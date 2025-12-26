Сайт Конференция
Global_Chronicles
Китайский Hyperloop разогнал поезд до 720 км/ч за 2 секунды и установил мировой рекорд
На испытательном полигоне в Китае прошло тестирование технологии сверхскоростной магнитной левитации. Аппарат весом 1,1 тонны разогнался до 720 км/ч всего за 2 секунды на дистанции в 400 метров, после чего успешно затормозил. Разработчики из Национального университета оборонных технологий считают это достижение мировым рекордом для подобных систем.

Ключ к будущему сверхскоростного транспорта и даже запускам в космос может лежать в умении невероятно быстро разгонять объекты на земле. Китайские инженеры показали, на что они способны на короткой дистанции.

Испытания прошли на специальной 400-метровой линии, построенной для изучения экстремального ускорения. Видео с теста, показанное телеканалом CCTV, зафиксировало, как аппарат, похожий на открытое шасси, совершил резкий рывок и так же быстро остановился в конце линии, похожей на железнодорожную колею. Скорость в 720 км/ч он набрал менее чем за две секунды.


Суть достижения — в демонстрации контроля над огромными электромагнитными силами. Система должна была не просто разогнать, но и точно остановить тяжелую конструкцию на очень коротком участке. По словам разработчиков, они решили ряд сложных технических задач: создали сверхскоростной электромагнитный двигатель, систему подвески и научились накапливать и мгновенно высвобождать большое количество энергии.

За этим тестом стоит десять лет работы. Команда под руководством профессора Ли Цзе, который ранее участвовал в создании коммерческой линии маглева в Пекине (железнодорожной линии на магнитном подвесе), в январе уже достигла скорости 648 км/ч. Новый результат — значительный шаг вперед.

При этом главная цель — не поезда. Специалисты прямо говорят, что такую же технологию электромагнитного катапультирования можно применять для помощи при взлете самолетов или даже для начального разгона космических ракет. Это позволит сэкономить топливо на самом энергозатратном этапе полета.

По сути, этот рекорд — не анонс конкретного скоростного пассажирского транспорта. Он служит демонстрацией возможностей для аэрокосмической сферы. Но заодно показывает, что китайские инженеры закладывают технологический фундамент для систем вроде Hyperloop или электромагнитных катапульт.

#китай #рекорд скорости #hyperloop #магнитная левитация
Источник: youtube.com
