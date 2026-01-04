Палеонтологи заявили об открытии нового вида утконосых динозавров — Ahshislepelta wimani.

Судя по статье, размещенной изданием Live Science, иногда для нового открытия не нужно ехать в экспедицию. Достаточно по-новому взглянуть на старые находки, которые десятилетиями пылились на музейных полках.

История началась в 1916 году, когда в штате Нью-Мексико нашли окаменелости крупного динозавра. Тогда их причислили к роду Kritosaurus. И на этом остановились. Кости отправились в коллекцию Смитсоновского национального музея естественной истории (Smithsonian National Museum of Natural History).

Шли годы, появлялись новые данные. И группа ученых во главе со Стивеном Ясински (Steven Jasinski) из Гаррисбергского университета (Harrisburg University of Science and Technology) решила перепроверить старые данные. Они снова изучили неполный череп, челюсть и позвонки из формации Киртланд. Оказалось, что форма черепа и его особенности серьезно отличаются от известных Kritosaurus.

«Когда у вас есть череп, и вы замечаете отличия, они становятся весомыми», — пояснил соавтор работы Энтони Фиорильо (Anthony Fiorillo). Сравнения подтвердили: это не Kritosaurus, а отдельный род и вид. Его назвали Ahshislepelta wimani.

Этот утконосый динозавр, или гадрозаврид, жил около 75 миллионов лет назад. У него, вероятно, была плоская голова с низким костным гребнем. И размер впечатлял — до 12 метров. Таких животных иногда называют «коровами мелового периода» за их стадный образ жизни и роль в экосистеме.

«Открытие показало, что эта группа не только достигла невероятного разнообразия, но и способствовала распространению по всему миру», — отметил соавтор Эдвард Малинзак (Edward Malinzak).