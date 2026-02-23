На сайте Loaded появилась страница с предзаказом по 124 доллара за Xbox-версию и 84 доллара за ПК, хотя ПК-версию официально даже не анонсировали

Пользователи обратили внимание на страницу Grand Theft Auto 6 в магазине Loaded. Ритейлер выставил товар с ценником и возможностью оставить уведомление о поступлении. Информация быстро разлетелась по сети и снова подняла тему того, сколько же будет стоить новая игра Rockstar на старте.

Изображение - ChatGPT

Согласно данным на странице Loaded , версия для Xbox Series X и Series S оценивается примерно в 124 доллара. Отдельно указана ПК-версия — около 84 долларов. Но с компьютерным релизом вообще не все ясно: Rockstar официально не объявляла о запуске GTA 6 на ПК одновременно с консолями. Да и сами цены компания никак не комментировала.

Изображение - GizmoChina

Ритейлеры иногда выставляют ориентировочные цифры заранее. Это нужно либо для подготовки систем к предзаказам, либо для отслеживания спроса до официальных анонсов. Так что к этим данным стоит относиться осторожно. Слухи о возможном подорожании GTA 6 ходят давно. Разработка современных игр с открытым миром требует огромных бюджетов: графика, ИИ, онлайн-поддержка — все это тянет затраты вверх.

Некоторые аналитики допускают, что именно GTA 6 может поднять планку цен на стандартные издания. Но у Rockstar своя история: прошлые блокбастеры выходили по обычным для AAA-игр ценам, а зарабатывали уже на онлайне и дополнительном контенте. Пока всё обсуждение стоимости GTA 6 строится на предположениях, а не на фактах.