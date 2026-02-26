Ubisoft теряет еще одного ветерана. Клинт Хокинг (Clint Hocking), проработавший в компании в общей сложности больше десяти лет и отвечавший за ключевые франшизы, решил уйти. Информацию подтвердили в самой студии.
Изображение - WCCFTech
Об уходе первыми написали в VGC, позже в Ubisoft дали официальный комментарий. Там поблагодарили Хокинга за годы работы и заявили, что Assassin's Creed Codename Hexe продолжат делать без него. Руководить проектом теперь будет Жан Гесдон (Jean Guesdon), который отвечает за контент бренда Assassin’s Creed.
Хокинг работал в Ubisoft с перерывом. Сначала девять лет — именно тогда вышли Chaos Theory и Far Cry 2. В 2010-м он уходил в LucasArts, потом в Valve и Amazon, но в 2015-м вернулся. Руководил разработкой Watch Dogs: Legion в Торонто, а перед уходом переключился на Hexe в Монреале.
Уход Хокинга из компании — не единичный случай, а скорее закономерность. За последнее время компанию покинули Марк-Алексис Коте (Marc-Alexis Côté) и Джулиан Герайти (Julian Gerighty). Последний, кстати, теперь работает над Battlefield. В самой Ubisoft идет перезагрузка: часть проектов отложили, ремейк Prince of Persia: Sands of Time отменили. Hexe, судя по всему, тоже сдвинули на 2026 год.