять панель управления в поисках нужного раздела, иногда могут ведь хорошее брать от Windows:

На всякий случай перезагружу систему, чтобы наверняка всё нормально установилось и оставлю снова на некоторое время, проверю, зависнет ли система.

В общем дождался, проблема осталась, дистрибутив сначала пытался отключить монитор, но монитор включился спустя 5-10 секунд, а спустя некоторое время ушёл в спящий режим и завис намертво, попытка разбудить систему из спящего режима привела только к чёрному экрану:

Вот так задачка, пожалуй сменю рекомендуемый графический контроллер VMSVGA на VBoxSVGA, по идее может сработать несмотря на ругань виртуальной машины про неоптимальные настройки...

Графика конечно начала тормозить, и пользоваться системой в виртуальной машине теперь крайне неприятно, но заработало отключение монитора, ранее монитор отключался и спустя 5-10 секунд включался снова, и даже спящий режим заработал, правда не без косяков, но система проснулась...

Даже не представляю как можно ещё проще сломать дистрибутив Linux, ведь по сути я просто включаю систему и жду, всё, дистрибутив сломан! Хм, у меня же было включено 3D ускорение для рекомендуемого графического контролёра VMSVGA, может дело в нём? Но нет, отключив 3D ускорение я получил тормозящий интерфейс и никакого решения проблемы с зависанием дистрибутива:

В общем однозначно минус дистрибутиву, ибо настоящая Windows даже не покажет кнопку перехода в спящий режим если у пользователя с этим могут возникнуть проблемы:

Чтобы дистрибутив сам себя не ломал было решено вручную отключить энергосберегающие функции, я не могу заниматься одним лишь обзором постоянно поддерживая активность в виртуальной машине, потому пусть система постоянно работает и не ломает сама себя:

Чуть не забыл, дистрибутив занимает около 48,9 - 32,6 = 16,3 ГиБ места, очень приятно вычислять занятое на диске место, не правда ли?

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Цифровой блок (NumPad)

Особенно отмечу такую "мелочь" как выключенный NumLock после запуска системы, это раздражает, я часто использую цифровой блок клавиатуры, и для меня неприемлемо когда он отключен. И такое извращение с отключением цифрового блока клавиатуры я замечал в других дистрибутивах, это плохо, однозначно минус.

Какой смысл от цифрового блока клавиатуры? Правильно, его можно использовать по назначению, то есть вводить числа и выполнять арифметические операции, а ещё можно назначить на его клавиши управление каким-либо софтом, например горячие клавиши для OBS и MSI Afterburner ради удобства использования.

Хотя какой MSI Afterburner в линуксах, то что есть OBS под линуксы уже можно назвать чудом, хотя назвать OBS отличным софтом для записи видео я не могу, ибо без видеокарты более-менее современной его невозможно запустить нормально, но сейчас речь не об этом...

Когда NumLock отключен цифровой блок клавиатуры просто дублирует функционал стрелок с кнопками insert/delete что расположены чуть левее, теперь понятно почему я называю отключенный по умолчанию NumLock извращением и выписываю за это минус дистрибутиву?

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Языковая панель

Что-то я только начал, а объем статьи уже набрался...

Я уже успел пройтись по языковой панели и некоторым другим нюансам, но посмотрев на объём было решено разделить обзор на несколько частей, просто потому что косяков действительно много выявилось и в одну статью тяжело всё уместить.

В общем разобью обзор на две части, ведь так я смогу детальнее всё показать и рассказать.

Продолжение следует, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.