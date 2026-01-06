Издание SciTechDaily сообщает о неожиданном открытии астрономов. Они обнаружили скопление галактик возрастом всего 1,4 миллиарда лет, заполненное сверхгорячим газом. Его температура оказалась в пять раз выше предсказанной теорией.

Как пишет SciTechDaily, международная группа астрономов обнаружила скопление галактик SPT2349-56. Его возраст — всего 1,4 миллиарда лет после Большого взрыва. Проблема в том, что газ, заполняющий пространство между галактиками, оказался чрезвычайно горячим. Существующие модели предсказывали, что такие температуры появятся гораздо позже, когда скопления вырастут и стабилизируются.

Ведущий автор исследования Дачжи Чжоу признался изданию, что сначала сомневался в результатах. «Сигнал был слишком сильным, чтобы быть реальным», — сказал он. После нескольких месяцев проверки сомнения отпали: газ оказался как минимум в пять раз горячее ожидаемого и даже превосходит по температуре многие современные скопления.

Ученые наблюдали за объектом с помощью решетки радиотелескопов ALMA. Они измерили температуру с помощью эффекта Суняева-Зельдовича. Скопление SPT2349-56 оказалось огромным и плотным — в его центре находится более 30 активных галактик, которые рождают звезды в 5000 раз быстрее, чем наша Галактика. По мнению соавтора работы, доктора Скотта Чепмена, причиной аномального нагрева могли стать три недавно обнаруженные сверхмассивные черные дыры в скоплении. Они, вероятно, закачивали огромную энергию в окружающий газ, ускоряя его нагрев.

Это открытие, о котором сообщает журнал Nature, ставит под сомнение стандартные сценарии. Согласно им, газ в скоплениях медленно нагревается под действием гравитации. Новые данные указывают на более интенсивный и быстрый процесс. Теперь астрономы хотят понять, как в одной молодой системе сочетались бурное звездообразование, активные черные дыры и перегретая атмосфера. Это должно объяснить, как формировались современные скопления галактик.