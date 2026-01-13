Сайт Конференция
Global_Chronicles
GamesHub: VR гонки помогают тренировать вождение обычным водителям и пилотам «Формулы 1»
Автор GamesHub разбирает, как VR гонки помогают наработать уверенность за рулем и почему ими пользуются как новички, так и пилоты Формулы 1.

Для кого‑то шлем виртуальной реальности — просто дорогая игрушка. Издание GamesHub рассматривает его как нормальный учебный инструмент, полагая, что он не заменяет автошколу, но дает лишние часы за рулем без риска и штрафов. 

Автор статьи подчеркивает, что гонки с VR отличаются от обычных гонок на мониторе не только эффектом присутствия. Геймер-водитель в шлеме крутит головой, видит машину и окружение по кругу и лучше чувствует положение на дороге. Это помогает отрабатывать маневры и развороты, которые в реальности пугают: сложный поворот, дождь, плотный поток.

При этом следует понимать, что никакой VR не заменит живого инструктора и опыта на настоящей дороге. Но шлем дает возможность тренироваться в любое время, в любых виртуальных условиях — хоть ночью, хоть в гололед, и не переживать за последствия. Для людей, которые боятся сесть за руль, это еще и способ привыкнуть к самой ситуации и снизить тревогу.

Крайне важно и то, что можно десятки раз подряд выполнить один и тот же маневр или заранее посмотреть маршрут перед реальной поездкой.

В статье отмечается, что VR используют не только любители, но и профессионалы. Некоторые пилоты Формулы 1 тренируются дома именно в VR. Ведущие команды, включая Ferrari, Red Bull и Mercedes, держат заводские VR симуляторы. В таких установках гонщики знакомятся с трассой, отрабатывают тактику и общую работу на гонку уже в цифровом виде. За пределами Формулы 1 VR используют и другие пилоты — от гонок на выносливость до картинга.

При этом не всем VR подходит. Так Льюис Хэмилтон не любит симуляторы и считает, что они не дают нужного физического отклика и не дают нужных навыков для реальной езды. Некоторые игроки жалуются на укачивание и усталость глаз, а картинка в шлеме все еще уступает качеству изображения на двух и более мониторах.

Безусловно, использование VR-симуляторов гонок нельзя считать стопроцентной заменой реальному вождению для получения профессиональных навыков езды. Скорее его VR-технологию следует рассматривать как гибкий инструмент: кому-то он дает уверенность и опыт, а кто-то предпочитает обычные гоночные симуляторы на мониторе и живую практику за рулем без шлема.

#игры #гонки #обучение #vr #формула 1 #симуляторы
Источник: gameshub.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter