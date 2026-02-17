В Китае разработали метод 3D‑печати DISH. Технология позволяет создавать объекты миллиметрового размера всего за 0,6 секунды.

В Университете Цинхуа (Tsinghua University) разработали уникальную технологию быстрого изготовления миниатюрных предметов методом 3D-печати. Вместо традиционного послойного построения объект формируется сразу целиком при помощи специального освещения.

Фото издания GizmoChina

Может быть интересно

Большинство существующих объемных технологий, вроде компьютерной аксиальной литографии, требуют вращения источника света или емкости со смолой. Это усложняет механику, снижает стабильность и заставляет использовать более густые материалы, чтобы детали не смещались до застывания.

В методе DISH контейнер стоит на месте. Вместо этого вращается оптический перископ — до 10 оборотов в секунду. Он проецирует множество световых узоров под разными углами, формируя полное трехмерное распределение интенсивности. Вся конструкция застывает практически мгновенно. Миллиметровые объекты получаются за 0,6 секунды. Производительность — 333 кубических миллиметра в секунду. Минимальный размер элементов — около 12 микрометров.

Чтобы добиться такого результата, ученые применили итеративную оптимизацию голографических изображений для каждого угла проекции. Это позволило точно контролировать накопление световой энергии в смоле.

Пока технология существует в лаборатории. Но если DISH одобрят для коммерческого использования, ей найдется применение в микрооптике, небольших роботизированных системах, гибкой электроники и биомедицинских каркасах.