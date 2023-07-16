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Диспетчер задач

Предыдущие части обзора можно найти по ссылкам:

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Первая часть.

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Вторая часть.

Третья часть.

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Ну что, продолжаем продолжать! Сейчас приступим к диспетчеру задач, и начну с недостатка.

Как в случае Windows 11, так и в случае Wubuntu нельзя вызвать диспетчер задач в два клика мышью из контекстного меню панели задач. Даже Windows XP позволяет легко вызвать диспетчер задач интуитивно понятным образом, ведь это панель задач, логично что именно с ней должен быть связан диспетчер задач:

Теперь подробно начну с диспетчера зада Windows 11, в целом это достаточно хороший диспетчер задач и предоставляет по моему мнению даже избыточный функционал, обычный пользователь вряд ли будет использовать весь имеющийся функционал:

Даже есть вкладка позволяющая управлять автозапуском приложений в системе, но как могло обойтись без ложки дёгтя в бочке мёда?

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Вот мне стало интересно подробнее посмотреть за процессом COM Surrogate, по показаниям он потребляет 1.1 МБ оперативной памяти, перехожу к подробностям процесса, и вижу крайне неприятную ситуацию, Windows 11 вводит в заблуждение относительно используемой процессом памяти, теперь по умолчанию пользователю показывают "активный частный рабочий набор", он может быть вообще нулём, как например у процесса SearchHost или Microsoft Photos.

При этом описание данного столбца гласит: "физическая память, используемая активными процессами", и это можно понять неоднозначно:



Ложка дёгтя в диспетчере задач Windows Ложка дёгтя в диспетчере задач Windows Для примера возьмём процесс MsMpEng, это процесс защитника Windows, и у него рабочий набор грубо говоря 382 МБ, активный частный рабочий набор 251 МБ, но выделено на этот процесс 444 МБ. реклама Каковы последствия для обычного пользователя? Допустим у меня в ПК всего 4 ГБ ОЗУ, 2 ГБ занято операционной системой (выделенная память), файл подкачки отключен чтобы не расходовать ресурс дешёвого SSD, и вот я запускаю игру, она выделяет для работы 1.9 ГБ ОЗУ, рабочий набор 1.5 ГБ, а активный частный рабочий набор всего 1 ГБ. Так вот, система говорит что игра использует всего 1 ГБ памяти, выходит с 4 ГБ ОЗУ можно нормально поиграть? Нет, на самом деле всего занято памяти 3.9 ГБ из 4 ГБ, стоит только нажать кнопку "начать игру" как произойдёт "Out of memory! ", ведь игра выделит дополнительные 500 МБ памяти для работы, но выделять больше некуда, ведь 3.9 ГБ из 4 уже выделены, костыль под названием "файл подкачки" отключен и не спасёт за счёт крайне медленного (относительно ОЗУ) SSD с какой-нибудь QLC. С одной стороны Microsoft хотят получить красивые цифры для своих же системных процессов, мол смотрите, COM Surrogate кушает всего 1 МБ памяти, хотя на самом деле использует 9 МБ памяти. Но с другой стороны пользователь ничего не подозревая может изнашивать свой SSD подкачкой, а к системе с 8-16 ГБ ОЗУ вряд ли будет установлен дорогой и выносливый SSD... Почему пользователь может не подозревать ничего по этому поводу? Просто файл подкачки включен по умолчанию, и пользователь может даже не знать что его система может работать гораздо лучше. Игры уже давно способны занять и использовать 12-20 ГБ оперативной памяти, а если у видеокарты 4 ГБ или менее то и все 24 ГБ ОЗУ могут уйти во время игры, к этому добавляем занятую память операционной системой, а там ещё браузер на фоне может быть запущен с прочим софтом, и порой так выходит, что даже 32 ГБ ОЗУ может быть недостаточно для нормальной работы ОС и приложений (игра тоже приложение), а ведь операционной системе нужно ещё и кэш обслуживать: В общем можете сами посчитать сколько у меня один только браузер кушает памяти:

Диспетчер задач Windows хоть и функционален, но он лукавит, и мне это не нравится.

Теперь же перейдём к диспетчеру задач Wubuntu, и здесь можно обратить внимание на тот факт, что разделы можно достаточно неплохо настроить:

А ещё диспетчер задач Wubuntu не пытается ввести пользователя в заблуждение относительно занятой памяти, даже есть подробные и конкретные описания для значений:



Стресс тест Стресс тест В общем решил я провести небольшой стресс тест чтобы наглядно показать, что дистрибутив Wubuntu показывает реально занятый объём памяти и не лукавит. Каким образом я собрался проверять? Просто запущу свой ChimbaBench, чтобы занять все 16 ГБ памяти я запустил кучу ЧимбаБенчей... В итоге дистрибутив успешно завис погрузившись в ад подкачки, он настолько плотно завис, что диспетчер задач даже не успел обновить интерфейс и показать сколько улетело в подкачку... Но я то знаю что влетело в подкачку около 200 МБ, и этого хватило чтобы вся операционная система зависла намертво, вот почему я стараюсь всегда отключать "файл подкачки", а при покупке ОЗУ выберу зелёные невзрачные модули большого объёма вместо "крутых RGB over9999 MHz": Мониторинг виртуальной машины подтверждает абсолютный упор в скорость чтения накопителя, почти 400 МБ/с, такова скорость чтения у SSD Apacer AS 340X, думаю если бы виртуальная машина находилась на основном NVMe Samsung 970 PRO с DRAM кэшем и скоростями около 3 ГБ/с, то система теоретически могла бы и не зависнуть намертво, но это не точно, ибо у моей оперативной памяти скорость ~51 ГБ/с... И да, виртуальная машина не может отобразить текущую занятую память потому что система намертво зависла и не предоставляет данные, потому на графике использования ОЗУ здесь ничего толком нет, я запустил график уже после того как зависло, да и вообще я не ожидал что дистрибутив Linux настолько жёстко зависнет: Сейчас произошла наиболее благоприятная для накопителя ситуация, я запустил очень много экземпляров ChimbaBench и они не работали активно на запись в память, да и процессор был перегружен, то есть не происходило действительно полезной работы с памятью, например обработка изображений или вычисления интенсивные. В общем мой SATA SSD ещё легко отделался на 48 ГБ чтений буквально за считанные минуты работы файла подкачки. Если бы подобная ситуация с подкачкой случилась на запись, и при этом без контроля пользователя (отошёл в магазин), то последствия для дешёвых современных SSD могли быть печальными, потому не следует недооценивать подкачку и собирать системы с экономией на объёме ОЗУ, это как минимум снижает производительность, а как максимум может уничтожить ресурс SSD. Что до зависшей системы, тут без вариантов, только жёсткая перезагрузка "кнопкой на передней панели ПК", из приятного отмечу что настройки диспетчера задач не сбросились после такого стресса: В общем мой интерес был удовлетворён, можно продолжать дальше.

Вкладка истории изначально настроена посредственно, стандартный график использования ядер ЦП ужасен, особенно если у процессора будет 16 ядер и более, но это дело можно вручную привести в адекватный вид, это собственно и плохо, что нужно вручную доводить до ума такие нюансы, и это может достаточно неплохо потрепать нервы людям занимающимся обслуживанием ПК/ноутбуков и установкой ОС...

Ладно один раз настроить и забыть, но если это нужно делать каждый день и по 10 раз на день, да ещё и в разных местах операционной системы разные косяки исправлять, я не вижу в этом ничего хорошего:

Далее вкладка процессов, в принципе здесь ничего не скажу, вполне нормально можно использовать данный раздел прямо "из коробки", хотя и тут можно настроить всякое:

Вообще диспетчер задач Wubuntu по своей сути как некий конструктор, не всё изначально хорошо настроено, но пользователь может исправить изначально посредственно настроенные разделы, или вовсе создать отдельный раздел по своему усмотрению:

Непонятно только можно ли в этом диспетчере задач вывести информацию о загрузке видеокарты на уровне Windows 10/11, ведь сейчас Wubuntu установлена в виртуальной машине, но если нечто подобное можно будет реализовать при нормальной установке на реальный ПК, то это будет отлично:

Впрочем, не обошлось и без неожиданного недостатка, Windows XP позволяет "задать соответствие", то есть выбрать ядра процессора которые можно использовать, и это в некоторых случаях реально помогает поднять скорость работы если включена технология HT/SMT и приложение не дружит с "лишними" потоками, или если планировщик ЦП неправильно распределил потоки, и такого функционала я не нашёл у диспетчера задач Wubuntu, к сожалению:

А чтобы никто не говорил, мол я установил сборку Windows XP и потому у меня такой функционал есть, было решено установить другой образ Windows XP.



Установка Windows XP Установка Windows XP Я просто отдыхал в процессе установки изредка прерываясь для нажатия кнопки "далее": Логичное предложение увеличить разрешение экрана, почему дистрибутивы Linux такое не практикуют сейчас? Ведь мне не пришлось бы ковыряться в панели управления во время установки дистрибутива... И предварительная настройка Windows XP реализована отлично, причём позволяет отключить весьма опасные автоматические обновления ещё до того, как что-нибудь поломается от какого-нибудь кривого обновления: Наконец рабочий стол, и меня встречает прекрасное меню пуск выполняющее ровно то ради чего создавалось, то есть быстро перейти в нужное место и запустить приложение, а ещё в два клика мышью отобразить на рабочем столе полноценный значок "Мой компьютер":

Дальше очередь диспетчера задач, и да, функционал на месте, я могу выбрать любые ядра для работы приложения, почему современный дистрибутив Linux не имеет такого функционала? Я просто в недоумении...

Всё на что способен современный дистрибутив Linux это приостановить, закрыть и т.п. примитивные действия:

Ладно, хватит обсасывать диспетчер задач, а то ещё одну часть обзора нужно будет начинать.

Хм, что бы ещё проверить...

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Всякое из меню пуск

Внезапно! Моё внимание было привлечено приложением Android Launcher, но оказалось что нужно там что-то скачивать чтобы заработало, ладно, ради интереса попробую:

В итоге вылезло окно с двумя вкладками, довольно интересно:

Жму кнопку "скачать", подтверждаю и вылазит терминал который невозможно растянуть, для разрешения экрана 1280x960 он уже слишком маленький, при разрешении экрана 2560x1440 и подавно такой терминал будет выглядеть далеко не лучшим образом, ну а при разрешении 640x480 он просто не влезет в экран, я не понимаю для кого вообще такой интерфейс создают? Есть такая поговорка "не можешь срать - не мучай жопу!", ну или если культурнее "не умеешь - не берись!", ведь здесь можно было воспользоваться терминалом из системы, не сильно то и хуже было бы, а может даже и лучше:

Конечно же я прерываю загрузку ибо не собираюсь оставлять ПК на ночь, а ещё у меня встал вопрос, а что делать если в репозитории удалят образ Android который скачивался? Что-то я не вижу кнопки "выбрать образ" чтобы локально без интернета можно было запустить всё... Ещё кнопка "скачать образ" стала неактивна после того как прервал загрузку, и что теперь делать? Всё сломалось? Просто шикарно, вот почему я не люблю софт утопающий в зависимостях скачиваемых из репозиториев:

Только после того как перезапустил Android Launcher в списке появился не до конца загруженный образ как "локально установленный", это что за приколы такие? А если я поставлю скачивать образ и пойду в магазин, а там во время загрузки что-то пойдёт не так, получается что я смогу проблемный образ запустить? Весьма занимательно однако:

Офисный пакет

Меню пуск курильщика... Кхе... Ладно, дальше меня заинтересовал офисный пакет, и здесь установлен какой-то OnlyOffice Center, я никогда не пользовался данным офисным пакетом, и меня особенно интересует работа с таблицами:

Значит так, интерфейс не поломался при создании диаграммы, это радует, в LibreOffice у меня обычно ломался интерфейс при работе с диаграммами, хотя честно говоря LibreOffice вообще непригоден для нормальной работы с диаграммами, и я очень надеюсь что в OnlyOffice не будет проблем...

Мои ожидания оправдались, я смог сделать простой график, хотелось бы конечно больше настроек в плане оформления (обводки и т.п.), но оно работает, и я теперь смогу оформлять результаты сравнительных тестов без помощи онлайн-сервисов:

За встроенный адекватный офисный пакет однозначно плюс дистрибутиву, непривычно конечно так как никогда ранее не использовал OnlyOffice, но я уже вижу что этот софт способен решать мои задачи, причём мне не пришлось курить мануалы, просто сделал простенький график методом тыка, по факту это то что нужно обычным пользователям, не красноглазым задротам.

Центр приложений

Так и быть, проверю ещё и центр приложений, чисто для полноты обзора, хотя я крайне не люблю центры приложений... Тем более практически весь софт у меня портативен, например Krita:

Или портативная сборка Stable Diffusion WebUI Neuro, работающая даже в Windows 7, даже с USB флешки:

Центры приложений однозначно противоречат принципам портативности, потому я не люблю центры приложений, особенно когда нет быстрого и стабильного доступа в интернет, особенно если учесть низкую надёжность дистрибутивов Linux в руках неопытных пользователей...

Далеко не у всех людей есть стабильный доступ к интернету хотя бы на скоростях 100 Мбит/с, банально, чтобы позволить себе постоянно переустанавливать линуксы и заново перекачивать весь софт со всеми "потрохами" из репозиториев, и это один из факторов около нулевой популярности дистрибутивов линукса как операционной системы вместо Microsoft Windows.

В общем запускаю центр приложений, и сразу же вижу Krita, а рядом какой-то KolourPaint с абсолютно такой же иконкой как у Krita, с одной стороны вызывает вопросы, но с другой стороны хорошо что не GIMP:

Выбрав Krita окно разделилось на несколько частей, и я чуть не поседел пока скачивались превью для программы, над оптимизацией картинок следует поработать, они явно не сбалансированы в плане качество/размер если так долго загружались (больше минуты), не дай бог они там ещё и в PNG формате...

Сразу отмечу приятное, центр приложений указывает размер приложения и дополнительно сообщает о зависимостях, 18.5 МиБ + 52 зависимости, это вам не kcalc в центре приложений обычной Ubuntu, где написан размер всего несколько мегабайт, а по факту выкачивать пришлось пол гигабайта скрытых от глаз пользователя зависимостей.

Есть ссылки на сайт и документацию, отзывы в которых просят обновить программу до новой версии, видимо репозиторий дистрибутива Linux немного протух, и это ещё один минус репозиториев, кому-то нужно париться над обслуживанием репозиториев каждого дистрибутива, а там и тухлые пакеты, и "безопасность"...

Обнаружил ещё кнопку пожертвований и отправки отчета об ошибке, а в самом низу указаны права нужные для работы приложения, и нужен полный доступ к системе, что неудивительно, ибо невозможно разработать нормальный и полнофункциональный софт без нормального доступа к системе во время работы:

Можно так же посмотреть зависимости в наглядном виде одним списком, разработчики центра приложений определённо поработали над удобством и практичностью, но недостаточно хорошо, не видно сколько весят зависимости... А ещё можно сменить источник, выбор между обычным репозиторием Ubuntu и Snap:

В разделе установленных программ всё довольно просто, правда размер программ не сразу прогрузился, но меня раздражает один момент, это представление установленных программ здоровенным списком...

При этом нет никаких настроек позволяющих здоровенный и неудобный список превратить в нечто более адекватное... Ну хоть обновления в принудительном порядке не устанавливает автоматически, и на том спасибо:

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Итоги

Плюсы:

Диспетчер задач как конструктор, есть много возможностей для настройки и создания разделов с нуля. Диспетчер задач не лукавит, есть конкретные описания параметров. Встроенный офисный пакет OnlyOffice не сломался при работе с диаграммами, и на первый взгляд гораздо лучше офисного пакета LibreOffice. Центр приложений прост и даже пригоден для относительно нормального использования.

Минусы:

Нельзя вызвать диспетчер задач из контекстного меню панели задач. Диспетчер задач изначально настроен посредственно, нужно вручную настраивать, например, чтобы сделать адекватные графики в разделе "History". В диспетчере задач невозможно "задать соответствие", то есть выбрать какие ядра может использовать конкретный процесс, даже Windows XP умеет это делать. Android Launcher нефункционален из коробки так как зависит от репозиториев, нужно докачивать массивный образ из репозитория, при этом нет кнопки чтобы вручную выбрать локальный файл образа для работы, если например пользователь заранее скачал где-то и сохранил у себя. Плохая оптимизация изображений в центре приложений, можно минутами ждать пока загрузятся превью для какого-либо приложения через мобильный доступ к интернету. Раздел центра приложений с установленным софтом крайне неудобен в использовании, нужна кнопка позволяющая сменить здоровенный список из ~200 программ на что-то более адекватное, например скопировать способ представления из классической панели управления Windows под названием "Программы и компоненты", это было бы многократно лучше:

Благодарю за внимание, больше интересных статей в блоге Hard-Workshop.