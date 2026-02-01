Tom's Hardware, ссылаясь на расследование Wisconsin Watch, сообщает о закулисных сделках в штате Висконсин. По меньшей мере четыре муниципалитета подписали секретные соглашения с Meta (признана в РФ экстремистской организацией) и Microsoft, обсуждая создание центров обработки данных на миллиарды долларов.

Как сообщает Tom's Hardware, в Висконсине (WI) сложилась практика полной секретности вокруг масштабных инфраструктурных проектов. Расследование выявило, что власти нескольких городов связывали себя соглашениями о неразглашении (NDA), ведя переговоры о строительстве дата-центров с такими гигантами, как Meta* и Microsoft, и не могли информировать об этом публику.

В список попали города Бивер-Дэм, Меномони, Кеноша и Джейнсвилл (все — штат Висконсин, США). И почти всегда компании-застройщики выходили на переговоры через подставные ООО с беглым юридическим адресом. Документы по таким сделкам позже поступали в редакцию с вымаранными фрагментами.

Самый яркий случай — сделка в Бивер-Дэме. Местные власти обсуждали проект стоимостью свыше миллиарда долларов с никому не известной Degas LLC, за которой стояла Meta. Соглашение NDA не позволяло чиновникам называть имя настоящего инвестора и раскрывать детали, даже когда речь заходила о будущей нагрузке на городские сети.

Примерно так же действовала и Microsoft в Кеноше. Компания подписала секретное соглашение с городом еще в мае 2024 года. Лишь спустя полгода стало известно, кто именно купил сотни акров земли под новый комплекс.

Причина такой скрытности корпораций очевидна. Штат Висконсин предлагает, пожалуй, самые выгодные в Америке налоговые льготы для дата-центров. Программа покрывает налоги на закупку всего оборудования — от серверов до кабелей — и даже на гигантские объемы потребляемой электроэнергии.

Но для местных жителей эта завеса тайны создает реальные проблемы. Энергосети в регионе уже перегружены из-за бума строительства дата-центров, что ведет к росту тарифов. А публичные обсуждения проектов, которые кардинально меняют инфраструктуру и потребление ресурсов, часто начинались слишком поздно, когда ключевые решения уже приняли за закрытыми дверями.

