Global_Chronicles
Четыре города в США держали в секрете многомиллиардные сделки с IT-гигантами по строительству ЦОД
Tom's Hardware, ссылаясь на расследование Wisconsin Watch, сообщает о закулисных сделках в штате Висконсин. По меньшей мере четыре муниципалитета подписали секретные соглашения с Meta (признана в РФ экстремистской организацией) и Microsoft, обсуждая создание центров обработки данных на миллиарды долларов.

Как сообщает Tom's Hardware, в Висконсине (WI) сложилась практика полной секретности вокруг масштабных инфраструктурных проектов. Расследование выявило, что власти нескольких городов связывали себя соглашениями о неразглашении (NDA), ведя переговоры о строительстве дата-центров с такими гигантами, как Meta* и Microsoft, и не могли информировать об этом публику.

Изображение - ChatGPT

В список попали города Бивер-Дэм, Меномони, Кеноша и Джейнсвилл (все — штат Висконсин, США). И почти всегда компании-застройщики выходили на переговоры через подставные ООО с беглым юридическим адресом. Документы по таким сделкам позже поступали в редакцию с вымаранными фрагментами.

Самый яркий случай — сделка в Бивер-Дэме. Местные власти обсуждали проект стоимостью свыше миллиарда долларов с никому не известной Degas LLC, за которой стояла Meta. Соглашение NDA не позволяло чиновникам называть имя настоящего инвестора и раскрывать детали, даже когда речь заходила о будущей нагрузке на городские сети.

Примерно так же действовала и Microsoft в Кеноше. Компания подписала секретное соглашение с городом еще в мае 2024 года. Лишь спустя полгода стало известно, кто именно купил сотни акров земли под новый комплекс.

Причина такой скрытности корпораций очевидна. Штат Висконсин предлагает, пожалуй, самые выгодные в Америке налоговые льготы для дата-центров. Программа покрывает налоги на закупку всего оборудования — от серверов до кабелей — и даже на гигантские объемы потребляемой электроэнергии.

Но для местных жителей эта завеса тайны создает реальные проблемы. Энергосети в регионе уже перегружены из-за бума строительства дата-центров, что ведет к росту тарифов. А публичные обсуждения проектов, которые кардинально меняют инфраструктуру и потребление ресурсов, часто начинались слишком поздно, когда ключевые решения уже приняли за закрытыми дверями.

* Meta признана в РФ экстремистской организацией

#microsoft #meta #цод #tom&#x27;s hardware #центр обработки данных #nda #висконсин
Источник: tomshardware.com
Сейчас обсуждают

Китя.
17:59
У вы амд горят чаше. не фантазируй. За 2026 год за 1 месяц уже сдохло 2 процессора 9800х3d. Вот по этой причине и перешёл на Интел ну на фиг амд эти погорельцы.
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
dimkahon
17:58
Имхо, не могут в DX11 такие низкие быть результаты. И тут мне думается, причина не в видеокарте вовсе. Вообще, этот Win 7 Home Basic мне много крови попортил.
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Китя.
17:55
Конечно зерно пикселя по меньше.
LG Display отказалась от производства 8K-экранов для телевизоров
Китя.
17:53
Быстрее бы появился на торренте в 4К HDR.
Субъективное мнение про «Возвращение в Сайлент Хилл» — очередная провальная экранизация игры
Китя.
17:52
Подборка кинца не плохая. только они в таком плохом качестве что смотреть из нет не какого желания.
Подборка фантастических фильмов категории В из видеосалонов 80-х
dimkahon
17:50
самокритично
Тест и разгон Radeon HD 5630 1 Гб GDDR3
Сергей Александрович Яковлев
17:49
46 тонн золота каждый год уходит на разварку чипов для смартфонов
Как на Луне очутились запасы платины и иных драгметаллов на 1 трлн долларов и перспектива их добычи
Сергей Александрович Яковлев
17:48
Нельзя с земли брать и в космос отправлять кислород и воду. Земле будет писец. Ну по крайней мере жизни, как она есть сейчас.
Как на Луне очутились запасы платины и иных драгметаллов на 1 трлн долларов и перспектива их добычи
Владимир
17:47
Много интел по своим процессорам пояснил? Пачками горят и всем плевать
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
Дмитрий Малинин
17:38
Компании даже не думают реагировать на такие факты или дезу? Хоть как-то пояснить !
Сразу несколько владельцев Ryzen 5 9600X жалуются на проблемы с процессором на матплатах ASRock
