После экспертизы выяснилось, что это древнеримское кольцо II–III веков с изображением богини Минервы

Тринадцатилетний Яир Уайтсон из Хайфы гулял недалеко от археологического памятника Хирбет-Шалала. Его внимание привлек небольшой зеленоватый предмет, сильно поврежденный коррозией. Сначала парень подумал, что это старый болт. Но, взяв находку в руки, разглядел на ней крошечную фигурку, похожую на воина. Яир и его семья не стали гадать, а сразу связались с Управлением древностей Израиля (Israel Antiquities Authority, IAA).

Оказалось, подросток почти угадал. Найденный им предмет — целое бронзовое кольцо, которому около 1800 лет. На кольце была изображена «обнаженная фигура в шлеме. В одной руке она держит «щит, а в другой — копье». Эксперты идентифицировали ее как римскую богиню Минерву (у греков — Афину), покровительницу мудрости и войны.

Кольцо датируют II или III веком нашей эры, временем римской провинции Сирия Палестина. Археологи считают, что его владельцем могла быть женщина или девушка, жившая в усадьбе, руины которой находятся рядом. Есть и другая версия: кольцо могли специально положить в погребение как ритуальный дар. За сознательный поступок Яира Уайтсона поблагодарили. Ему устроили экскурсию в Национальный археологический музей, сделали печать с оттиском кольца и вручили почетную грамоту. Сам подросток, как отмечает издание Popular Mechanics, уже заявил, что хочет в будущем стать археологом.